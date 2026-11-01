“Túc tắc” mỗi ngày bán ròng vài trăm tỷ, xen kẽ có những phiên lên đến cả nghìn tỷ. Hiếm lắm mới có ngày khối ngoại dừng xả hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đầu năm 2026 đến ngày 19/11, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 126.000 tỷ đồng trên HoSE, con số kỷ lục chưa từng có, vượt qua cả năm ngoái.

Trên thực tế, khối ngoại bán ròng cổ phiếu Việt Nam là xu hướng đã diễn ra trong nhiều năm. Lần gần nhất thị trường đón nhận dòng vốn ngoại đáng kể đã cách đây gần 4 năm, vào giai đoạn cuối năm 2022 đầu 2023. Khi đó, dòng tiền P-Notes ồ ạt đổ vào bắt đáy khi thị trường lao dốc xuống vùng đáy dài hạn với định giá thấp lịch sử sau cú sốc trái phiếu và vụ việc Vạn Thịnh Phát.

Có nhiều lý do khiến khối ngoại bán ròng mạnh tay cổ phiếu Việt Nam, đến từ cả nội tại lẫn yếu tố tác động bên ngoài. Đối với các quỹ đầu tư quốc tế, quyết định rót vốn vào Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào triển vọng tăng trưởng GDP hay lợi nhuận doanh nghiệp, mà còn phụ thuộc vào lợi suất có thể đạt được tại những thị trường khác.

Khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, nhà đầu tư có thêm lựa chọn đầu tư vào tài sản có mức độ rủi ro thấp hơn nhưng vẫn đem lại lợi suất tương đối hấp dẫn. Trong khi đó, cổ phiếu Việt Nam là tài sản có rủi ro cao hơn, chịu tác động đồng thời từ biến động tỷ giá, thanh khoản, chính sách và triển vọng kinh doanh.

Đặc biệt, trong năm 2026, áp lực lãi suất quốc tế gia tăng đã khiến sức hấp dẫn tương đối của các thị trường mới nổi suy giảm. Xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25 điểm cơ bản trong tháng 12 tới đang ở mức cao và điều này có thể tiếp tục gây sức ép lên tỷ giá, ảnh hưởng đến dư địa điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.

Một yếu tố quan trọng nữa là dòng vốn toàn cầu dịch chuyển sang những thị trường hưởng lợi từ AI và bán dẫn. Trong những năm gần đây, dòng vốn quốc tế tập trung mạnh vào các thị trường có doanh nghiệp công nghệ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan trở thành những điểm đến hấp dẫn nhờ sự bùng nổ của chuỗi cung ứng AI.

Trong khi đó, thị trường Việt Nam có cơ cấu niêm yết thiên về ngân hàng, bất động sản, tài chính, tiêu dùng và công nghiệp truyền thống. Số lượng doanh nghiệp niêm yết có khả năng trực tiếp hưởng lợi từ làn sóng AI toàn cầu còn hạn chế. Điều này tạo ra sự cạnh tranh về phân bổ vốn. Ngay cả khi doanh nghiệp Việt Nam có triển vọng kinh doanh tốt, các quỹ quốc tế vẫn có thể lựa chọn thị trường khác nếu kỳ vọng lợi nhuận cao hơn.

Ngoài ra, chứng khoán Việt Nam vẫn còn một số vấn đề hạn chế trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Ngay cả sau khi được FTSE Russell nâng hạng, Việt Nam vẫn cần cải thiện nhiều tiêu chí để tiến tới mục tiêu nâng hạng của MSCI với nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn, có thể kể đến như:

(1) Giới hạn sở hữu nước ngoài (room ngoại): Nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn nhưng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã kín hoặc còn rất ít dư địa.

(2) Free-float hạn chế: Một số cổ phiếu có vốn hóa lớn nhưng lượng cổ phiếu thực sự có thể giao dịch trên thị trường không tương xứng.

(3) Chất lượng công bố thông tin: Việc công bố báo cáo tài chính, tài liệu doanh nghiệp bằng tiếng Anh và chuẩn mực quản trị chưa đồng đều.

(4) Hạ tầng thị trường: Cơ chế thanh toán, bù trừ và khả năng tiếp cận của các tổ chức quốc tế vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

Nhìn chung, khối ngoại bán ròng không đồng nghĩa họ mất niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam. Nhưng việc Việt Nam tăng trưởng GDP cao, doanh nghiệp làm ăn tốt cũng chưa đủ để tự động thu hút dòng vốn quốc tế.

Muốn dòng vốn ngoại quay trở lại bền vững, Việt Nam phải vừa duy trì triển vọng tăng trưởng, vừa cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tạo ra những cơ hội đầu tư đủ hấp dẫn so với các thị trường cạnh tranh.