Trong báo cáo, Chứng khoán MB (MBS) đưa ra đánh giá thận trọng về triển vọng ngắn hạn của FPT, dù doanh nghiệp công nghệ này vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 44.959 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 77% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.954 tỷ đồng, tăng 16,8%, tương ứng 84% mục tiêu cả năm.

Trong đó, mảng công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu 32.079 tỷ đồng, tăng 12,2%. Mảng công nghệ thông tin trong nước tăng 26,5%, đạt 7.838 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu khối giáo dục và các hoạt động khác giảm 2,5%, xuống 5.042 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng tích cực, FPT đang đối mặt với không ít thách thức khi ngành dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu thay đổi nhanh chóng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo MBS, trong hai quý gần đây, khách hàng có xu hướng chuyển ngân sách từ công nghệ thông tin truyền thống sang AI. Song, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu cắt giảm mạnh đầu tư vào công nghệ này khi quá trình triển khai thực tế phát sinh những vấn đề về bảo mật, hiệu năng và tính ổn định.

Sự thay đổi trong nhu cầu khách hàng buộc FPT phải điều chỉnh mô hình kinh doanh, chuyển từ cung cấp dịch vụ dựa trên thời gian và nhân sự (Time & Material - T&M) sang mô hình tính phí theo kết quả đầu ra.

Quá trình chuyển đổi bước đầu gây ra những xáo trộn tại Nhật Bản, một trong những thị trường trọng điểm của FPT. Theo MBS, khách hàng tại đây có xu hướng thận trọng, ưu tiên phương thức thuê ngoài truyền thống. Khi FPT ứng dụng AI để nâng cao năng suất và đề xuất tăng đơn giá, việc đàm phán kéo dài khiến một số hợp đồng bị trì hoãn khoảng một quý, ảnh hưởng đến doanh thu quý 3/2026.

Cùng với những khó khăn về hợp đồng, biên lợi nhuận của FPT còn chịu sức ép từ sự suy yếu của đồng yen Nhật Bản, chi phí đầu tư ban đầu cho AI và chi phí đào tạo, điều chuyển nhân sự.

Đáng chú ý, FPT đang thử nghiệm các mô hình AI của Microsoft, OpenAI, Google và Anthropic, kéo theo chi phí đầu tư trong giai đoạn đầu. Doanh nghiệp cũng phải duy trì song song lực lượng phục vụ các dự án truyền thống và dự án theo mô hình mới đến năm 2027, khiến lợi ích từ chuyển đổi chưa thể phản ánh ngay vào hiệu quả kinh doanh.

Không chỉ lĩnh vực công nghệ, khối giáo dục cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các trường đại học công lập khi nhóm này mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh, cơ sở đào tạo và ngành học mới. FPT đang tái cấu trúc chương trình, phát triển các ngành thiết kế bán dẫn, Physical AI và robot hình người, với kỳ vọng tuyển sinh phục hồi từ năm 2027.

Đàm phán tăng giá với 100 khách hàng Nhật Bản, kỳ vọng bước ngoặt từ năm 2028

Dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều thách thức, MBS cũng ghi nhận những tín hiệu cải thiện trong hoạt động kinh doanh của FPT, đặc biệt tại thị trường nước ngoài.

Sau hai tháng 8 và 9 chỉ tăng trưởng một chữ số, doanh thu công nghệ thông tin nước ngoài đã trở lại mức tăng hai chữ số trong tháng 10. Riêng thị trường Nhật Bản phục hồi với mức tăng khoảng 22% so với cùng kỳ. Trong quý 4, doanh thu tại thị trường này được kỳ vọng tăng trên 10% so với quý trước và trên 15% so với cùng kỳ.

Hoạt động ký kết hợp đồng cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Lũy kế từ đầu năm, FPT ký được 17 hợp đồng lớn có giá trị trên 10 triệu USD, trong đó 9 hợp đồng thuộc nhóm AI-first. Tổng giá trị hợp đồng ký mới chưa thực hiện (backlog) năm 2026 được ước tính tăng khoảng 17% tính bằng đồng Việt Nam, trong khi năm 2027 dự kiến tiếp tục tăng 15-20%.

Đáng chú ý, việc ứng dụng AI đang tạo điều kiện để FPT cải thiện đơn giá dịch vụ, thay vì chỉ cạnh tranh bằng chi phí nhân công.

Theo MBS, trong năm 2026, FPT đã đàm phán tăng giá thành công với 55 khách hàng Nhật Bản, đưa đơn giá bình quân quý 4 tăng khoảng 9,2% so với giai đoạn quý 1 đến quý 3. Tuần trước, FPT Japan đã phát động chiến dịch đàm phán tăng giá cho 100 khách hàng cho năm 2027 và sớm nhận được những tín hiệu đồng thuận.

Cơ sở để FPT thuyết phục khách hàng đến từ khả năng cải thiện năng suất và tối ưu chi phí nhờ AI. Theo đó, dù đơn giá dịch vụ tăng, chi phí thực tế trên mỗi đơn vị công việc của khách hàng vẫn có thể giảm. MBS đánh giá ngay cả khi tăng giá bình quân 3% mỗi năm, FPT vẫn có khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh tại Nhật Bản so với các đối thủ lớn đến từ Ấn Độ trong 20 năm tới.

Song song với đó, cơ cấu hợp đồng đang dịch chuyển theo hướng giảm phụ thuộc vào mô hình thuê nhân sự truyền thống. Tỷ trọng hợp đồng T&M dự kiến giảm từ 64% trong quý 3 xuống 49,5% trong quý 4/2026, nhường chỗ cho các mô hình cung cấp dịch vụ dựa trên năng suất và kết quả đầu ra.

MBS cũng cho biết doanh thu liên quan đến AI dự kiến đóng góp 26% tổng doanh thu của FPT Japan, trong khi tỷ trọng dịch vụ AI-first được kỳ vọng tăng từ 10% đầu năm lên 40% vào cuối năm 2026.

Về dài hạn, MBS đánh giá tiến độ chuyển đổi của FPT đang tương đương các doanh nghiệp dịch vụ phần mềm toàn cầu và dẫn đầu so với các đối thủ cùng quy mô tại Nhật Bản. Quá trình này dự kiến hoàn tất trong giai đoạn 2027-2028, với mục tiêu tăng năng suất bình quân 10% mỗi năm từ năm 2027.

Dù vậy, MBS nhấn mạnh một năm tới vẫn là giai đoạn FPT tập trung chuyển đổi mô hình kinh doanh và thử nghiệm các kế hoạch mới, đi kèm áp lực về chi phí và biên lợi nhuận. Nếu quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, hiệu quả kinh doanh được kỳ vọng cải thiện rõ nét hơn từ năm 2028.