Ngân hàng TMCP Phương Đông (MCK: OCB, sàn HoSE) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bà Nguyễn Việt Triều vừa đăng ký bán ra 800.000 cổ phiếu OCB do nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 24/11/2026 đến 23/12/2026 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn.

Ảnh minh họa: OCB

Nếu giao dịch thành công, bà Nguyễn Việt Triều sẽ giảm sở hữu từ hơn 3,1 triệu cổ phiếu xuống hơn 2,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,102% xuống 0,075% vốn tại OCB.

Đáng chú ý, trước đó trong khoảng thời gian từ ngày 23/10/2026 đến 29/10/2026, bà Triều cũng đã bán ra 500.000 cổ phiếu OCB. Qua đó, giảm sở hữu từ hơn 3,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,118%) xuống hơn 3,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,102% ) như hiện tại.

Được biết, bà Nguyễn Việt Triều là vợ ông Ngô Hà Bắc- Thành viên HĐQT của OCB. Hiện ông Bắc đang sở hữu gần 19,2 triệu cổ phiếu OCB (tỷ lệ 0,627%).

Trong một diễn biến khác, mới đây OCB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền lần 2 năm 2026.

Cụ thể, OCB dự kiến phát hành tối đa 20.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 20.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất danh nghĩa cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, đảm bảo tuân thủ quy định về lãi suất danh nghĩa trái phiếu tại Nghị định 200 và phù hợp với quy định về lãi suất NHNN.

Thời gian phát hành trong quý IV/2026, dự kiến được phân phối thành từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Số tiền thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

Nguồn: OCB

Trước đó, ngày 15/10/2026, OCB đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã OCBL12613 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào 15/10/2028.

Trước nữa, ngày 14/10/2026, ngân hàng này cũng đã phát hành lô trái phiếu mã OCBL12612 có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 14/10/2029.