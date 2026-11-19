Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Điều hành CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (mã: CMG), vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 20/10 đến 17/11/2026, ông Chính đã mua 219.800 cổ phiếu CMG trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký, tương đương gần 22% lượng đăng ký. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Lý do không hoàn tất giao dịch được ông Chính đưa ra là thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch, Chủ tịch CMC nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 2,75 triệu lên gần 2,97 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,181% lên 1,275% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CMG diễn biến kém tích cực trong khoảng thời gian ông Chính đăng ký mua vào. Cụ thể, thị giá CMG giảm từ 19.900 đồng/cổ phiếu phiên 20/10 xuống 17.300 đồng/cổ phiếu phiên 17/11, tương ứng mức giảm hơn 13%. Trong giai đoạn này, cổ phiếu có thời điểm giao dịch tại vùng giá 20.500 đồng/cổ phiếu trước khi liên tục điều chỉnh.

Đà giảm vẫn tiếp diễn sau khi kết thúc thời gian giao dịch của Chủ tịch CMC. Chốt phiên 19/11, cổ phiếu CMG giảm thêm 2,67% xuống còn 16.400 đồng/cổ phiếu, vùng giá thấp nhất kể từ tháng 7/2021.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2026 (tương ứng quý 2 niên độ tài chính 2026 của CMC), tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.579 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 453 tỷ đồng, tăng 8,2%.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 88% lên hơn 51 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay tăng 113% lên gần 41 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 9% lên 156 tỷ đồng.

Kết quả, CMC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 118 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 89 tỷ đồng, giảm 1,2%.

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2026, CMC đạt doanh thu thuần 4.903 tỷ đồng, tăng gần 6%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 164 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CMC đạt hơn 11.052 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu niên độ.