Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cùng các thành viên thị trường.

Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh 30 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Chứng khoán gắn liền với tiến trình đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Từ những bước đi đầu tiên đầy khó khăn, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước hình thành và phát triển đồng bộ hơn về thể chế, tổ chức thị trường, hạ tầng công nghệ và sản phẩm, trở thành bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, góp phần huy động và phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Đặc biệt, dấu mốc 30 năm càng có ý nghĩa khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp là sự ghi nhận quan trọng đối với những nỗ lực cải cách bền bỉ của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với việc tiếp tục đáp ứng các tiêu chí, nâng cao chất lượng vận hành và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, người lao động ngành Chứng khoán, sự chủ động, trách nhiệm của Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các thành viên thị trường trong suốt chặng đường vừa qua.

Hướng tới trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả hơn nữa mọi nguồn lực, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn.

Ngành Chứng khoán cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, tiên phong, tập trung xây dựng thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, an toàn, minh bạch, công bằng, hiệu quả và bền vững.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng hàng hóa và cơ sở nhà đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, phòng ngừa rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng với nền tảng đã được gây dựng qua ba thập kỷ, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng đổi mới, ngành Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển đột phá, đưa thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng cũng gửi lời chúc ngành Chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển vững mạnh, chúc các thế hệ cán bộ, người lao động cùng toàn thể cộng đồng thành viên thị trường sức khỏe, hạnh phúc và thành công.