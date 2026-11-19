Thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic đã huy động được 81 tỷ USD, đưa công ty AI này vào nhóm những doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn nhất thế giới. Với tổng số vốn huy động dự kiến ít nhất 107 tỷ USD, bao gồm cả khoản đầu tư riêng lẻ từ các đối tác chiến lược, Anthropic sẽ vượt qua SpaceX để thiết lập kỷ lục IPO lớn nhất từ trước đến nay.

Mới đây, Anthropic thông báo đã bán 980 triệu cổ phiếu với giá 83 USD/cổ phiếu, sau khi liên tục điều chỉnh tăng cả quy mô lẫn giá chào bán của thương vụ IPO trước thời điểm chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq vào thứ Năm, với mã chứng khoán ANT.

Với mức giá này, Anthropic được định giá khoảng 1.500 tỷ USD, qua đó gia nhập nhóm doanh nghiệp Mỹ có vốn hóa vượt 1.000 tỷ USD.

Tuần trước, công ty dự kiến mức giá chào bán tối đa là 78 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, làn sóng đăng ký mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đã thúc đẩy Anthropic nâng giá lên 83 USD, đồng thời tăng lượng cổ phiếu phát hành lên 980 triệu đơn vị, cao hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu là 825 triệu cổ phiếu.

Tổng số vốn huy động có thể tiếp tục tăng nếu các ngân hàng bảo lãnh phát hành thực hiện quyền chọn mua thêm 147 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 12 tỷ USD, theo cơ chế greenshoe.

Bên cạnh đợt IPO, Anthropic còn lên kế hoạch huy động thêm 26 tỷ USD thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược, trong đó có Nvidia, Microsoft và Google.

Như vậy, tổng số vốn Anthropic huy động được dự kiến đạt ít nhất 107 tỷ USD, vượt qua kỷ lục IPO trước đó của SpaceX. Công ty hàng không vũ trụ này từng huy động 86 tỷ USD, bao gồm cả khoản vốn từ quyền chọn mua thêm cổ phiếu.

Thương vụ IPO của Anthropic thu hút sự quan tâm lớn trong bối cảnh thị trường chứng khoán công nghệ Mỹ đang trải qua giai đoạn biến động. Cổ phiếu công nghệ giảm mạnh trong những tuần gần đây do lo ngại các lệnh cấm ở cấp bang đối với những dự án trung tâm dữ liệu mới có thể cản trở quá trình mở rộng hạ tầng AI, cùng những hoài nghi ngày càng lớn về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào lĩnh vực này.

Chỉ số Nasdaq 100 đã giảm 13% so với mức đỉnh hồi đầu tháng 10. Nhiều nhà sản xuất chip và tập đoàn công nghệ lớn từng hưởng lợi từ kỳ vọng AI sẽ tạo ra bước ngoặt kinh tế lại nằm trong nhóm cổ phiếu có diễn biến kém tích cực nhất thị trường.

Thông tin Jensen Huang, CEO Nvidia, bị sa thải vào tuần trước càng làm gia tăng tâm lý bất ổn đối với lĩnh vực vốn đóng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ trong những năm gần đây.

Các nhà đầu tư Anthropic cũng đã điều chỉnh kỳ vọng về giá trị doanh nghiệp, sau khi từng hướng tới mức định giá 2.000 tỷ USD vào mùa hè.

Công ty đã bí mật nộp hồ sơ đăng ký IPO lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hồi tháng 6. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng khiến Anthropic chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để hoàn tất việc niêm yết trước kỳ nghỉ lễ.

Dù vậy, thương vụ này vẫn được xếp vào nhóm những đợt IPO có mức định giá cao nhất lịch sử.

Các nhà đầu tư dường như không quá bận tâm đến khoản lỗ hoạt động 1,3 tỷ USD mà Anthropic ghi nhận trong 9 tháng đầu năm nay, cũng như những cảnh báo của CEO Dario Amodei về nguy cơ AI có thể đe dọa sự tồn tại của nhân loại.

Trong bản cáo bạch IPO, Anthropic khuyến nghị nhà đầu tư không nên nhìn nhận việc mua cổ phiếu đơn thuần dưới góc độ một khoản đầu tư tài chính. Công ty nhấn mạnh mục tiêu hoạt động còn bao gồm việc tạo ra lợi ích công cộng, đồng thời cảnh báo một số quyết định kinh doanh có thể khác thường hoặc khó lý giải nếu chỉ đánh giá riêng lẻ.

HƠN 200 TỶ USD CHỜ ĐẦU TƯ VÀO HẠ TẦNG AI

Nguồn vốn khổng lồ từ đợt IPO sẽ giúp Anthropic sở hữu hơn 200 tỷ USD trên bảng cân đối kế toán. Công ty dự kiến sử dụng phần lớn nguồn lực này để đầu tư năng lực tính toán, phục vụ quá trình huấn luyện và vận hành các mô hình AI.

Anthropic đã công bố kế hoạch chi tới 900 tỷ USD cho hạ tầng điện toán trong giai đoạn từ nay đến năm 2045, đồng thời mô tả đây là một kế hoạch đầy tham vọng nhưng có cơ sở thực hiện.

Theo các nhà đầu tư, Anthropic không có ý định tiếp tục huy động vốn trên thị trường cổ phiếu nếu không thực sự cần thiết. Thay vào đó, công ty muốn sớm đạt được xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư (investment grade), qua đó chuyển hướng sang thị trường nợ để tiếp cận nguồn vốn bổ sung.

Tuy nhiên, triển vọng huy động vốn bằng nợ đang đối mặt với một số trở ngại. Chi phí vay vốn đối với các doanh nghiệp phát triển trung tâm dữ liệu đã tăng mạnh. Bên cạnh đó, chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cũng làm dấy lên lo ngại về tốc độ mở rộng hạ tầng AI trong thời gian tới.

Thương vụ IPO này sẽ ngay lập tức biến một nhóm nhà đầu tư tại Thung lũng Silicon thành tỷ phú. Đây là những người đã đặt cược sớm và rót vốn mạnh vào công ty đứng sau chatbot Claude trong suốt 5 năm kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

Không chỉ các nhà đầu tư, hàng nghìn nhân viên Anthropic cũng có thể trở thành triệu phú chỉ sau một đêm nhờ giá trị cổ phần nắm giữ tăng vọt.

Năm 2023, Anthropic mới được định giá khoảng 4 tỷ USD. Đến tháng 5 năm nay, con số này đã tăng lên 965 tỷ USD trong vòng gọi vốn tư nhân gần nhất.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu và giá trị doanh nghiệp của Anthropic được đánh giá nhanh hơn bất kỳ startup nào trong lịch sử. Đầu năm nay, công ty thậm chí đã vượt qua đối thủ lớn nhất là OpenAI.

Theo FT