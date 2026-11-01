Áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP FPT (mã: FPT) tiếp tục gia tăng trong những phiên giao dịch gần đây, giữa lúc cổ phiếu công nghệ này liên tục thủng đáy.

Trong phiên 19/11, khối ngoại bán ròng gần 5,87 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng hơn 272 tỷ đồng. Trước đó, phiên 18/11 cũng ghi nhận lượng bán ròng gần 4,76 triệu đơn vị, trị giá khoảng 226 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong hai phiên, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 10,6 triệu cổ phiếu FPT, tương đương gần 500 tỷ đồng.

Thực tế, áp lực bán đã kéo dài suốt nhiều tháng. Thống kê từ đầu năm 2026 đến hết phiên 17/11 cho thấy khối ngoại bán ròng gần 240 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị xấp xỉ 18.000 tỷ đồng, tính cả giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

Diễn biến này khiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT liên tục thu hẹp. Theo dữ liệu sở hữu nước ngoài có ngày hiệu lực 19/11, khối ngoại còn nắm giữ khoảng 478,54 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 25,38% vốn điều lệ. Với giới hạn sở hữu nước ngoài tối đa 49%, room ngoại tại FPT hiện còn trống tới 23,62% vốn, tương ứng hơn 445 triệu cổ phiếu.

Dữ liệu tính đến hết phiên 19/11.

Đây là một hiện tượng đáng chú ý đối với một trong những cổ phiếu công nghệ hàng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo dữ liệu lịch sử, trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến nay, FPT từng có tới 661 ngày hiệu lực ở trạng thái kín room ngoại, gần nhất vào ngày 23/5/2024. Khi đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài thường xuyên chạm ngưỡng tối đa 49%.

Tuy nhiên, từ mức 39,12% vào cuối năm 2025, tỷ lệ sở hữu ngoại tại FPT đã giảm xuống 25,38%, tương đương mức giảm 13,74 điểm phần trăm. Đây cũng là mức thấp nhất trong chuỗi dữ liệu từ tháng 7/2021 đến nay.

Cổ phiếu thủng đáy hơn 3 năm, Vietcap dự báo gì?

Áp lực bán kéo dài của khối ngoại diễn ra song song với đà lao dốc của thị giá FPT.

Kết thúc phiên 19/11, cổ phiếu FPT giảm 2,66% xuống 45.700 đồng/cp, mức thấp nhất trong khoảng 3,5 năm. So với mức giá điều chỉnh khoảng 85.900 đồng/cp cuối năm 2025, thị giá FPT đã mất gần 47%, kéo vốn hóa thị trường thu hẹp về khoảng 86.200 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, triển vọng kinh doanh của FPT cũng nhận được sự quan tâm lớn từ giới phân tích.

Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán Vietcap sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư, doanh thu ký mới mảng công nghệ thông tin nước ngoài của FPT có dấu hiệu chậm lại trong quý III/2026. Nguyên nhân chủ yếu do một số khách hàng trì hoãn hợp đồng lớn để phân bổ ngân sách sang trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời thử nghiệm các giải pháp trước khi triển khai trên diện rộng.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo FPT kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ phục hồi trong quý cuối năm, với mục tiêu doanh thu CNTT nước ngoài đạt 395 triệu USD, tăng 10% so với quý trước và 9% so với cùng kỳ.

Trong đó, thị trường Nhật Bản dự kiến đóng góp 180 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ; Mỹ đạt 88 triệu USD, tăng 11%; khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) đạt 50 triệu USD, tăng 24%. Riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) dự kiến giảm 10%, còn 77 triệu USD.

Đáng chú ý, doanh thu tại thị trường Nhật Bản trong tháng 10 đã tăng 22% so với cùng kỳ, cho thấy tín hiệu phục hồi bước đầu.

Bước sang năm 2027, ban lãnh đạo FPT đặt mục tiêu doanh thu ký mới mảng CNTT nước ngoài tính theo VND tăng 15-20%, với động lực chính đến từ nhu cầu hiện đại hóa hệ thống, dữ liệu và ứng dụng AI.

Đặc biệt, tỷ trọng doanh thu từ các dịch vụ AI-first được kỳ vọng tăng từ 27% trong năm 2026 lên ít nhất 40% vào năm 2027. Vietcap cũng cho biết các nhà máy AI của FPT tại Việt Nam và Nhật Bản đã vận hành ở mức 95% công suất trong 9 tháng đầu năm, với khả năng tạo doanh thu khoảng 40 triệu USD mỗi năm.