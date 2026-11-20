Thị trường vàng thế giới tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo dữ liệu cập nhật, trong phiên 19/11, quỹ SPDR Gold Trust đã bán ra 6 tấn vàng, đưa tổng lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.038,14 tấn.

Đây là phiên bán ròng thứ hai liên tiếp của quỹ, sau khi bán 4,6 tấn trong phiên 18/11. Như vậy, chỉ trong hai phiên giao dịch, SPDR đã bán tổng cộng 10,5 tấn vàng, vượt toàn bộ lượng mua vào trong ba phiên liền trước.

Trước đó, quỹ ETF này từng mua gom gần 8 tấn vàng trong ba phiên 13/11, 16/11 và 17/11, nâng lượng nắm giữ lên 1.048,7 tấn.

Động thái bán mạnh của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Theo dữ liệu Kitco, sáng 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tiếp tục giảm 2,14% xuống quanh 3.548 USD/ounce, áp sát ngưỡng tâm lý 3.500 USD/ounce.

So với mức đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng thế giới đã bốc hơi gần 37% giá trị.

Kim loại quý tiếp tục chịu sức ép từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ, trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và đồng USD mạnh lên.

Trong một chia sẻ mới đây, Chris Gaffney, Giám đốc bộ phận Thị trường toàn cầu tại EverBank, cho rằng kỳ vọng lãi suất và sức mạnh của USD là hai yếu tố chính gây sức ép lên giá vàng trong phiên giao dịch này.

Theo ông, biên bản cuộc họp FOMC tháng trước cho thấy gần như tất cả quan chức Fed đều nhận định lãi suất có thể cần tăng cao hơn. Những dữ liệu lạm phát được công bố kể từ cuộc họp đó cũng củng cố quan điểm cần tiếp tục nâng lãi suất tại Mỹ.

Chỉ số Dollar Index (DXY) trong tuần này đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 2/4/2025. Đồng bạc xanh tăng giá khiến các loại hàng hóa được định giá bằng USD, trong đó có vàng, trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng những đồng tiền khác.

Chris Gaffney nhận định, trong ngắn hạn, thị trường cần chứng kiến nhu cầu vàng gia tăng từ cả người tiêu dùng lẫn ngân hàng trung ương thì giá vàng mới có thể phục hồi sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Mặt khác, ông cũng lưu ý rằng những sự cố gián đoạn hệ thống máy tính gần đây và những lo ngại xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến nhà đầu tư quay trở lại với những tài sản hữu hình như vàng.