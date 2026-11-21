Công ty Cổ phần Vinhomes (MCK: VHM, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc phê duyệt phương án chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được chào bán tại thị thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ chức phát hành.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 24 tháng, tài bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo quy định của pháp luật. Mục đích phát hành nhằm thực hiện dự án đầu tư.

Ảnh minh họa: VHM

Liên quan đến trái phiếu, trước đó ngày 29/10/2026, Vinhomes đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VHML12619, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 29/10/2029. Lãi suất kết hợp 12,5%/năm.

Xa hơn, ngày 24/9/2026, Vinhomes đã phát hành 80.000 trái phiếu mã VHML12618, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 8.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 24 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2028.

Trong một diễn biến khác, mới đây Vinhomes đã thông qua việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (tên dự án cũ là Khu đô thị thể thao Olympic).

Theo đó, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án điều chỉnh từ khoảng 925.651 tỷ đồng (theo Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2026) lên khoảng 1.225.011 tỷ đồng (tổng vốn đầu tư thực tế sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định).

Cơ cấu nguồn vốn không thay đổi, vốn chủ sở hữu của Liên danh Nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu) tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư của dự án (trong đó, Vinhomes góp 35% vốn chủ sở hữu); vốn huy động tối đa bằng 85% tổng vốn đầu tư của dự án.

Liên quan đến dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, ngày 19/10/2026, HĐQT Vinhomes đã ban hành Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐQT-VH thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng liên danh chủ đầu tư số 01/HĐLĐ/OLYMPIC NGỌC HỒI ngày 10/12/2025.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Ngọc Hồi đã sáp nhập vào Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam (VinFast Việt Nam). Công ty Cổ phần Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai đã sáp nhập vào Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (nay đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai (Phát Triển Tương Lai). Hai công ty nhận sáp nhập kế thừa toàn bộ tư cách thành viên, quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng liên danh nói trên.

Sau khi kế thừa, Liên danh gồm: Vinhomes, VinFast Việt Nam, Phát Triển Tương Lai và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý. Trong đó, VinFast Việt Nam và Phát Triển Tương Lai là người có liên quan của Vinhomes.

Liên danh thành lập Ban Quản lý Dự Án để quản lý đầu tư và hoạt động của dự án. Mỗi thành viên Liên danh có trách nhiệm và được phép đại diện Liên danh huy động vốn cho dự án.

Về việc sử dụng tài sản dự án để bảo đảm, nếu các thành viên còn lại đồng ý, Vinhomes được quyền sử dụng tài sản và/hoặc quyền tài sản thuộc dự án để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty; dùng phần tài sản dự án phân bổ theo tỷ lệ 35% của công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ của bất kỳ thành viên Liên danh nào, kể cả VinFast Việt Nam và Phát Triển Tương Lai. Giá trị nghĩa vụ được bảo đảm phải thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.