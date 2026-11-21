Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Anh.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh. Ảnh: SMC





























































Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Anh báo cáo đã không mua vào quyền mua cổ phiếu nào trong tổng số 27,4 triệu quyền mua cổ phiếu đã đăng ký trong thời gian từ ngày 17/11/2026 đến ngày 20/11/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là thay đổi thời gian thực hiện theo thông báo của SMC.

Ngay sau đó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đã đăng ký nhận chuyển nhượng 27,4 triệu quyền mua cổ phiếu SMC từ cổ đông hiện hữu, tương đương được quyền mua 13,7 triệu cổ phiếu chào bán của SMC.

Giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ ngày 25/11/2026 đến ngày 18/12/2026. Giá trị chuyển nhượng dự kiến 200 triệu đồng. Nếu hoàn tất, ông Nguyễn Hoàng Anh sẽ nâng sở hữu lên 19,7 triệu cổ phiếu SMC.

Được biết, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1991, trình độ Cử nhân Tài chính - chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.

SMC đang triển khai chào bán hơn 36,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 2 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 2/11/2026.

Mới đây, SMC đã điều chỉnh thời gian triển khai chào bán. Cụ thể, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 6/11/2026 được kéo dài đến ngày 8/12/2026 thay vì đến 21/11/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 6/11/2026 cũng được điều chỉnh 24/12/2026 thay vì đến ngày 26/11/2026.

Lý do điều chỉnh thời gian phân phối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu có thêm thời gian thu xếp nguồn tài chính, thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu; đồng thời bảo đảm quyền lợi của cổ đông, nâng cao hiệu quả phân phối cổ phiếu và thực hiện mục tiêu huy động vốn theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, SMC dự kiến thu về hơn 368 tỷ đồng. Theo kế hoạch được công bố trước đó, doanh nghiệp sẽ dùng hơn 168 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay và 200 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp.

Trong diễn biến khác, SMC thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của ông Nguyễn Quang Trung theo đơn từ nhiệm, hiệu lực từ ngày 5/11/2026.

Đồng thời, ông Nguyễn Quang Trung cũng đồng thời thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ và Công ty TNHH Gia công thép SMC Phú Mỹ.

SMC cho biết, lý do miễn nhiệm Tổng giám đốc nhằm chuyển trọng tâm công tác sang hoạt động HĐQT, tập trung hoạch định chiến lược, định hướng phát triển, tái cấu trúc và giám sát hoạt động toàn hệ thống SMC, đảm bảo tính độc lập, đồng thời tạo điều kiện kiện toàn mô hình điều hành theo cơ cấu mới.

Được biết, ông Nguyễn Quang Trung mới đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc SMC từ tháng 1/2026 thay ông Đặng Huy Hiệp.

Bên cạnh đó, HĐQT SMC cũng thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc - Khối Tài chính kế toán theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Đồng thời, SMC thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, chuyển sang ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Thành viên HĐQT. Ông Khoa cũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyển đổi số và hệ thống thông tin tại SMC.

Chiều ngược lại, ông Phạm Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT SMC, sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ, đồng thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ.