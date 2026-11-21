‏Đây cũng là nội dung trọng tâm của phiên thảo luận "Ra mắt sản phẩm trong thời đại AI: Làm sao để khách hàng chọn mua?", diễn ra trong khuôn khổ VSMCamp & CSMOSummit 2026. Dưới sự điều phối của bà Phan Đặng Trà My (Giám đốc điều hành ADMICRO, Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam)‏‏, hai diễn giả từ Trung Quốc – bà Yan Yi (Nhà sáng lập & Giám đốc Marketing bbk! Communications Group) và bà Jiang Na (Phó Chủ tịch Huan.TV) – đã chia sẻ những kinh nghiệm, case study được triển khai thực tế tại thị trường tỷ dân. Qua đó, các chuyên gia đã bóc tách bức tranh thị trường dưới 3 lớp chịu tác động từ AI: người tiêu dùng (Consumer AI), nền tảng (Platform AI) và thương hiệu (Brand AI). ‏

‏Nhận diện nhu cầu thực trong kỷ nguyên AI‏

‏Mở đầu phần thảo luận, bà Phan Đặng Trà My đặt vấn đề về sự dịch chuyển hành vi người tiêu dùng: thay vì tiếp nhận quảng cáo thụ động, khách hàng ngày nay chủ động đặt câu hỏi cho AI và đối chiếu đánh giá cộng đồng trước khi "chốt đơn". Do đó, doanh nghiệp không thể chỉ chạy theo độ phủ mà cần được các công cụ AI nhận diện và tham chiếu.‏

‏Bàn về góc độ này, đại diện Huan.TV cho rằng nhiều thương hiệu hiện vẫn "vô hình" trước AI do tín hiệu ngành hàng yếu và thiếu nguồn dữ liệu tin cậy. Dẫn chứng trường hợp một nhãn hàng thiết bị phòng tắm tại Anh, bà Jiang Na cho biết để tối ưu hóa khả năng thương hiệu được AI đề xuất (GEO) trên ChatGPT, đội ngũ thực thi đã triển khai 3 bước: xác định đúng ý định tìm kiếm của người dùng (Target Intent), xây dựng hệ thống bằng chứng tin cậy trên website, blog cùng đánh giá thực tế (Build Evidence) và cuối cùng là liên tục tinh chỉnh nội dung theo danh mục (Keep Refining). Kết quả, tỷ lệ hiển thị của thương hiệu trong các câu trả lời AI tăng vọt từ mức gần như bằng không lên trên 90%, với hơn 60% nằm trong top 3 đề xuất. ‏

‏Dù vậy, được AI nhắc tên mới chỉ giúp sản phẩm bước vào vùng cân nhắc. Để chuyển hóa sự hiện diện thành nhu cầu mua sắm thực sự, doanh nghiệp cần tìm ra động cơ ẩn sau các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. ‏

‏Bà Yan Yi - Nhà sáng lập & Giám đốc Marketing bbk! Communications Group.‏

‏Trong chiến dịch ra mắt món đá xay trà sữa Thái của McCafé trên Xiaohongshu (RedNote), nhờ sử dụng AI để phân tích dữ liệu thảo luận, bbk! Communications Group đã phát hiện một tín hiệu đáng chú ý: tâm lý khao khát đi du lịch Thái Lan của giới trẻ tăng cao. Do đó, thay vì chỉ mô tả hương vị đồ uống, đội ngũ triển khai truyền thông đã chọn "nỗi nhớ du lịch Thái" làm trục cảm xúc chính để triển khai các bài nội dung trải nghiệm thực tế (seeding). Cách tiếp cận này giúp sản phẩm chạm đúng lý do mua hàng tự nhiên, tránh chạy theo trào lưu nhất thời. ‏

‏Theo bà Yan Yi, AI có khả năng đọc và kết nối hàng triệu tín hiệu rời rạc từ nội dung do người dùng tạo ra (UGC), nhưng việc chọn nhu cầu nào để phát triển câu chuyện cho sản phẩm vẫn là một quyết định chiến lược của con người.‏

‏Phân bổ ngân sách theo vai trò điểm chạm‏

‏Đối với bài toán đầu tư truyền thông, các diễn giả thống nhất rằng cách chia ngân sách cố định theo từng kênh truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế. Trong môi trường thuật toán nền tảng (Platform AI) chi phối khả năng hiển thị, ngân sách cần được phân bổ dựa trên nhiệm vụ cụ thể của từng điểm chạm. ‏

‏Chia sẻ kinh nghiệm vận hành truyền hình thông minh (OTT/Smart TV) tại Trung Quốc, bà Jiang Na chỉ ra xu hướng thay thế việc thiết lập lịch phát sóng thủ công bằng cơ chế đề xuất tự động. Nhờ phân loại kho nội dung và phân tầng lưu lượng truy cập theo tín hiệu xem thời gian thực, hệ thống của Huan.TV ghi nhận lượng người xem tăng gấp đôi, số phiên truy cập tăng 2,3 lần và thời lượng xem trung bình hàng tuần tăng 99,5%. AI cũng hỗ trợ trích xuất các đoạn cao trào (AI Highlights), tạo biến thể hình ảnh theo từng nhóm khán giả và phân phối đúng ngữ cảnh. ‏

‏Bà Jiang Na - Phó Chủ tịch Huan.TV.‏

‏Từ kinh nghiệm thực tiễn này, đại diện Huan.TV gợi ý doanh nghiệp nên cắt giảm chi phí cho những kênh có độ phủ trùng lặp để dồn nguồn lực cho các nội dung tạo dựng niềm tin và các điểm chạm nắm bắt ý định mua hàng. Chẳng hạn, màn hình lớn đảm nhận việc tạo độ nhận biết rộng rãi, còn mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và cộng đồng giúp người dùng kiểm chứng thông tin trước khi chốt đơn. ‏

‏Kết nối với thị trường Việt Nam, bà Phan Đặng Trà My lưu ý nhà tiếp thị cần phân biệt rõ hiệu quả phân phối và hiệu quả kinh doanh bởi lượng xem hay tương tác tăng mạnh không đồng nghĩa với tăng trưởng doanh số. Theo Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam, đầu tư truyền thông không đơn thuần là tăng cường độ phủ, mà quan trọng hơn là hiểu rõ vai trò của từng điểm chạm, đọc đúng tín hiệu và dùng dữ liệu thu thập được để điều chỉnh cả nội dung lẫn cách thức phân phối.‏

‏Nguyên tắc "3 lớp bằng chứng" trước khi mở rộng và quản trị quyết định bằng AI‏

‏Bước sang giai đoạn mở rộng chiến dịch (scale-up), các diễn giả nhấn mạnh việc tăng ngân sách không thể dựa trên cảm tính hay một vài chỉ số hiển thị đẹp mắt, mà cần đối chiếu nhiều lớp dữ liệu thực tế như tỷ lệ chuyển đổi và lượng khách hàng mới. ‏

‏Làm rõ nguyên tắc này, bà Phan Đặng Trà My cho rằng doanh nghiệp chỉ nên tăng ngân sách khi hội tụ đủ "3 lớp bằng chứng" đi cùng một hướng: tín hiệu nhu cầu thực tế tăng, hiệu quả truyền thông ổn định và chỉ số kinh doanh cải thiện. Nếu chỉ số nhận biết tăng nhưng doanh số đứng yên, nhà quản lý cần rà soát lại điểm nghẽn ở tệp đối tượng, thông điệp sáng tạo, tần suất hiển thị hoặc lộ trình chuyển đổi trước khi rót thêm vốn.‏

‏Ở cấp độ rộng hơn về quản trị nội bộ (Brand AI), bà Yan Yi giới thiệu mô hình Context - Tools - Taste (tạm dịch: Bối cảnh - Công cụ - Độ nhạy bén) nhằm tránh tình trạng biến "tự động hóa" thành "tự động ra quyết định". ‏

‏Theo đó, AI đóng vai trò kết nối dữ liệu, chuẩn hóa quy trình làm việc (như tự động đọc bản tóm tắt yêu cầu, phát hiện khoảng trống dữ liệu, phân chia đầu việc cho từng bộ phận…) và có thể gợi ý cơ hội phát triển sản phẩm mới. Song, mọi giả thuyết từ AI đều phải trải qua bước kiểm chứng về tính khả thi thương mại, chuỗi cung ứng và phán đoán chiến lược của con người trước khi tung ra thị trường.‏

‏Đúc kết phiên thảo luận, bà Phan Đặng Trà My nhận định bài học đáng tham khảo cho doanh nghiệp Việt không nằm ở việc sao chép công cụ, mà ở cách thiết lập vòng lặp vận hành kỷ luật: lắng nghe thị trường – thử nghiệm nhỏ – đo lường đa lớp – tối ưu hóa trước khi nhân rộng. ‏

‏Diễn giả các phiên thảo luận chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời.‏

‏VSMCamp & CSMO Summit 2026 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/11/2026, do Câu lạc bộ Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam (CSMO Vietnam - trực thuộc Hội các Nhà quản trị Doanh nghiệp Việt Nam VACD) cùng Le Bros tổ chức. Sự kiện năm nay quy tụ hơn 70 diễn giả trong nước và quốc tế với trên 50 bài tham luận chuyên sâu, với trọng tâm xoay quanh cách doanh nghiệp thích ứng khi AI không còn dừng ở vai trò công cụ hỗ trợ vận hành, mà trực tiếp tham gia tìm kiếm, đánh giá và định hình quyết định mua sắm của khách hàng.‏