Theo Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố, PETROSETCO xếp thứ 85 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, tăng 7 bậc so với vị trí 92 của năm 2025. Đồng thời, Tổng Công ty đứng thứ 37 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, tăng 2 bậc so với năm trước.

Với kết quả này, PETROSETCO tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 100 doanh nghiệp lớn nhất cả nước và nhóm 50 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh kết quả của Tổng Công ty, đơn vị thành viên PSD cũng ghi nhận bước tiến đáng chú ý trong kỳ công bố năm nay. PSD đứng thứ 192 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, tăng 57 bậc so với năm 2025; đồng thời xếp thứ 101 trong nhóm 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, tăng 36 bậc.

VNR500 được xây dựng theo mô hình Fortune 500, công bố thường niên nhằm ghi nhận các doanh nghiệp có quy mô lớn tại Việt Nam.

Phát huy nền tảng dịch vụ đa ngành, duy trì tăng trưởng

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, PETROSETCO từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp thương mại, dịch vụ đa ngành với bốn lĩnh vực hoạt động: phân phối; cung ứng và hậu cần; dịch vụ đời sống; quản lý bất động sản. Nền tảng này giúp Tổng Công ty đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời phát huy thế mạnh của từng đơn vị thành viên.

Trong lĩnh vực phân phối, PETROSETCO phát huy năng lực kết nối các thương hiệu công nghệ quốc tế với thị trường Việt Nam thông qua mạng lưới phân phối và các đơn vị chuyên trách. Ở các mảng dịch vụ, Tổng Công ty chú trọng chất lượng vận hành, tính chuyên nghiệp của đội ngũ và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng khách hàng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, PETROSETCO (HOSE: PET) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 20.347,98 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 305,57 tỷ đồng, tăng 23,5%.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp đạt 1.197,97 tỷ đồng, tăng 78,5%, cao hơn tốc độ tăng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 4,72% lên 5,89%. Riêng quý III/2026, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 109,10 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ.

Dù chi phí lãi vay tăng, PETROSETCO đã thực hiện gần 96% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm là 318,4 tỷ đồng sau 9 tháng. Tổng Công ty dự kiến doanh thu năm 2026 đạt 26.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 550 tỷ đồng, tương ứng vượt khoảng 15,2% doanh thu và 72,7% lợi nhuận so với kế hoạch năm.

Phát huy kinh nghiệm tích lũy cùng nguồn lực toàn hệ thống, PETROSETCO tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hiệu quả hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị. Tinh thần "Chuyên tay – Chuyên tâm" được thể hiện qua năng lực chuyên môn, sự tận tâm và trách nhiệm trong phục vụ khách hàng, tạo nền tảng cho các mối quan hệ hợp tác lâu dài.