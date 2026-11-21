Ngày 19/11/2026, Carlsberg Việt Nam chính thức khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy bia Phú Bài, thành phố Huế, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi xanh, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với diện tích lắp đặt gần 9.500 m², hệ thống điện mặt trời áp mái dự kiến tạo ra sản lượng điện tái tạo lên đến 2,23 triệu kWh, đáp ứng tới 10% nhu cầu sử dụng điện của nhà máy bia Phú Bài. Việc đưa điện mặt trời trực tiếp vào hoạt động sản xuất góp phần tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu tác động đến môi trường và hướng tới quy trình sản xuất bia ngày càng bền vững.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam; ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thành phố Huế, Hiệp hội doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham Vietnam), ban lãnh đạo Carlsberg Việt Nam, các đối tác và cán bộ nhân viên công ty.

Dự án điện mặt trời áp mái tiếp nối dấu mốc mở rộng nhà máy bia Phú Bài với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8/2025. Sau mở rộng, công suất sản xuất của nhà máy tăng hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia có công suất lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ: "Trong hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Huế luôn giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình phát triển của Carlsberg. Hôm nay chúng tôi tiếp tục ghi dấu một bước tiến mới khi đưa nguồn điện tái tạo trực tiếp vào hoạt động sản xuất. Ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở lượng điện được tạo ra, mà còn thể hiện niềm tin của chúng tôi rằng tăng trưởng dài hạn phải luôn song hành với trách nhiệm đối với môi trường."

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững

Dự án điện mặt trời áp mái là một phần trong hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững Brewing Tomorrow của Tập đoàn Carlsberg tại Việt Nam. Trong đó, giảm phát thải carbon là một trọng tâm trong lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trên toàn bộ chuỗi giá trị của Tập đoàn vào năm 2040.

Tại nhà máy bia Phú Bài, việc ứng dụng công nghệ sản xuất bia tiết kiệm năng lượng, kết hợp với hệ thống thu hồi nhiệt và sử dụng hơi nước được tạo ra từ nhiên liệu sinh khối, giúp nhà máy tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Song song đó, nhà máy tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong quản lý tài nguyên nước và chất thải, với hiệu suất sử dụng nước đạt khoảng 2,1 hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm (hl/hl), đồng thời đạt mục tiêu không chất thải chôn lấp từ năm 2026.

Hệ thống điện mặt trời áp mái là dấu mốc tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi năng lượng dài hạn của Carlsberg Việt Nam. Doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng các giải pháp năng lượng bền vững, hướng tới sử dụng điện tái tạo trên quy mô lớn thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Những nỗ lực này góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố nền tảng phát triển bền vững lâu dài của nhà máy bia Phú Bài.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy bia Phú Bài của Carlsberg Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Đan Mạch thông qua đầu tư xanh

Lễ khánh thành diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Đan Mạch vừa ghi nhận bước phát triển quan trọng sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch vào tháng 10/2026, với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước, Tập đoàn Carlsberg đã trao thư bày tỏ ý định đầu tư tới lãnh đạo thành phố Huế, với kế hoạch dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026–2031. Tiếp nối những cam kết đầu tư dài hạn, hệ thống điện mặt trời áp mái vừa được khánh thành là một minh chứng cho những kết quả hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác song phương: "Trong khi Chính phủ hai nước đóng vai trò định hướng và xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa những mục tiêu chung thành kết quả cụ thể. Lễ khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái hôm nay chính là một minh chứng tiêu biểu cho tinh thần hợp tác đó."

Đối với thành phố Huế, dự án không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất công nghiệp mà còn khẳng định giá trị của những khoản đầu tư dài hạn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, chia sẻ: "Kế hoạch đầu tư thêm khoảng 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài trong thời gian tới là tín hiệu tích cực, thể hiện niềm tin của Tập đoàn Carlsberg vào môi trường đầu tư của thành phố. Thành phố Huế cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Carlsberg Việt Nam mở rộng hoạt động và phát triển lâu dài, đồng thời kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng năng lượng sạch và thúc đẩy các mô hình sản xuất xanh."

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế phát biểu tại buổi lễ.

Ghi nhận những nỗ lực phát triển bền vững và tăng trưởng có trách nhiệm

Những nỗ lực của Carlsberg Việt Nam trong việc gắn kết tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm bảo vệ môi trường, phát triển con người và đóng góp cho cộng đồng vừa được ghi nhận tại Giải thưởng Doanh nghiệp Bắc Âu 2026 (Nordic Business Awards 2026), do Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham Vietnam) tổ chức ngày 13/11.

Tại sự kiện, Carlsberg Việt Nam vinh dự được trao tặng "Doanh nghiệp Bắc Âu của năm" (Nordic Company of the Year) – danh hiệu cao quý nhất của giải thưởng, cùng ba danh hiệu khác: Quán quân – Môi trường làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu (Work the Nordic Way: Best Place to Work); Á quân – Doanh nghiệp xanh của năm (Green Business of the Year); và Á quân – Tác động tích cực đến cộng đồng (Community Impact).

Các đại biểu chúc mừng khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái.

Từ những khoản đầu tư dài hạn vào sản xuất đến các hoạt động gắn kết con người và cộng đồng, Carlsberg tiếp tục vun đắp hành trình phát triển gắn bó cùng Việt Nam và sứ mệnh "sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn."