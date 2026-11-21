Sáng 19/11, lễ công bố quyết định và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Golf Công an nhân dân trực thuộc Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã diễn ra tại NovaWorld Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo địa phương cùng nhiều khách mời. Ông Bùi Thành Nhơn, nhà sáng lập Tập đoàn Novaland, cũng xuất hiện tại sự kiện.

Ảnh: Novaland

Theo thông tin công bố, CLB Golf Công an nhân dân đã có 5 năm hoạt động trước khi chính thức được công nhận trực thuộc Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 5 thành viên.

Việc ra mắt đánh dấu giai đoạn phát triển mới của CLB, hướng tới thúc đẩy phong trào thể thao, tăng cường giao lưu và kết nối giữa các thành viên.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Vietnam Legends Tour 2026, giải golf quốc tế được tổ chức tại NovaWorld Phan Thiết, với sự tham gia của 66 golfer chuyên nghiệp quốc tế và 108 golfer là thành viên CLB Golf Công an nhân dân từ 50 tuổi trở lên.

Địa điểm tổ chức là NovaWorld Phan Thiết, một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất của Tập đoàn Novaland.

Dự án có diện tích gần 1.000 ha, nằm tại khu vực ven biển Phan Thiết, với tổng vốn đầu tư được giới thiệu khoảng 5 tỷ USD, tương đương hơn 130.000 tỷ đồng.

Sân golf NovaWorld Phan Thiết

NovaWorld Phan Thiết được phát triển theo mô hình đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí, tích hợp các khu lưu trú, biệt thự, nhà phố thương mại, sân golf cùng hệ thống tiện ích thể thao và vui chơi giải trí.

Trong đó, hệ thống sân golf PGA tại dự án là một trong những tiện ích trọng điểm, được Novaland định hướng phục vụ du lịch golf và các giải đấu quốc tế.

Việc đăng cai Vietnam Legends Tour 2026 cùng lễ ra mắt CLB Golf Công an nhân dân tiếp tục đưa NovaWorld Phan Thiết trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động thể thao quy mô lớn, góp phần quảng bá du lịch địa phương.