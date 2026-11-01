Doanh nghiệp công nghệ của con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đứng sau ứng dụng du lịch mới của TP.HCM

Ngày 5/11/2026, TP.HCM chính thức mở truy cập hai nền tảng số mang tên HELLO và Sống Động, phục vụ chương trình tổng kích cầu Vibrant HCMC kéo dài từ tháng 11/2026 đến tháng 2/2027. Trong đó, HELLO được xây dựng thành một cổng thông tin về du lịch và trải nghiệm, kết nối các điểm đến, dịch vụ, sự kiện và chương trình ưu đãi dành cho người dân, du khách.

Trên website chính thức hello.hochiminhcity.gov.vn, ngay dưới dòng thông tin bản quyền thuộc TP.HCM là tên Công ty cổ phần Galaxy Technology Services (GTS). Thông tin tương tự xuất hiện trên App Store, nơi ứng dụng Hello HCM được đăng tải dưới tên nhà phát triển Galaxy Technology Services Joint Stock Company.

Theo công bố của Galaxy Holdings, HELLO được triển khai trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Sovico và TP.HCM. Trong dự án, Galaxy Technology Services chịu trách nhiệm phát triển nền tảng, xây dựng các giải pháp kết nối thông tin, dịch vụ và trải nghiệm du lịch. Một doanh nghiệp khác cùng hệ sinh thái là Galaxy Pay đảm nhiệm vận hành. Như vậy, hai công việc phát triển công nghệ và vận hành được phân công cho hai đơn vị thuộc Galaxy Holdings.

Galaxy Holdings có tên đầy đủ là Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings, thành lập tháng 8/2021 với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp từng thuộc sở hữu Tập đoàn Sovico, với bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc trong giai đoạn đầu.

Năm 2025, cơ cấu sở hữu Galaxy Holdings có sự thay đổi khi chủ sở hữu chuyển sang Công ty TNHH Đầu tư Milky Way. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Milky Way do ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai cả của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nắm giữ 100% vốn.

Đến đầu năm 2026, Galaxy Holdings tiếp tục được ghi nhận tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.345 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 2,7 lần. Ông Huỳnh Kim Tước là Tổng giám đốc, đồng thời được ghi nhận là người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp tại doanh nghiệp.

Theo giới thiệu của tập đoàn, Galaxy Holdings xây dựng hệ sinh thái hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ tài chính, thanh toán số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng phục vụ hoạt động kinh doanh. Đầu năm 2026, hệ sinh thái này có khoảng 1.200 nhân sự, trong đó hơn 450 kỹ sư, cùng 10 đơn vị thành viên.

Việc tham gia phát triển HELLO đánh dấu thêm một hoạt động của hệ sinh thái này trong lĩnh vực nền tảng số phục vụ du lịch và tiêu dùng đô thị, bên cạnh các mảng công nghệ tài chính vốn đã được triển khai trước đó.

Nền tảng du lịch trong chương trình hướng tới hơn 30.000 tỷ đồng giao dịch

HELLO được đưa vào hoạt động trong bối cảnh TP.HCM triển khai chương trình tổng kích cầu Vibrant HCMC, kết nối các hoạt động mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số. Chương trình được phát động ngày 28/10 tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, với mục tiêu tăng sức mua, mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ.

Theo thông tin công bố ban đầu, Vibrant HCMC dự kiến kết nối 57 sự kiện và hoạt động kích cầu, trong đó có 33 chương trình diễn ra riêng trong tháng 11 và tháng 12/2026. Đến ngày 27/10, hơn 100 thương hiệu đã đăng ký tham gia với khoảng 97 chương trình khuyến mại, tổng giá trị các gói ưu đãi ước tính trên 250 tỷ đồng.

Quy mô triển khai tiếp tục mở rộng sau đó. Theo Báo Điện tử Chính phủ, tại lễ công bố Vibrant HCMC – Shopping Season ngày 11/11, chương trình đã thu hút hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ, đồng thời kết nối hơn 60 sự kiện quy mô lớn cùng gần 300 hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp. Số chương trình khuyến mại lớn được đăng ký tăng lên 150, với tổng giá trị ưu đãi trên 270 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại công bố những gói tín dụng tiêu dùng có tổng quy mô trên 10.000 tỷ đồng. Khoản tín dụng này được thống kê riêng, không tính vào giá trị các chương trình khuyến mại.

Trên cơ sở huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, TP.HCM đặt mục tiêu thúc đẩy hơn 30.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa qua các nền tảng thương mại và thanh toán trong chương trình. Trong đó, khoảng 10.000–11.000 tỷ đồng là giá trị giao dịch tăng thêm được kỳ vọng từ hoạt động kích cầu.

Trong kế hoạch này, nền tảng Sống Động tập trung kết nối hoạt động mua sắm, khuyến mại và tiêu dùng nội địa, trong khi HELLO hướng đến du khách với các tiện ích tìm kiếm điểm đến, lịch trình tham quan, sự kiện, dịch vụ và ưu đãi du lịch.

Theo ghi nhận trên website HELLO ngày 21/11, nền tảng hiển thị 201 ưu đãi đang mở từ các đối tác, 14 chương trình nổi bật và 9 lịch trình tham quan được gợi ý. Người sử dụng có thể tìm kiếm các địa điểm du lịch, ăn uống, mua sắm, xem thông tin trên bản đồ và truy cập các ưu đãi từ doanh nghiệp tham gia chương trình.

Trong số các chương trình được giới thiệu trên HELLO có ưu đãi từ Vietjet, HDBank, Vikki Digital Bank và nhiều đối tác thương mại, dịch vụ khác. Riêng Vietjet quảng bá chương trình 1,5 triệu vé giá 0 đồng kết nối TP.HCM với các điểm đến trong nước và quốc tế. Website đồng thời hiển thị các đối tác như Grab, Shopee, Mastercard, MoMo, VNPAY và ZaloPay.

Theo định hướng được TP.HCM công bố, HELLO còn hướng đến tích hợp các giải pháp thanh toán xuyên biên giới thông qua ngân hàng và đối tác thanh toán, giúp du khách quốc tế tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Hoạt động đầu tư của Galaxy Technology Services cũng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công nghệ. Tháng 9/2025, doanh nghiệp tham gia thành lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD (HDEX), có vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng.

Theo cơ cấu cổ đông được công bố tại thời điểm thành lập, Galaxy Technology Services góp 150 tỷ đồng, tương đương 75% vốn điều lệ HDEX. Hai cổ đông còn lại gồm Chứng khoán HD góp 30 tỷ đồng, nắm 15%, và Galaxy Pay góp 20 tỷ đồng, tương ứng 10%. Ông Huỳnh Kim Tước, Tổng giám đốc Galaxy Holdings, đồng thời được ghi nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị HDEX.

Đến tháng 12/2025, HDEX nâng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin công bố chưa cho thấy cơ cấu cổ đông sau đợt tăng vốn.



