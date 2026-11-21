Ngày Văn hóa và Thương mại Romania – Việt Nam 2026 chính thức diễn ra vào ngày 19/11/2026, tại tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynn Times Thanh Thủy (Phú Thọ). Sự kiện do Đại sứ quán Romania tại Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ và Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA) phối hợp tổ chức, thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức, hiệp hội, cơ sở giáo dục cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Không chỉ là diễn đàn giao lưu văn hóa, chương trình còn mở ra cơ hội kết nối thương mại, xúc tiến đầu tư và thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Romania.

Hữu nghị làm nền tảng, hợp tác làm động lực: Việt Nam – Romania hướng tới tương lai thịnh vượng

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam, bà Cristina Romila, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Việt Nam – Romania được vun đắp qua nhiều thập kỷ trên nền tảng tin cậy, tôn trọng và đoàn kết.

Là thành viên Liên minh châu Âu (EU), Romania sở hữu vị trí chiến lược tại khu vực Trung và Đông Âu, cùng thế mạnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, năng lượng và du lịch. Đây là những lĩnh vực có nhiều dư địa để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, mở rộng hoạt động và tiếp cận thị trường châu Âu. Ở chiều ngược lại, Việt Nam với nền kinh tế năng động, vị trí chiến lược tại Đông Nam Á và môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn cũng mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Romania.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam, bà Cristina Romila phát biểu tại buổi lễ

Tại sự kiện, Đại sứ Cristina Romila khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu thị trường, mở rộng kết nối và thiết lập quan hệ đối tác. Romania đồng thời mong muốn quảng bá hình ảnh một quốc gia giàu bản sắc văn hóa, có truyền thống lâu đời, nghệ thuật phong phú và con người thân thiện, hiếu khách.

Việt Nam – Romania tăng cường kết nối doanh nghiệp, kiến tạo động lực phát triển công nghiệp bền vững

Một trong những nội dung trọng tâm của Ngày Văn hóa và Thương mại Romania – Việt Nam 2026 là hội thảo kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, quy tụ hơn 100 doanh nghiệp đến từ hai quốc gia. Đây là diễn đàn thiết thực nhằm tăng cường trao đổi thông tin thị trường, nhận diện cơ hội hợp tác và thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Romania.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về tiềm năng thị trường Romania, triển vọng thương mại, môi trường đầu tư và những lĩnh vực có khả năng hình thành quan hệ đối tác dài hạn. Thông qua các hoạt động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp hai bên có thêm cơ hội tìm hiểu nhu cầu, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Đáng chú ý, định hướng phát triển Khu công nghiệp Việt Nam – Romania (VRIP) được giới thiệu như một sáng kiến hợp tác chiến lược, hướng tới kết nối nguồn lực đầu tư, công nghệ và năng lực sản xuất giữa hai quốc gia. Dự án dự kiến có quy mô 300–500ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo các tiêu chuẩn sinh thái tiên tiến của Liên minh châu Âu (EU).

Đại diện Tập đoàn OFG và Hiệp hội AFPICE ký kết thỏa thuận hợp tác

Định hướng phát triển Khu công nghiệp Việt Nam – Romania (VRIP) nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản công nghiệp của Tập đoàn OFG, bên cạnh các lĩnh vực đầu tư và phát triển kinh doanh khác. Tại Thái Nguyên, thông qua Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn, OFG tham gia phát triển hai dự án công nghiệp gồm Cụm công nghiệp Quảng Chu với quy mô 74,4ha, tại khu vực Chợ Mới và Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II với diện tích 80,3ha, thuộc xã Thanh Thịnh. Đáng chú ý, giai đoạn I của Khu công nghiệp Thanh Bình với quy mô 70ha đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, tạo tiền đề cho việc tiếp tục phát triển giai đoạn II.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng sáng lập OFG, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA) nhấn mạnh: "Từ nền tảng phát triển trong nước, OFG tiếp tục hướng tới VRIP như bước mở rộng tầm nhìn hợp tác quốc tế, thúc đẩy thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kết nối doanh nghiệp và hình thành chuỗi liên kết sản xuất xuyên biên giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam."

Tại sự kiện, điểm nhấn đáng chú ý là sự kết nối giữa các doanh nghiệp hai nước thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Tập đoàn OFG với Hiệp hội AFPICE (Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Kinh tế quốc tế) và OFG với Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia POLITEHNICA Bucharest. Những thỏa thuận này mở rộng triển vọng hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp, đầu tư, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.

Với nền tảng hữu nghị được vun đắp qua nhiều thập kỷ, cùng tiềm năng và thiện chí hợp tác từ hai phía, sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển hóa những kết nối ban đầu thành các chương trình hợp tác thiết thực. Văn hóa tạo nền tảng giao lưu, doanh nghiệp kết nối nguồn lực, giáo dục phát triển nhân tài và công nghiệp tạo động lực tăng trưởng – tất cả cùng hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ Việt Nam – Romania ngày càng sâu rộng, bền vững và thịnh vượng.