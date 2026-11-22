Gần 40.000 tỷ đồng để xây thêm 6 bến cảng

Cảng Lạch Huyện tại Hải Phòng đang đứng trước một đợt mở rộng lớn. Hiện khu cảng này có 6 bến container đang hoạt động, với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2,4 km. Nếu các dự án mới được triển khai đúng kế hoạch, Lạch Huyện sẽ có thêm 6 bến, bổ sung 2,7 km cầu cảng, đưa tổng chiều dài các bến container chính lên khoảng 5,1 km.

Diễn biến mới nhất đến từ hai quyết định được UBND TP. Hải Phòng ban hành trong chưa đầy ba tuần. Ngày 27/10/2026, thành phố ban hành quyết định cho thuê đất, giao khu vực biển để triển khai bến số 7 và số 8. Đến ngày 13/11, thêm một quyết định tương tự được ban hành đối với bốn bến tiếp theo, từ số 9 đến số 12.

Theo báo cáo cập nhật ngành cảng biển ngày 20/11 của Chứng khoán SHS, tổng diện tích đất và khu vực biển được giao, cho thuê trong đợt này khoảng 156 ha. Đây là bước tiến quan trọng về thủ tục, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai những công việc tiếp theo.

Hai cụm bến mới có tổng mức đầu tư khoảng 39.612 tỷ đồng. Trong đó, dự án xây dựng bến số 7 và số 8 có vốn khoảng 14.766 tỷ đồng, còn dự án 4 bến số 9 đến số 12 có vốn khoảng 24.846 tỷ đồng theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Đằng sau những khoản đầu tư này là hai nhóm doanh nghiệp lớn trong ngành cảng biển.

Dự án bến 7–8 do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư, hợp tác với CMA CGM, một trong những hãng vận tải container lớn nhất thế giới. Hai bến có tổng chiều dài 900 m, công suất thiết kế khoảng 1,9 triệu container loại 20 feet mỗi năm.

Trong khi đó, bốn bến 9–12 do Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện phát triển. Doanh nghiệp này có sự tham gia của Công ty cổ phần Khu công nghiệp và Logistics Cảng nước sâu quốc tế Lạch Huyện (LHF), thuộc hệ sinh thái Xuân Cầu Holdings, cùng đối tác PSA International của Singapore.

Theo thỏa thuận được hai bên công bố tháng 7/2026, cụm bốn bến này được phát triển với công suất thiết kế khoảng 4,5 triệu container loại 20 feet mỗi năm. Riêng chiều dài cầu cảng chính lên tới 1,8 km, đủ khả năng tiếp nhận các thế hệ tàu container siêu lớn có trọng tải hơn 200.000 tấn.

Tuy nhiên, cả 6 bến không được xây dựng đồng loạt. Theo kế hoạch, bến 7–8 và bến 9–10 phấn đấu khởi công trong quý IV/2026, còn hai bến 11–12 được triển khai trong giai đoạn 2031–2035.

Nơi những con tàu hơn 200.000 tấn cập bến

Lạch Huyện có một lợi thế mà không phải cảng biển nào tại Việt Nam cũng sở hữu: khả năng tiếp nhận những con tàu container khổng lồ chạy trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Những năm trước, không ít hàng hóa xuất khẩu từ miền Bắc phải chuyển qua các cảng trung chuyển nước ngoài trước khi tiếp tục hành trình tới châu Âu hoặc Mỹ. Với sự phát triển của cảng nước sâu Lạch Huyện, các hãng tàu ngày càng có điều kiện đưa tàu mẹ trực tiếp vào Hải Phòng, giúp hàng hóa kết nối thuận lợi hơn với thị trường quốc tế.

Đến nay, khu bến này đã đón những tàu có trọng tải toàn phần trên 200.000 tấn. Để hình dung quy mô, đây là loại tàu có thể dài gần 400 m, tương đương khoảng bốn sân bóng đá nối tiếp nhau. Chúng có khả năng chuyên chở hàng chục nghìn container trong một chuyến đi.

Sự phát triển của Lạch Huyện cũng kéo theo sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn trong ngành vận tải biển và khai thác cảng thế giới.

Tại hai bến đầu tiên, Tân Cảng Sài Gòn hợp tác với các đối tác quốc tế để khai thác Cảng container quốc tế Hải Phòng (HICT). Hai bến tiếp theo do Cảng Hải Phòng phát triển cùng các đối tác, trong đó có TIL thuộc hệ sinh thái hãng tàu MSC. Ở bến 5–6 là sự hiện diện của Hateco và APM Terminals, doanh nghiệp thuộc tập đoàn A.P. Moller – Maersk.

Khi các dự án mới triển khai, danh sách này tiếp tục được bổ sung CMA CGM và PSA International. Như vậy, tại cùng một khu vực cảng của Việt Nam, nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới đang tham gia đầu tư, khai thác hoặc kết nối các tuyến vận tải.

Sức hút của Lạch Huyện không chỉ đến từ kế hoạch tương lai mà đã thể hiện qua lượng hàng hóa thực tế. Theo SHS, trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng container thông qua hệ thống cảng Hải Phòng đạt 6,63 triệu container loại 20 feet, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Riêng Lạch Huyện đạt 2,28 triệu container, tăng tới 40%.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng hàng hóa tại Lạch Huyện cao gấp hơn 4 lần mức tăng chung của khu vực Hải Phòng. Tỷ trọng hàng container qua Lạch Huyện cũng tăng từ 26,9% lên 34,4% chỉ trong một năm.

Việc xây thêm 6 bến cảng được kỳ vọng tạo ra thay đổi lớn về năng lực vận chuyển hàng hóa qua Hải Phòng. Theo SHS, tổng công suất hiện hữu của khu bến Lạch Huyện khoảng 4,8 triệu container loại 20 feet mỗi năm. Khi những bến mới lần lượt đi vào hoạt động từ năm 2029, công suất toàn khu được dự báo có thể đạt khoảng 9 triệu container vào năm 2031, tương đương mức tăng gần 88%.

Đây mới là dự báo cho giai đoạn đầu của quá trình mở rộng, trong khi bến 11–12 còn được lên kế hoạch triển khai đến năm 2035.

Tuy nhiên, mở rộng công suất cũng kéo theo bài toán cạnh tranh.

SHS đánh giá trong giai đoạn 2026–2028, các bến hiện hữu tại Lạch Huyện vẫn có lợi thế do lượng hàng tăng nhanh trong khi công suất mới chưa xuất hiện. Nhưng từ năm 2029, khi các bến mới bắt đầu khai thác, cạnh tranh giành khách hàng giữa các doanh nghiệp cảng biển có thể trở nên gay gắt hơn.

Không chỉ những bến tại Lạch Huyện cạnh tranh với nhau, các cảng nằm sâu trong sông Cấm hoặc khu vực Nam Đình Vũ cũng có thể chịu áp lực khi ngày càng nhiều hãng tàu và chủ hàng chuyển sang sử dụng cảng nước sâu.

Mặt khác, một cảng biển có thể đón tàu khổng lồ vẫn cần hệ thống giao thông phía sau đủ khả năng vận chuyển lượng container tương ứng. Nếu hàng hóa tập trung ngày càng nhiều về Lạch Huyện nhưng đường bộ, kho bãi và các trung tâm logistics không phát triển đồng bộ, nguy cơ ùn tắc và chi phí vận chuyển tăng sẽ trở thành thách thức.



