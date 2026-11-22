Nhà máy điện rác BIWASE tại Khu liên hợp xử lý chất thải BIWASE E.T.S, phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM, đang tiến gần đến giai đoạn vận hành sau hơn 16 tháng khởi công. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.150 tỷ đồng, được triển khai từ ngày 26/6/2025.

Đến giữa tháng 11/2026, nhiều hạng mục quan trọng của nhà máy đã đạt 95-100% khối lượng thi công. Công trình có quy mô phát điện theo quy hoạch 24 MW, trong đó giai đoạn đầu triển khai công suất 12 MW, dự kiến xử lý khoảng 500 tấn rác mỗi ngày.

Để đẩy nhanh tiến độ, công trường từng huy động gần 500 kỹ sư, công nhân thuộc khoảng 14 nhà thầu cùng làm việc. Các đơn vị được phân chia theo từng khu vực và hạng mục chuyên môn, từ xây dựng, lắp đặt lò đốt, lò hơi đến hệ thống phát điện và xử lý môi trường.

Ông Nguyễn Văn Công, Giám sát trưởng công trường, cho biết việc phối hợp giữa các nhà thầu là một trong những thách thức lớn nhất. Chỉ cần một thiết bị chậm lắp đặt cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ đấu nối đường ống, kéo cáp điện và hoàn thiện những hạng mục liên quan.

Theo báo cáo tiến độ, phần xây dựng và kết cấu bao che nhà turbine đã hoàn thành 98%. Tổ máy turbine, hộp số và máy phát điện đạt khoảng 95% khối lượng lắp đặt. Các đường ống kết nối lò hơi với hệ thống xử lý khí cũng nằm trong nhóm hạng mục đã hoàn thành 95-100%.

Tại khu vực lò đốt, phần xây dựng thô đã hoàn tất, thiết bị lò đốt đạt 87%, còn vỏ lò và quạt cấp oxy đạt 95%. Toàn bộ thiết bị chính của lò đốt, lò hơi và nhà turbine đã được đưa đến công trường để phục vụ lắp đặt và hoàn thiện.

Dự án sử dụng turbine phát điện của Siemens, lò đốt CNIM Martin và nồi hơi ISGEC. Theo thông tin được công bố ngày 18/11, tổ máy phát điện 12 MW đang được hoàn thiện, chuẩn bị vận hành vào tháng 1/2027.

Đây không phải dự án điện rác đầu tiên của BIWASE. Trước đó, doanh nghiệp đã đưa một nhà máy đốt rác phát điện công suất 5 MW vào sử dụng từ ngày 12/1/2024. Nhà máy mới có công suất phát điện giai đoạn đầu lớn gấp 2,4 lần công trình trước.

TIẾN ĐỘ RA SAO SO VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KHÁC TẠI VIỆT NAM?

Tại Hà Nội, Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công vào tháng 8/2019, với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Đến tháng 5/2022, tức khoảng 33 tháng sau khi khởi công, nhà máy mới chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên. Dự án có công suất thiết kế xử lý 4.000 tấn rác mỗi ngày, lớn gấp 8 lần công suất xử lý giai đoạn đầu của BIWASE.

Một dự án khác tại Hà Nội là Nhà máy điện rác Seraphin do Tập đoàn AMACCAO đầu tư, với tổng vốn khoảng 5.000 tỷ đồng, công suất xử lý 2.250 tấn rác/ngày và công suất phát điện khoảng 37 MW.

Seraphin khởi công ngày 30/3/2022. Sau hơn 3 năm xây dựng, đến ngày 1/5/2025, nhà máy bắt đầu tiếp nhận và xử lý rác, trước khi chính thức phát điện thương mại vào ngày 1/7/2025. Như vậy, thời gian từ khởi công đến tiếp nhận rác của dự án kéo dài khoảng 37 tháng. Tuy nhiên, quy mô công suất của BIWASE giai đoạn đầu cũng thấp hơn đáng kể so với Sóc Sơn và Seraphin.

Trong khi đó, Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ có thời gian triển khai khá ngắn. Dự án do Tập đoàn China Everbright International đầu tư, được khởi công ngày 30/6/2017 và bắt đầu tiếp nhận rác để vận hành thử từ ngày 15/10/2018, tương đương khoảng 15,5 tháng. Nhà máy sau đó được khánh thành vào tháng 12/2018.



