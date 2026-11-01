Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11, cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh (HNX: TTC) tăng 6,4% lên 13.300 đồng/cổ phiếu, thiết lập mức giá cao nhất trong 52 tuần. Tuy nhiên, thanh khoản phiên này chỉ có 100 cổ phiếu được khớp lệnh.

Tính từ đầu năm, thị giá TTC đã tăng 64%. Với gần 6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 79 tỷ đồng.

Diễn biến giá diễn ra trong bối cảnh Gạch men Thanh Thanh gần như không còn hoạt động kinh doanh cốt lõi. Báo cáo tài chính quý 3/2026 cho thấy doanh thu thuần chỉ đạt hơn 24 triệu đồng, giảm 99,94% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4 triệu đồng, trong khi quý 3/2025 doanh nghiệp lỗ 6,5 tỷ đồng.

Từ nhà máy gạch sang danh mục tiền gửi

Theo văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 19/10/2026, Gạch men Thanh Thanh đã dừng hoạt động sản xuất từ ngày 1/7/2025 theo chủ trương di dời các doanh nghiệp ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Đồng Nai).

Đến ngày 7/7/2026, công ty hoàn tất thanh lý tài sản cố định và xử lý hàng tồn kho phục vụ công tác di dời, khiến doanh thu quý 3/2026 ở mức rất thấp.

Doanh nghiệp cũng giải thích khoản lỗ lớn trong quý 3/2025 đến từ việc bán giảm giá hàng tồn kho, thanh lý tài sản cố định và trích trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Quá trình thu hẹp hoạt động thể hiện rõ trên bảng cân đối kế toán. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình giảm hơn 90%, từ 38,5 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 3,5 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026.

Hàng tồn kho, vốn có giá trị thuần khoảng 9,5 tỷ đồng hồi đầu năm, nay đã về 0. Trụ sở chính của công ty cũng được chuyển về Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, TP.HCM, thay cho địa chỉ tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trước đây.

Tiền và đầu tư tài chính chiếm gần 92% tổng tài sản

Tại ngày 30/9/2026, Gạch men Thanh Thanh ghi nhận khoảng 4,3 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 76% so với đầu năm. Ngược lại, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tăng gần 44%, lên 115 tỷ đồng.

Doanh nghiệp còn nắm giữ chứng khoán kinh doanh với giá trị thuần khoảng 3,6 tỷ đồng sau khi trích lập dự phòng gần 7,8 tỷ đồng.

Tổng cộng, tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 123 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với đầu năm, chiếm gần 92% tổng tài sản 134 tỷ đồng.

Riêng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt khoảng 119 tỷ đồng, gấp 1,5 lần vốn hóa thị trường của TTC tại phiên 20/11.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm 58% so với đầu năm, còn khoảng 9 tỷ đồng. Báo cáo tài chính không ghi nhận dư nợ vay.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 125 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 29,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Gạch men Thanh Thanh ghi nhận doanh thu thuần 19,4 tỷ đồng, giảm khoảng 82% so với cùng kỳ năm 2025. Phần lớn doanh thu phát sinh trong hai quý đầu năm khi công ty tiêu thụ nốt hàng tồn kho.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận gần 10 tỷ đồng lợi nhuận gộp, 3,5 tỷ đồng doanh thu tài chính và hơn 10 tỷ đồng thu nhập khác. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 15 tỷ đồng, so với khoản lỗ 6,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, công ty cũng chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp 2,5 lần mức cổ tức năm 2024. Ngày thanh toán là 20/5/2026.

Thương hiệu hơn nửa thế kỷ khép lại hoạt động sản xuất

Theo báo cáo thường niên, tiền thân của Gạch men Thanh Thanh là nhà máy thuộc sở hữu tư nhân trước năm 1975, chuyên sản xuất gạch men theo công nghệ SACMI của Italy.

Nhà máy được quốc hữu hóa ngày 1/7/1976 và chuyển sang mô hình công ty cổ phần năm 2003. Doanh nghiệp hiện là thành viên của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (FICO).

Trong suốt quá trình hoạt động, nhà máy của Thanh Thanh đặt tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, khu công nghiệp thuộc đề án di dời doanh nghiệp để chuyển đổi công năng của tỉnh Đồng Nai.

Sau khi dừng sản xuất và thanh lý tài sản phục vụ di dời, cơ cấu tài sản của Gạch men Thanh Thanh đã thay đổi mạnh. Đến cuối quý 3/2026, tài sản dài hạn chỉ còn gần 2 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với đầu năm.

Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2026, doanh nghiệp chưa đề cập kế hoạch tái khởi động sản xuất hay địa điểm xây dựng nhà máy mới.

Hiện tại, Gạch men Thanh Thanh nắm giữ gần 123 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, trong khi doanh thu bán hàng quý 3/2026 chỉ còn hơn 24 triệu đồng. Phương án sử dụng nguồn tài sản tài chính này và định hướng hoạt động sau di dời vẫn chưa được nêu trong văn bản giải trình trên.