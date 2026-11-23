Theo báo cáo phân tích ngày 13/11/2026 của Chứng khoán DSC, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường bia Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, ban lãnh đạo Sabeco thừa nhận tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp đang chậm hơn đối thủ cạnh tranh chính. Công ty gặp khó khăn tại phân khúc bia phổ thông, trong khi tăng trưởng toàn ngành chủ yếu tập trung ở hai phân khúc siêu cao cấp và bình dân.

Thực trạng này gây sức ép lên các dòng sản phẩm phổ thông và trung cấp, vốn là những phân khúc kinh doanh quan trọng của Sabeco. Để cải thiện vị thế, Sabeco đang chuyển hướng sang cao cấp hóa danh mục sản phẩm. Doanh nghiệp đã ra mắt bia 333 Triple Pure với nồng độ cồn 3%, hàm lượng carbohydrate giảm 75%. Theo báo cáo, đây hiện là sản phẩm có giá bán cao nhất trong danh mục của Sabeco.

Bên cạnh đó, hãng bia này mở rộng các dòng lon dung tích 250 ml, gồm 333 Pilsner, Saigon Export Premium và Saigon Lager. Theo doanh nghiệp, sản phẩm lon nhỏ có biên lợi nhuận gộp nhỉnh hơn so với loại lon 330 ml truyền thống. Một số sản phẩm mới đã ghi nhận tín hiệu tích cực. Sản lượng tiêu thụ Saigon Chill và 333 Pilsner tăng trưởng ở mức ba chữ số, dù xuất phát từ nền so sánh thấp.

Tuy nhiên, DSC cho rằng chiến lược cao cấp hóa mới chủ yếu giúp Sabeco bảo vệ biên lợi nhuận, chưa đủ tạo ra sự đảo chiều về sản lượng tiêu thụ trong ngắn hạn. Thực tế, doanh thu bia trong quý III/2026 tăng 4,3% so với cùng kỳ, nhưng phần lớn đến từ việc tăng giá bán, trong khi sản lượng gần như không thay đổi.

Hiện sản phẩm lon nhỏ chiếm khoảng 70% lượng tiêu thụ tại kênh uống tại chỗ, còn kênh mua mang về vẫn chủ yếu sử dụng lon 330 ml. Điều này cho thấy Sabeco còn nhiều việc phải làm nếu muốn giành lại thị phần trong năm 2027.

TĂNG GIÁ BIA 3 LẦN, LỢI NHUẬN VẪN GIẢM

Theo báo cáo, Sabeco đã thực hiện ba đợt tăng giá bán trong năm 2026, lần lượt vào tháng 4, tháng 5 và tháng 10. Trong quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 6.684 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ nhưng giảm 3% so với quý trước. Riêng doanh thu từ bia đạt 6.357 tỷ đồng, tăng 4,3%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.576 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 1.232 tỷ đồng, giảm 9,4%. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp lợi nhuận của Sabeco ghi nhận tăng trưởng âm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, DSC đánh giá mức sụt giảm lợi nhuận chưa phản ánh đầy đủ tình hình kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Nguyên nhân là trong quý III/2025, Sabeco từng ghi nhận khoản hoàn nhập 78 tỷ đồng chi phí tài chính và 137 tỷ đồng thu nhập khác liên quan đến việc đánh giá lại tài sản trong thương vụ Sabibeco. Nếu loại trừ những khoản mục này, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi trong quý III/2026 đạt 1.221 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Dù vậy, tăng trưởng doanh thu chủ yếu nhờ nâng giá bán thay vì gia tăng sản lượng vẫn là vấn đề lớn đối với Sabeco. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 20.029 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3.584 tỷ đồng, tăng 6,6%. Với kết quả này, Sabeco hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 76% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Một điểm tích cực là biên lợi nhuận gộp tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong quý III, chỉ tiêu này đạt 38,1%, tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, biên lợi nhuận gộp đạt 38%, tăng 2,8 điểm phần trăm.

Kết quả trên một phần nhờ Sabeco đã chốt giá nguyên liệu mạch nha và lon nhôm từ năm 2025 cho kỳ sản xuất năm 2026, trước thời điểm giá nhôm tăng mạnh. Tuy nhiên, chi phí bán hàng cũng gia tăng. Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu tăng từ 15,2% lên 16,1%, trong đó chi phí vận chuyển tăng 36% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của giá nhiên liệu.

THUẾ BIA TĂNG TỪ NĂM 2027, SABECO ĐỨNG TRƯỚC ÁP LỰC MỚI

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, thuế suất đối với bia sẽ tăng từ 65% lên 70% kể từ ngày 1/1/2027. Sau đó, thuế tiếp tục tăng thêm 5 điểm phần trăm mỗi năm, lên mức 90% vào năm 2031. Ban lãnh đạo Sabeco cho biết sẽ chuyển phần thuế tăng thêm sang người tiêu dùng thông qua giá bán sản phẩm.

Tuy nhiên, DSC nhận định bia là mặt hàng nhạy cảm về giá, do đó khả năng tiếp tục tăng giá để bù đắp chi phí có giới hạn, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh tại phân khúc phổ thông. Trong ngắn hạn, Sabeco có thể hưởng lợi từ việc các nhà phân phối đẩy mạnh nhập hàng trong quý IV/2026, trước khi thuế suất mới có hiệu lực. Bên cạnh đó, Tết Nguyên đán 2027 rơi vào ngày 6/2, sớm hơn năm trước, cũng được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động bán hàng trong những tháng cuối năm 2026.

Dù vậy, DSC lưu ý doanh thu quý IV có thể tăng nhờ hàng được đưa vào hệ thống phân phối sớm hơn, thay vì nhu cầu tiêu thụ thực tế cải thiện tương ứng. Điều này có thể khiến kết quả kinh doanh quý I/2027 chịu áp lực.

Ở phía chi phí, Sabeco đã chốt giá nguyên liệu cho quý IV/2026 và nửa đầu năm 2027 ở mức cao hơn, đặc biệt đối với lon nhôm. Vì vậy, DSC cho rằng biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp có thể đã tiến sát vùng đỉnh và sẽ chịu sức ép từ năm tới.

Theo dự phóng của DSC, Sabeco có thể đạt doanh thu thuần 26.954 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 4% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 4.744 tỷ đồng, tăng 7%.

Theo đơn vị phân tích, biên lợi nhuận gộp duy trì quanh 38% cùng chính sách cổ tức tiền mặt cao là những yếu tố hỗ trợ Sabeco. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng vẫn chịu sức ép từ cạnh tranh thị phần, chi phí đầu vào và lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt trong những năm tới.