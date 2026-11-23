Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC) ban hành Nghị quyết HĐQT số 1911/2026/KBC/NQ-HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Kinh Bắc Quảng Trị (KBQ). Theo đó, KBQ trở thành công ty do KBC sở hữu gián tiếp với tỷ lệ 97,87%.

Khu công nghiệp Quang Châu của KBC tại Bắc Ninh. Ảnh: KBC

Trước đó, ngày 10/10/2026, Kinh Bắc nhận được thông báo của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (HYG) - công ty con của KBC về việc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển TPM360 (TPM360) trở thành công ty liên kết của HYG. Qua đó, TPM360 trở thành công ty liên kết gián tiếp của Kinh Bắc.

TPM360 được thành lập vào tháng 6/2025, đăng ký ngành nghề chính là Kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 490 tỷ đồng, với 2 cổ đông sáng lập: Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng thành phố mới 49% và ông Lê Thành Phố 51%. Ông Lê Thành Phố (SN 1988) là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chỉ sau khi thành lập được ít ngày, TPM360 tăng vốn lên 1.200 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng thành phố mới 30,008%, Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Đức Hòa 49,167% và ông Lê Thành Phố 20,825%.

Bà Nguyễn Hồng Nhung- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Đức Hòa, được ủy quyền phần vốn góp 590 tỷ đồng (49,167%) tại TPM360.

Ngoài cổ phần trực tiếp sở hữu, ông Lê Thành Phố còn được ủy quyền phần vốn góp 360 tỷ đồng (30,008%) tại TPM360. Ông Phố hiện đang là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng thành phố mới.

Về hoạt động kinh doanh trong quý III/2026, Kinh Bắc lập kỷ lục doanh thu thuần hơn 3.187 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng hơn 911 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đã qua, KBC đạt doanh thu thuần gần 5.112 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025. Dưới áp lực chi phí, lợi nhuận sau thuế 9 tháng giảm 23%, còn 1.197 tỷ đồng, qua đó mới hoàn thành khoảng 40% kế hoạch lợi nhuận cả năm.