Ngày 23/11, Công an phường Hạnh Thông (TP.HCM) xác nhận đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét nhóm người cầm hung khí xông vào một cây xăng trên đường Dương Quảng Hàm, đập phá xe máy và tấn công khách hàng đến đổ xăng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 48 giây ghi lại cảnh nhóm người đi trên nhiều xe máy bất ngờ ập vào cây xăng. Một số người cầm hung khí lao thẳng đến khu vực trụ bơm, liên tục đập phá những chiếc xe máy đang ngã dưới đất.

Những người còn lại lao vào tấn công, truy đuổi một thanh niên có mặt tại hiện trường. Sự việc khiến những người xung quanh hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Sau khi gây náo loạn, nhóm người lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại cây xăng trên đường Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông, vào rạng sáng 22/11.

Nhân viên cây xăng xác nhận thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân vừa chạy xe vào đổ xăng thì bị nhóm người mang hung khí ập đến tấn công.

Khu vực cây xăng xảy ra vụ việc. Ảnh: Khoa Nam

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạnh Thông phối hợp các đơn vị liên quan đến hiện trường, trích xuất camera an ninh để xác minh, truy xét những người liên quan và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại diện Công an phường Hạnh Thông cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.