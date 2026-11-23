Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lư Ngọc Thuỳ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người phụ nữ này bị xác định đã sử dụng hàng chục phần hụi khống để gian dối, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,57 tỷ đồng của các hụi viên.

Ngày 21/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lư Ngọc Thuỳ (sinh năm 1994). Thuỳ có hộ khẩu thường trú tại phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long và cư trú tại xã Bình An, tỉnh An Giang.

Tạo hàng chục phần hụi khống trên Facebook, nữ chủ hụi ở An Giang bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4,57 tỷ đồng bằng thủ đoạn ít ai ngờ (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Theo thông tin từ cơ quan công an, quá trình điều tra xác định, năm 2018, Thuỳ sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Lư Ngọc Thuỳ" để tổ chức các dây hụi trực tuyến. Người phụ nữ này kêu gọi những người quen biết, chủ yếu là những người buôn bán hàng online trên Facebook, tham gia các dây hụi do mình làm chủ.

Ban đầu, Thuỳ mở 2 dây hụi tuần với mức 500.000 đồng mỗi phần. Hoạt động này thu hút nhiều người tham gia. Trong thời gian đầu, Thuỳ thực hiện việc chung tiền hụi đầy đủ, đúng như cam kết, qua đó tạo được lòng tin với các hụi viên.

Sau khi các dây hụi đầu tiên kết thúc, Thuỳ tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi mới. Việc duy trì hoạt động và thực hiện chi trả trong thời gian đầu khiến nhiều người tin tưởng, tiếp tục tham gia các dây hụi do Thuỳ tổ chức.

Tuy nhiên, trong quá trình làm chủ hụi, Thuỳ còn cho người khác vay mượn tiền, đồng thời tham gia các dây hụi do người khác tổ chức. Ngoài ra, một số hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi chết theo quy định, khiến Thuỳ gặp khó khăn về tài chính.

Để có tiền bù đắp khoản hụi bị thiếu, trả lãi các khoản vay và thanh toán tiền cho những dây hụi mà bản thân tham gia bên ngoài, Thuỳ đã sử dụng thủ đoạn gian dối.

Cụ thể, người phụ nữ này bị xác định đã lấy 46 phần tên khống mang tên "Huynh Tham" để bỏ thăm, đồng thời đưa ra thông tin gian dối về hụi viên nhằm hốt 80 phần hụi. Bên cạnh đó, Thuỳ còn bán 2 phần hụi khống cho các hụi viên.

Thông qua những thủ đoạn trên, Thuỳ bị xác định đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,57 tỷ đồng. Đến ngày 26/6/2023, người phụ nữ này tuyên bố bể hụi, khiến hoạt động các dây hụi do Thuỳ tổ chức không thể tiếp tục.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Vụ việc cho thấy những rủi ro có thể phát sinh khi tham gia các dây hụi được tổ chức trên mạng xã hội, đặc biệt khi người tham gia chủ yếu dựa vào sự quen biết và lòng tin mà không kiểm soát đầy đủ thông tin về các phần hụi.

Nguồn: Công an tỉnh An Giang



