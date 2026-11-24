Dịp Tết Nguyên đán 2027, một nhóm người lao động có thể nhận phần quà trị giá tới 2,5 triệu đồng từ tổ chức Công đoàn, tùy thuộc vào hoàn cảnh, tiêu chí lựa chọn và chương trình chăm lo cụ thể.

Câu 1: Nhóm nào có thể được chọn nhận quà Tết 2027 trị giá 2,5 triệu đồng của Công đoàn?

A. Toàn bộ cán bộ, công chức và người lao động trên cả nước

B. Người lao động khó khăn, thu nhập thấp, mất việc tại đơn vị được chọn ✔

C. Mọi người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 5 năm trở lên

D. Tất cả người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp FDI

Giải thích:

Theo Kế hoạch 56/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, suất quà 2,5 triệu đồng (2 triệu tiền mặt và 500.000 đồng hiện vật) dành cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị tai nạn, mất việc, nợ lương tại đơn vị được chọn.

Đáp án đúng là: B. Người lao động khó khăn, thu nhập thấp, mất việc tại đơn vị được chọn

Câu 2: Mức chi tối đa từ tài chính công đoàn tỉnh, ngành cho hoạt động thăm, tặng quà Tết 2027 là bao nhiêu?

A. Không quá 1,00 triệu đồng/suất

B. Không quá 1,35 triệu đồng/suất ✔

C. Không quá 1,50 triệu đồng/suất

D. Không quá 2,50 triệu đồng/suất

Giải thích:

Theo Kế hoạch 56/KH-TLĐ, mức chi từ tài chính công đoàn của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương không quá 1,35 triệu đồng/suất (gồm tiền và hiện vật), có thể huy động thêm nguồn xã hội hóa để nâng mức hỗ trợ cho người lao động.

Đáp án đúng là: B. Không quá 1,35 triệu đồng/suất

Theo Kế hoạch 56/KH-TLĐ, ngoài suất quà dự kiến trị giá 2,5 triệu đồng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà với mức chi dự kiến 1,5 triệu đồng/suất. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Nguyên tắc chung về số lần nhận hỗ trợ bằng tiền từ tài chính công đoàn dịp Tết 2027 là gì?

A. Được cộng dồn tất cả các mức hỗ trợ 2,5 triệu, 1,5 triệu và 1,35 triệu đồng

B. Mỗi người lao động chỉ nhận một hình thức chăm lo bằng tiền ✔

C. Tự động được nhận gấp đôi mức hỗ trợ nếu làm việc tại đô thị lớn

D. Được nhận đồng thời tiền hỗ trợ của công đoàn cơ sở và cấp trên

Giải thích:

Kế hoạch 56/KH-TLĐ quy định mỗi đoàn viên, người lao động chỉ nhận một hình thức chăm lo bằng tiền từ tài chính công đoàn. Chỉ trường hợp đặc biệt (vừa đặc biệt khó khăn, vừa có thành tích xuất sắc) mới có thể được Ban Thường vụ công đoàn xem xét nhận từ hai hình thức trở lên.

Đáp án đúng là: B. Mỗi người lao động chỉ nhận một hình thức chăm lo bằng tiền

Câu 4: Tỷ lệ đoàn viên được chăm lo từ tài chính công đoàn cấp trên tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai tối đa bao nhiêu?

A. Không quá 10% tổng số đoàn viên quản lý

B. Không quá 12% tổng số đoàn viên quản lý

C. Không quá 15% tổng số đoàn viên quản lý ✔

D. Không quá 20% tổng số đoàn viên quản lý

Giải thích:

Theo Kế hoạch 56/KH-TLĐ, số người được hỗ trợ từ tài chính công đoàn cấp trên cơ sở nhìn chung không quá 12% tổng số đoàn viên quản lý. Riêng Liên đoàn Lao động Hà Nội, TP.HCM và Đồng Nai áp dụng tỷ lệ tối đa 15% (nguồn xã hội hóa không bị giới hạn tỷ lệ này).

Đáp án đúng là: C. Không quá 15% tổng số đoàn viên quản lý

Câu 5: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến hỗ trợ bao nhiêu vé tàu, máy bay khứ hồi Tết 2027?

A. 1.500 vé tàu khứ hồi và 350 vé máy bay khứ hồi

B. 2.000 vé tàu khứ hồi và 550 vé máy bay khứ hồi ✔

C. 2.500 vé tàu khứ hồi và 600 vé máy bay khứ hồi

D. 3.000 vé tàu khứ hồi và 750 vé máy bay khứ hồi

Giải thích:

Ngoài tiền và quà, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến hỗ trợ 2.000 vé tàu khứ hồi và 550 vé máy bay khứ hồi đưa đoàn viên, người lao động phía Nam về quê miền Trung, miền Bắc đón Tết 2027, ưu tiên người khó khăn hoặc nhiều năm chưa về quê.

Đáp án đúng là: B. 2.000 vé tàu khứ hồi và 550 vé máy bay khứ hồi