Tuổi nghỉ hưu năm 2027 tiếp tục được điều chỉnh

Theo Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh tăng dần theo lộ trình, cụ thể:

Ảnh được tạo bởi AI.

Lộ trình này hướng đến mốc tuổi nghỉ hưu 62 tuổi đối với lao động nam từ năm 2028 và 60 tuổi đối với lao động nữ từ năm 2035.

Người lao động cần đối chiếu tháng, năm sinh

Việc xác định thời điểm nghỉ hưu không chỉ căn cứ vào năm sinh mà còn phải đối chiếu tháng sinh với tuổi nghỉ hưu tương ứng theo lộ trình.

Theo đó, người lao động nam sinh trong khoảng từ tháng 4/1965 đến tháng 3/1966 và lao động nữ sinh trong khoảng từ tháng 9/1969 đến tháng 8/1970 có thể đạt tuổi nghỉ hưu trong năm 2027, tùy tháng sinh cụ thể và thời điểm đủ tuổi theo quy định.

Người lao động nên chủ động kiểm tra thông tin tháng, năm sinh và trao đổi với bộ phận nhân sự để xác định thời điểm nghỉ hưu, chuẩn bị hồ sơ và kế hoạch bàn giao công việc phù hợp.

Một số trường hợp có thể nghỉ hưu sớm hoặc muộn

Tuổi nghỉ hưu nêu trên áp dụng đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Trên thực tế, một số nhóm lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn hoặc cao hơn theo quy định pháp luật.

Ảnh được tạo bởi AI.

Ngược lại, một số trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn thông qua thỏa thuận với người sử dụng lao động và đáp ứng quy định liên quan.

Đáng chú ý, đủ tuổi nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc đương nhiên được hưởng lương hưu. Người lao động còn phải đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định hiện hành.

Việc nắm rõ lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu giúp người lao động chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, tham gia BHXH và chuẩn bị tài chính cho giai đoạn sau khi nghỉ hưu.

Theo Liên đoàn lao động TP Hải Phòng