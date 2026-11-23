Tết Dương lịch là dịp nghỉ lễ đầu tiên trong năm, đánh dấu thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây cũng là khoảng thời gian để người lao động nghỉ ngơi, sum họp gia đình và lên kế hoạch cho những hoạt động vui chơi, giải trí. Trong năm 2027, ngày 1/1 rơi vào thứ Sáu, tạo điều kiện để nhiều người lao động có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tiếp.

Tết Dương lịch 2027 được nghỉ mấy ngày?

Theo quy định của Bộ Luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 1 ngày dịp Tết Dương lịch (ngày 1/1 Dương lịch). Nếu ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2027. (Ảnh minh họa: AI)

Ngày 01/01/2027 rơi vào thứ Sáu, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày, từ thứ Sáu (ngày 01/01/2027) đến hết Chủ nhật (ngày 03/01/2027).

Người lao động trở lại làm việc bình thường vào thứ Hai, ngày 4/1/2027.

Người lao động tại doanh nghiệp được nghỉ Tết Dương lịch 2027 thế nào?

Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, thời gian nghỉ Tết Dương lịch có thể phụ thuộc vào lịch làm việc và chế độ nghỉ hàng tuần do doanh nghiệp quy định.

Cụ thể, người lao động làm việc theo chế độ 5 ngày mỗi tuần, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật sẽ có 3 ngày nghỉ liên tục từ ngày 1/1 đến hết ngày 3/1/2027.

Trong khi đó, những người làm việc theo chế độ 6 ngày mỗi tuần, chỉ nghỉ Chủ nhật, sẽ được nghỉ ngày thứ Sáu 1/1 và Chủ nhật 3/1. Thứ Bảy 2/1 vẫn là ngày làm việc bình thường nếu doanh nghiệp không có thông báo khác.

Đối với các ngành nghề có tính chất đặc thù như y tế, vận tải, du lịch, sản xuất, dịch vụ và kinh doanh bán lẻ, người lao động có thể được bố trí làm việc theo ca hoặc lịch trực để bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm quyền lợi nghỉ lễ, tiền lương và các chế độ liên quan theo quy định pháp luật. Trường hợp người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, tiền lương làm thêm giờ được thực hiện theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019.

Năm 2027 người lao động có bao nhiêu ngày nghỉ lễ, Tết?

Theo quy định mới, năm 2027, người lao động có thêm 2 ngày nghỉ lễ mới là Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Theo đó, người lao động có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương trong năm 2027.

Tuy nhiên, nếu tính cả những ngày nghỉ cuối tuần liền kề, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có tổng cộng 23 ngày nghỉ lễ, Tết chia thành 7 kỳ nghỉ.

Cụ thể:

Tết Dương lịch 2027 nghỉ 3 ngày liên tục từ thứ Sáu, ngày 1/1/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 3/1/2027 (bao gồm 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. (Ảnh minh họa: AI)

Dài nhất là Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 với 7 ngày liên tục từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Trong đó, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần).

Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào thứ Sáu, cộng thêm 2 ngày cuối tuần, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ thứ Sáu, ngày 16/4/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 18/4/2027.

Dịp Chiến thắng 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05 , người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/04 đến hết ngày 03/05/2027.

Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) rơi vào thứ Ba. Người lao động được nghỉ 1 ngày theo quy định, không nối liền với ngày nghỉ cuối tuần.

Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2027 kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027. Trong đó, gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2027 rơi vào thứ Tư. Do không trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 1 ngày.