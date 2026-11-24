Ngày 21/11/2026, chị Trương Thị Lương (SN 1979, trú tại tổ dân phố Khe Mây, phường Đông Hà) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được 4 lượt chuyển khoản từ tài khoản lạ, với tổng số tiền 2.400.000 đồng. Nhận thấy số tiền này không phải của mình, chị Lương đã chủ động đến Công an phường Đông Hà trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại người chuyển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Hà nhanh chóng xác minh giao dịch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ thông tin chủ tài khoản và mục đích chuyển tiền. Qua xác minh, người chuyển nhầm tiền được xác định là anh Hồ Sĩ Bình Minh (SN 1977, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Đông Hà).

Công an phường sau đó mời các bên đến làm việc, hỗ trợ hoàn tất thủ tục để chị Lương trao trả số tiền 2,4 triệu đồng cho anh Minh theo đúng quy định.

Tại cơ quan Công an, anh Minh vui mừng khi nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, đồng thời gửi lời cảm ơn chị Lương và lực lượng Công an phường đã kịp thời xác minh, hỗ trợ giải quyết sự việc.

Việc chủ động trình báo và tự nguyện trả lại tiền chuyển nhầm của chị Lương là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Qua đó, lực lượng Công an phường Đông Hà cũng tiếp tục khẳng định tinh thần gần dân, sát dân, kịp thời hỗ trợ người dân giải quyết các vụ việc phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị)