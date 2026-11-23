Khoảng 15h ngày 21/11/2026, ông Phạm Khắc Quân, trú tại thôn Dạ Dâng, xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng từ một người không quen biết.

Nhận thấy số tiền có thể được chuyển đến do nhầm lẫn, ông Quân đã chủ động đến trụ sở Công an xã Tân Hà Lâm Hà trình báo, đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh người chuyển tiền để hoàn trả.

Cùng ngày, Công an xã Tân Hà Lâm Hà tiếp nhận Công văn số 381/CV-CAX của Công an xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau về việc phối hợp xác minh, giải quyết vụ chuyển khoản nhầm.

Theo nội dung công văn, ông Nghiêm Quang Nam, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM, trình báo việc thực hiện 3 giao dịch chuyển khoản nhầm từ tài khoản tại Ngân hàng ACB sang tài khoản mang tên PHAM KHAC QUAN, mở tại Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Lộc Phát, Lâm Đồng, với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hà Lâm Hà khẩn trương phối hợp với Công an xã Khánh Hưng xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến giao dịch chuyển khoản nhầm. Đồng thời, lực lượng Công an hướng dẫn, hỗ trợ ông Phạm Khắc Quân thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả tiền cho người chuyển nhầm.

Với sự phối hợp của lực lượng chức năng, ông Quân đã thực hiện các giao dịch chuyển trả toàn bộ 1 tỷ đồng.

Đến 15h58 cùng ngày, ông Nghiêm Quang Nam xác nhận đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm. Vụ việc được giải quyết trong khoảng 1 giờ kể từ khi ông Quân trình báo Công an. Hành động chủ động trình báo và tự nguyện hoàn trả số tiền lớn của ông Phạm Khắc Quân là việc làm đáng biểu dương, thể hiện sự trung thực, ý thức tôn trọng pháp luật và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

Từ vụ việc, Công an xã Tân Hà Lâm Hà khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản lạ cần bình tĩnh kiểm tra thông tin giao dịch, không tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định được nguồn gốc.

Đặc biệt, người dân không nên chuyển trả tiền theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội khi chưa xác minh, tránh bị lợi dụng thủ đoạn chuyển tiền nhầm để lừa đảo. Khi gặp tình huống tương tự, cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý, bảo đảm hoàn trả đúng người, đúng tài khoản và an toàn cho các bên.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)