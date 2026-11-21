Trước đó, khoảng 11h ngày 18/11/2026, anh Đỗ Văn Quang (sinh năm 1996, trú tại tổ dân phố Thanh Tuyền, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) đến trụ sở Công an phường Âu Cơ trình báo về việc chuyển nhầm 100.000.000 đồng khi thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng.

Sau khi phát hiện sai sót, anh Quang đã liên hệ với ngân hàng để đề nghị hỗ trợ xác minh. Qua thông tin ban đầu, người nhận được số tiền chuyển nhầm là một người không quen biết, hiện cư trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Âu Cơ nhanh chóng triển khai xác minh, phối hợp với ngân hàng đối chiếu thông tin giao dịch. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người nhận số tiền trên là chị Cao Thị Thu Hằng (sinh năm 1987), có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ.

Công an phường Âu Cơ hỗ trợ người dân nhận lại tiền.

Sau khi làm rõ các thông tin liên quan, Công an phường Âu Cơ hướng dẫn hai bên thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, đồng thời phối hợp tổ chức trao trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho anh Quang. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, anh đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm.

Ngày 19/11/2026, anh Đỗ Văn Quang gửi thư cảm ơn đến Công an phường Âu Cơ, bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tài sản không chỉ giúp anh Quang khắc phục sự cố ngoài ý muốn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Âu Cơ. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ gần dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

(Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ)