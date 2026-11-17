Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát, camera đo tốc độ tự động và hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cụ thể, qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 323 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 120 phương tiện xe ô tô; 203 phương tiện xe mô tô.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phát hiện 18 lượt phương tiện chạy quá tốc độ qua hệ thống camera đo, kiểm tra tốc độ tự động.

Đối với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, hệ thống camera giám sát ghi nhận 8 lượt phương tiện vi phạm, gồm 6 ô tô và 2 xe mô tô.

Ngoài các lỗi trên, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phát hiện 27 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và ghi hình:

Danh sách biển số các phương tiện vi phạm được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách được đề nghị chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông để kiểm tra thông tin và giải quyết vụ việc theo quy định.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô, theo Nghị định 168/2024, nếu vượt quá tốc độ từ 05-dưới 10 km/h, người điều khiến phương tiện sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h sẽ bị phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20-35 km/h sẽ bị phạt từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12.000.000 - 14.000.000 đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe.

Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20.000.000 - 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe máy, nếu vi phạm lỗi chạy quá tốc độ từ 05 km/h đến dưới 10 km/h phạt 400.000 đồng đến 600.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến dưới 20 km/h phạt 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ trên 20km/h phạt 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, trừ 04 điểm trên GPLX.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, biển báo và tốc độ cho phép; đồng thời dừng, đỗ xe đúng nơi quy định nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn.

(Theo Công an tỉnh Hưng Yên)