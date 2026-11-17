Ban ngày không thấy dấu hiệu gì bất thường, nhưng đến tối, khi vào nhà vệ sinh, xuống bếp lấy nước hoặc bước ra sân, một số người lại bất ngờ phát hiện rắn. Tình huống này khiến nhiều gia đình lo lắng, đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi. Thực tế, không phải tất cả các loài rắn đều hoạt động về đêm. Tuy nhiên, việc rắn bò vào nhà trong khoảng thời gian này có thể xuất phát từ những nguyên nhân liên quan đến tập tính kiếm ăn, nhiệt độ và môi trường sống của chúng.

1. Một số loài rắn có tập tính hoạt động về đêm

Rắn có thời gian hoạt động khác nhau tùy theo từng loài. Trong khi một số loài thường kiếm ăn vào ban ngày, những loài khác lại hoạt động mạnh sau khi trời tối. Rắn cạp nia là một ví dụ về loài rắn có tập tính hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Trong quá trình di chuyển và tìm kiếm thức ăn, rắn có thể vô tình đi vào khu vực sinh sống của con người. Vì vậy, việc ban ngày không nhìn thấy rắn quanh nhà không có nghĩa là ban đêm chúng sẽ không xuất hiện.

2. Nhiệt độ môi trường thay đổi sau khi mặt trời lặn

Rắn là động vật biến nhiệt, nhiệt độ cơ thể phụ thuộc nhiều vào môi trường xung quanh. Sau những ngày nắng nóng, thời điểm nhiệt độ ngoài trời dịu xuống có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một số loài rắn di chuyển và kiếm ăn. Ngược lại, khi môi trường bên ngoài trở nên quá lạnh hoặc không còn thích hợp, rắn cũng có thể tìm đến những vị trí kín đáo, có nhiệt độ phù hợp để trú ẩn. Tuy nhiên, phản ứng này còn phụ thuộc vào từng loài và điều kiện thời tiết cụ thể.

3. Rắn đi theo nguồn thức ăn

Ban đêm cũng là thời điểm nhiều loài động vật như chuột, thạch sùng và một số loài ếch nhái hoạt động. Đây đều có thể là nguồn thức ăn của rắn. Nếu khu vực bếp thường xuyên có chuột, sân vườn có nhiều ếch nhái hoặc quanh nhà tồn tại những nơi tập trung con mồi, rắn có thể xuất hiện trong quá trình săn mồi. Bởi vậy, khi phát hiện rắn bò vào nhà, gia đình cũng nên kiểm tra xem khu vực sinh sống của mình có đang thu hút những động vật này hay không.

4. Nhà có sẵn những đường xâm nhập và nơi trú ẩn

Khoảng trống dưới cửa, khe hở quanh đường ống, lỗ thông gió không có lưới chắn đều có thể trở thành đường xâm nhập của rắn. Khi đã vào bên trong, chúng có thể tìm đến gầm tủ, góc kho hoặc những khu vực chứa nhiều đồ đạc để ẩn náu. Ban đêm, khi các thành viên trong gia đình ít di chuyển và khó quan sát những góc khuất, sự xuất hiện của rắn cũng có thể không được phát hiện ngay.

3 việc nên làm trước khi đi ngủ để hạn chế rắn bò vào nhà

Không thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ rắn xuất hiện, đặc biệt với những ngôi nhà nằm gần vườn cây, ao hồ hoặc bãi đất trống. Tuy nhiên, một số thay đổi nhỏ trong sinh hoạt có thể giúp gia đình hạn chế tình trạng này.

1. Kiểm tra cửa ra vào và các khe hở

Trước khi đi ngủ, bạn nên kiểm tra cửa chính, cửa sau và cửa dẫn ra sân vườn. Nếu cửa có khoảng hở lớn phía dưới, hãy lắp thêm thanh chắn chân cửa. Các lỗ thông gió, miệng thoát nước cũng nên có lưới hoặc nắp chắn phù hợp, vừa hạn chế động vật xâm nhập, vừa đảm bảo chức năng thông gió và thoát nước.

2. Không để thức ăn thừa qua đêm

Thức ăn thừa, rác sinh hoạt và thức ăn của vật nuôi có thể thu hút chuột, từ đó gián tiếp tạo điều kiện cho rắn tìm đến. Sau bữa tối, gia đình nên dọn sạch khu vực bếp, đậy kín thùng rác, bảo quản thực phẩm trong hộp có nắp và thu dọn thức ăn còn sót lại của chó, mèo.

3. Bật đèn khi di chuyển đến những khu vực ít người qua lại

Nếu cần ra sân, xuống bếp, vào nhà kho hoặc nhà vệ sinh vào ban đêm, mọi người nên bật đèn hoặc sử dụng đèn pin để quan sát đường đi. Không đưa tay vào những góc khuất, đống đồ đạc hoặc xỏ chân vào giày dép để ngoài sân khi chưa kiểm tra. Việc bật đèn không đảm bảo xua đuổi được rắn, nhưng giúp bạn phát hiện chúng sớm hơn và tránh vô tình tiếp xúc.

Nếu phát hiện rắn trong nhà vào ban đêm thì sao?

Điều quan trọng nhất là giữ khoảng cách, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi khu vực có rắn. Không tự ý bắt, đánh hoặc dùng gậy xua đuổi vì những hành động này có thể khiến rắn phản ứng tự vệ. Nếu rắn chui vào gầm tủ hoặc biến mất trong một góc khuất, tuyệt đối không dùng tay mò tìm. Hãy hạn chế người qua lại khu vực đó và liên hệ người có chuyên môn hoặc lực lượng cứu hộ để được hỗ trợ.

Rắn bò vào nhà ban đêm là hiện tượng có thể giải thích bằng tập tính tự nhiên của loài vật này. Thay vì quá lo lắng hoặc tìm đến những mẹo đuổi rắn chưa được kiểm chứng, gia đình nên tập trung khắc phục các đường xâm nhập, kiểm soát nguồn thức ăn và duy trì môi trường sống gọn gàng, an toàn.