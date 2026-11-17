Món đắt nhất thực đơn A Mà Kitchen, nhà hàng gắn với tên tuổi vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, là một con vịt quay. Theo thực đơn của nhà hàng, món mang mã CB01 tên đầy đủ Vịt quay Bắc Kinh 3 món (Roasted Peking Duck 3 dishes) có giá 750.000 đồng. Mức giá này nhỉnh hơn set vịt quay HongKong nguyên con khoảng 746.000 đồng. Hai món đều cao hơn nhiều so với dimsum, vốn phổ biến ở mức 80.000-120.000 đồng mỗi phần. Chúng cũng cao hơn canh bào ngư (khoảng 498.000 đồng) và A Mà Tam Bảo (khoảng 293.000 đồng).

Vịt Hong Kong được chặt sẵn thành miếng, dọn trên đĩa dài cùng cà rốt tỉa hoa và rau mùi tây. Thịt phủ lớp da nâu bóng, đặc trưng của đồ quay Quảng Đông – Hong Kong. Theo cách làm Hong Kong phổ biến, vịt được rót nước sốt ướp vào bụng, gồm các loại tương, hoa hồi, quế, vỏ cam và gừng, nên thịt thấm vị đậm. Da được chần nước sôi cho săn lại, phết hỗn hợp giấm và mạch nha rồi phơi khô qua đêm, sau đó quay ở khoảng 175°C để da nâu đều và giòn.

Vịt quay Bắc Kinh được ăn theo kiểu một con, nhiều món. Lớp da giòn rụm được cuốn với bánh mỏng và phết tương ngọt đậm đà. Phần thịt sau khi lọc da được chế biến tiếp thành vịt rang muối tỏi, salad vịt với rau tươi, cơm chiên hoặc mì xào. Một số thực khách khen thịt mềm và cho rằng set ba món hợp lý cho nhóm đông người.

Ý kiến về hai món này không đồng nhất. Theo một số đánh giá trên Foody và Google Maps, vịt quay kiểu Hong Kong đôi khi nhiều mỡ ít thịt, hoặc đậm vị và hơi mặn so với khẩu vị nhẹ. Có người nhận xét chất lượng chỉ ở mức ổn so với các tiệm vịt quay lâu năm ở Sài Gòn. Một số khách cũng phàn nàn về khoản phí phục vụ 5% khi đặt mang về.

A Mà Kitchen ra mắt tháng 3/2019 tại 23 Tôn Đức Thắng, quận 1 (cũ). Tên quán có nghĩa là "quán ăn của Bà". Trấn Thành và Hari Won vốn nổi tiếng sành ăn trong giới showbiz, thường đi ăn và review quán trên mạng xã hội. Vợ chồng nam MC tham gia điều hành, xây dựng thương hiệu và quảng bá cho quán từ những ngày đầu.

Quán dựng theo phong cách Hong Kong thập niên 70, với tranh, đèn neon và poster về cuộc sống về đêm ở Hương Cảng, nhạc nền cũng mang âm hưởng nơi đây. Không gian gồm hai tầng khá rộng. Khách thường đến gặp gỡ gia đình, bạn bè hoặc chụp ảnh check-in.

Thực đơn có khoảng 70 món Trung Hoa như dimsum gồm há cảo tôm, há cảo sò điệp, xíu mại, bánh bao Thượng Hải. Ngoài ra còn có các món đặc trưng như đậu hũ A Mà, cơm gà, mì khô xào hải sản (được gọi là "best seller") và A Mà Tam Bảo, gồm heo quay, xá xíu và vịt. Món tiêu biểu khác gồm canh hầm, gà tiềm, gà Tứ Xuyên, cơm tôm hùm và vịt quay Bắc Kinh. Giá cả dao động rộng, từ vài chục nghìn đến hơn 700.000 đồng, và quán tính thêm 5% phí phục vụ.

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19, quán mở lại ngày 15/5/2022 ở địa chỉ mới, 62 Võ Văn Tần, trong không gian rộng hơn. Hiện nhà hàng có hai chi nhánh ở TP.HCM, gồm 62 Võ Văn Tần và 189 Cống Quỳnh. Nên đặt bàn trước vào giờ cao điểm, và với món vịt nguyên con, nên hỏi quán trước vì có thể cần đặt trước.