Khi thời tiết chuyển lạnh, không ít người bắt đầu gặp tình trạng da đầu khô căng, ngứa ngáy, những mảng gàu trắng liên tục rơi xuống vai. Càng gãi càng ngứa, càng gội càng nhiều gàu nhưng vẫn không tìm được cách khắc phục. Theo bác sĩ da liễu Kha Bác Hoàn (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trên trang Tvbs, nguyên nhân đôi khi không nằm ở việc vệ sinh chưa đủ sạch, mà chính là thói quen làm sạch quá mức khiến da đầu mất đi lớp bảo vệ tự nhiên.

Có 4 yếu tố thường khiến da đầu trở nên nhạy cảm hơn trong mùa đông mà nhiều người dễ bỏ qua.

1. Gió lạnh và máy sưởi khiến da đầu mất nước nhanh hơn

Vào mùa đông, lượng dầu tự nhiên trên da đầu có xu hướng giảm. Cùng lúc đó, không khí lạnh bên ngoài và hơi nóng từ các thiết bị sưởi trong nhà khiến độ ẩm trên da đầu thất thoát nhanh hơn.

Khi lớp sừng trên da đầu liên tục thiếu nước, hàng rào bảo vệ da dần suy yếu. Da đầu vì thế dễ rơi vào trạng thái khô ráp, căng tức, bong tróc và ngứa ngáy. Đây cũng là lý do một số người vốn ít bị gàu vào mùa hè nhưng lại gặp tình trạng này thường xuyên khi thời tiết trở lạnh.

2. Gội đầu bằng nước quá nóng, làm sạch quá mức

Trời lạnh khiến nhiều người thích gội đầu bằng nước nóng để dễ chịu hơn. Khi thấy gàu xuất hiện, họ còn có xu hướng gội đầu thường xuyên, chà xát mạnh hoặc cố làm sạch da đầu thật kỹ.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Kha Bác Hoàn, nước quá nóng và việc làm sạch quá mức có thể cuốn đi lớp dầu tự nhiên vốn giúp bảo vệ da đầu. Khi lớp màng lipid này bị suy giảm, da đầu càng khó giữ độ ẩm, khiến tình trạng khô và bong tróc trở nên nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, nếu da đầu đang khô ngứa, việc tăng tần suất gội đầu hay cố làm sạch đến mức da đầu có cảm giác khô kin kít chưa chắc đã có lợi. Ngược lại, thói quen này có thể khiến tình trạng khó chịu kéo dài.

3. Dùng dầu gội có khả năng làm sạch quá mạnh

Các loại dầu gội tập trung vào khả năng loại bỏ dầu thừa, tạo cảm giác mát lạnh hoặc làm sạch sâu có thể không phù hợp với da đầu khô trong mùa đông.

Bởi khi khả năng làm sạch quá mạnh, sản phẩm có thể lấy đi cả lượng dầu tự nhiên cần thiết để duy trì hàng rào bảo vệ da. Với những người vốn đã thiếu độ ẩm, điều này càng khiến da đầu dễ bị kích ứng.

Hệ quả là một vòng luẩn quẩn hình thành: Da đầu càng khô thì càng ngứa, càng ngứa lại càng muốn gội và làm sạch nhiều hơn, khiến tình trạng khô ráp, bong vảy tiếp tục trầm trọng.

Nếu nhận thấy da đầu thường xuyên căng, ngứa sau khi gội, bạn nên cân nhắc chuyển sang loại dầu gội dịu nhẹ, phù hợp với tình trạng da đầu thay vì chỉ chú trọng khả năng làm sạch hoặc cảm giác mát lạnh sau khi sử dụng.

4. Chăm sóc tóc nhưng quên dưỡng ẩm cho da đầu

Nhiều người rất chú trọng dưỡng tóc vào mùa đông, từ dùng dầu xả, kem ủ đến các loại tinh dầu dưỡng ngọn tóc. Tuy nhiên, da đầu mới là vùng da thường xuyên tiếp xúc với dầu gội, nước nóng và những thay đổi của thời tiết lại dễ bị bỏ quên.

Bác sĩ Kha Bác Hoàn lưu ý da đầu cũng là một phần của làn da, có thể gặp những vấn đề tương tự như da mặt khi thiếu độ ẩm. Việc chỉ chăm sóc thân và ngọn tóc mà không quan tâm đến tình trạng da đầu sẽ khó giải quyết tận gốc cảm giác khô căng, ngứa ngáy và bong tróc.

Điều đó không có nghĩa ai bị gàu cũng cần sử dụng thêm sản phẩm dưỡng ẩm cho da đầu. Quan trọng là xác định đúng nguyên nhân, lựa chọn sản phẩm phù hợp và tránh những thói quen làm tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Làm gì để da đầu hết khô ngứa trong mùa đông?

Theo bác sĩ, chìa khóa để cải thiện tình trạng da đầu khô ngứa vào mùa lạnh không phải là cố gắng gội thật sạch, mà là duy trì độ ẩm và bảo vệ lớp dầu tự nhiên của da đầu.

Bạn nên điều chỉnh nhiệt độ nước ở mức ấm vừa phải, tránh dùng nước quá nóng; lựa chọn dầu gội dịu nhẹ phù hợp với tình trạng da đầu; không gội quá nhiều hoặc chà xát mạnh khi không cần thiết. Đồng thời, cần hạn chế để da đầu tiếp xúc kéo dài với luồng khí nóng từ máy sưởi hoặc máy sấy ở nhiệt độ cao.

Một lưu ý quan trọng là không phải trường hợp nào xuất hiện gàu cũng do da đầu khô. Nếu vảy bong nhiều, dày, nhờn, kèm theo tình trạng đỏ da, viêm hoặc rụng tóc rõ rệt, đây có thể là dấu hiệu của viêm da tiết bã hoặc một bệnh lý da đầu khác.

Khi đó, bạn nên đến khám bác sĩ da liễu để được đánh giá và hướng dẫn điều trị phù hợp, thay vì liên tục đổi dầu gội hoặc tự xử lý tại nhà. Xác định đúng nguyên nhân mới là cách giúp da đầu khỏe mạnh và hạn chế tình trạng gàu tái phát.