4 thứ thu hút rắn vào nhà

Rắn xuất hiện trong nhà không phải lúc nào cũng là chuyện “từ trên trời rơi xuống”. Đôi khi, chính những góc quen thuộc quanh nhà lại vô tình mở đường cho chúng: một đường cống nối với bên ngoài, chuồng gà có nhiều chuột, túi rác để lâu hay khu vườn um tùm ít được dọn dẹp. Nếu không muốn biến ngôi nhà thành điểm dừng chân bất đắc dĩ của rắn, đây là 4 khu vực gia đình nên đặc biệt lưu ý.

1. Đường cống, ống thoát nước

Hệ thống cống và ống thoát nước là một trong những vị trí cần lưu ý, bởi đây có thể trở thành đường di chuyển của rắn từ bên ngoài vào khu vực sinh hoạt. Đặc biệt, những đường ống có kết nối với cống bên ngoài, nhiều khe hở hoặc không có biện pháp ngăn chặn phù hợp sẽ tạo điều kiện để động vật bò sát xâm nhập. Đây cũng là một trong những lý do thỉnh thoảng có trường hợp rắn xuất hiện trong nhà vệ sinh* Khu vực này thường có độ ẩm cao, nhiều đường thoát nước và các vị trí kín, trong khi hệ thống cống lại có thể kết nối với môi trường bên ngoài. Nếu nhà vệ sinh nằm gần sân vườn, cống thoát nước hoặc khu vực nhiều cây cối, gia đình càng nên kiểm tra kỹ các miệng thoát sàn, đường ống và khe hở xung quanh.

2. Chuồng gà, khu vực nuôi gia cầm

Những gia đình nuôi gà, vịt hoặc gia cầm trong sân vườn cũng nên chú ý đến khu vực chuồng trại. Không phải vì rắn luôn tìm đến để săn gia cầm, mà bởi đây thường là nơi có nhiều yếu tố thuận lợi cho chúng. nThức ăn của gia cầm có thể thu hút chuột và các loài động vật nhỏ khác, trong khi chuồng trại lại thường có nhiều góc kín, ít bị xáo trộn. Đây có thể trở thành nơi rắn tìm đến để kiếm thức ăn hoặc tìm chỗ trú. Vì vậy, nên giữ chuồng nuôi sạch sẽ, hạn chế để thức ăn vương vãi và thường xuyên kiểm tra các góc tối, đống vật liệu hay khe hở quanh khu vực này.

3. Thức ăn thừa, rác hữu cơ

Rắn không nhất thiết bị thu hút trực tiếp bởi mùi thức ăn thừa hay rác hữu cơ. Tuy nhiên, những thứ này có thể gián tiếp tạo điều kiện để rắn xuất hiện. Rác và thức ăn thừa để lâu có thể thu hút chuột, côn trùng, ếch nhái hoặc các loài động vật nhỏ khác. Khi nguồn thức ăn của rắn xuất hiện nhiều quanh nhà, khu vực đó cũng có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với một số loài rắn. Do đó, gia đình nên thu gom thức ăn thừa và rác hữu cơ thường xuyên, sử dụng thùng rác có nắp kín, đồng thời hạn chế để thức ăn của vật nuôi hoặc gia cầm ngoài trời qua đêm. Giữ khu vực quanh nhà sạch sẽ cũng là cách giảm bớt những yếu tố có thể kéo theo con mồi của rắn.

4. Vườn nhà nhiều cây cối, bụi rậm, cỏ mọc cao

Một khu vườn xanh mát rất đẹp nhưng nếu để cây cối mọc quá um tùm, cỏ cao và nhiều bụi rậm, đây có thể trở thành môi trường thuận lợi cho rắn ẩn náu. Những khu vực ít người qua lại, có nhiều lá khô, cành cây hoặc vật liệu chất đống càng tạo thêm nhiều góc kín và mát. Không nên hiểu rằng cứ trồng hoa hay cây cảnh là sẽ thu hút rắn. Điều đáng lưu ý hơn là cách khu vườn được chăm sóc. Một khu vực quá rậm rạp có thể đồng thời tạo nơi trú ẩn cho chuột, ếch, nhái và các loài động vật nhỏ - nguồn thức ăn của một số loài rắn. Vì vậy, gia đình nên thường xuyên phát quang cỏ dại, tỉa bớt bụi cây sát nhà, dọn lá khô và không để gạch đá, gỗ hay đồ cũ chất đống lâu ngày. Đặc biệt, những vị trí sát tường, quanh nhà vệ sinh, chuồng nuôi và đường ống thoát nước nên được kiểm tra định kỳ để hạn chế những nơi rắn có thể ẩn náu hoặc tìm đường vào nhà.