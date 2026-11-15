Tắm sai cách có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ! Hãy nhớ “5 không” khi tắm

Không tắm nước quá nóng

Nhiều người cao tuổi sợ lạnh nên thường chỉnh nước nóng đến mức bỏng tay mới cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, khả năng cảm nhận nhiệt độ của da suy giảm theo tuổi tác, khiến họ khó nhận ra nước đã quá nóng.

Khi tiếp xúc với nước nóng, các mạch máu dưới da giãn ra. Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến huyết áp và lượng máu cung cấp cho tim, não. Ở người cao tuổi, mạch máu giảm độ đàn hồi nên khả năng thích ứng với những thay đổi đột ngột cũng kém hơn. Một số người có thể xuất hiện tình trạng choáng váng, tối sầm mắt.

Không cần thiết bị phức tạp để kiểm tra nhiệt độ nước. Có thể dùng mặt trong cổ tay để thử: nước ấm nhưng không nóng rát là phù hợp.

Thói quen tắm sai cách có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm sức khoẻ.

Không tắm quá lâu

Khi cửa phòng tắm đóng kín, hơi nước tích tụ và không khí lưu thông kém. Trong môi trường nóng ẩm, người cao tuổi có thể gặp tình trạng khó thở, tức ngực, choáng váng mà không nhận ra ngay. Sức nóng kết hợp với tình trạng thiếu oxy có thể làm tăng gánh nặng cho tim.

10-15 phút là thời gian tắm tương đối phù hợp với phần lớn người cao tuổi; nếu kéo dài quá 20 phút, nguy cơ mệt mỏi và thiếu oxy có thể tăng lên.

Người cao tuổi cũng nên chú ý các dấu hiệu bất thường như khó thở, tức ngực hoặc đầu óc nặng nề và dừng tắm nếu cảm thấy không khỏe.

Không tắm khi bụng đói hoặc ngay sau khi ăn no

Tắm khi bụng đói có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết, đặc biệt ở người có bệnh lý hoặc đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến đường huyết. Khi đường huyết xuống thấp, các biểu hiện như run tay, hồi hộp, vã mồ hôi lạnh có thể xuất hiện. Trong phòng tắm trơn trượt, những triệu chứng này càng làm tăng nguy cơ té ngã.

Ngược lại, vừa ăn xong cũng không phải thời điểm thích hợp để tắm. Sau bữa ăn, máu tập trung nhiều hơn ở hệ tiêu hóa. Trong khi đó, nước nóng khiến mạch máu dưới da giãn ra, làm thay đổi sự phân bố máu trong cơ thể. Người cao tuổi vốn dễ gặp tình trạng hạ huyết áp sau ăn có thể càng dễ bị choáng váng nếu tắm ngay lúc này.

Do đó, nên tránh tắm khi quá đói hoặc vừa ăn no. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi để cơ thể ổn định trước khi vào phòng tắm.

Không chủ quan với nguy cơ trơn trượt

Phòng tắm là nơi dễ xảy ra tai nạn té ngã do nước đọng và xà phòng khiến sàn nhà trơn trượt. Với người cao tuổi, một cú ngã có thể dẫn đến gãy xương, phải nằm lâu và kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe.

Để giảm nguy cơ, gia đình nên chuẩn bị thảm chống trượt, tay vịn và ghế tắm. Thay vì cố đứng tắm trong thời gian dài, người cao tuổi có thể ngồi tắm để tiết kiệm sức lực và duy trì thăng bằng. Sàn nhà cũng cần được giữ khô ráo, các vật dụng nên đặt ở vị trí dễ lấy.

Không đứng dậy đột ngột sau khi tắm

Sau khi ngâm mình hoặc ngồi lâu, nếu đột ngột đứng lên, máu có thể chưa kịp lưu thông trở lại phần thân trên. Sự thay đổi tư thế này có thể gây hạ huyết áp tư thế, khiến người cao tuổi chóng mặt, tối sầm mắt, thậm chí ngất.

Vì vậy, sau khi tắm hoặc ngâm mình, hãy ngồi nghỉ một lát, đợi nhịp thở ổn định rồi từ từ đứng dậy. Khi bước đi, nên vịn chắc vào điểm tựa để tránh mất thăng bằng.

Tắm rửa vẫn cần thiết để duy trì vệ sinh, sức khỏe làn da và cảm giác thoải mái. Điều quan trọng không phải là giảm số lần tắm, mà là thay đổi cách tắm cho phù hợp với những biến đổi của cơ thể khi tuổi tác tăng lên. Hãy ưu tiên sự an toàn: nước không quá nóng, thời gian vừa phải và mọi động tác đều thực hiện từ tốn.