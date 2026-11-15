Tôm bổ dưỡng đến đâu cũng cần lưu ý 3 bộ phận này khi ăn

Những lợi ích sức khỏe đáng chú ý của tôm

Theo tạp chí Real Simple, tôm cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng, góp phần hỗ trợ hoạt động của tim mạch, tuyến giáp và hệ miễn dịch.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngừa tiểu đường: Tôm chứa chất béo không bão hòa, axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa astaxanthin. Chất béo không bão hòa giúp tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu.

Tốt cho sức khỏe tuyến giáp: Ngoài ra, tôm là một trong số ít thực phẩm có chứa astaxanthin giúp giảm viêm trong cơ thể, ngăn ngừa các bệnh như tiểu đường, bệnh tim và chống xơ vữa động mạch. Tôm chứa i ốt và selenium tốt cho sức khỏe tuyến giáp. I ốt cần thiết cho quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp còn selenium có tác dụng bảo vệ cơ quan này.

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Hỗ trợ miễn dịch: Tôm chứa một lượng vitamin E và kẽm lớn. Cả hai đều là chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm trong cơ thể, giảm các phân tử gốc tự do có nguy cơ gây tổn thương đến các tế bào.

Chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu: Tôm còn chứa nhiều vi chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như choline, phốt pho, đồng và vitamin B, bao gồm B6 và B12. Các chất dinh dưỡng này giúp tăng cường sức khỏe của não, xương, hồng cầu, thần kinh và hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng.

Ba bộ phận của tôm cần chú ý khi sơ chế

Tôm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giàu giá trị dinh dưỡng. Không chỉ cung cấp protein chất lượng cao, tôm còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích của thực phẩm này, người dùng cần chú ý cách lựa chọn, sơ chế và bảo quản, đặc biệt là xử lý một số bộ phận có thể chứa cặn bẩn hoặc tích tụ chất ô nhiễm.

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Đầu tôm: Phần gạch vàng cam được nhiều người yêu thích chủ yếu là gan tụy. Tuy nhiên, bộ phận này cũng có khả năng tích tụ kim loại nặng. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Marine Pollution Bulletin năm 2023, khảo sát 11 loài tôm bán tại Hàn Quốc, cho thấy cadmium tập trung nhiều nhất ở phần đầu. Vì vậy, nên thận trọng khi ăn đầu tôm, nhất là khi không rõ nguồn gốc thực phẩm.

Mang tôm: Nằm ở hai bên đầu, mang đảm nhiệm chức năng trao đổi khí với môi trường nước. Do tiếp xúc trực tiếp với nước trong quá trình hô hấp, bộ phận này có thể giữ lại bùn đất, cặn bẩn và một số chất ô nhiễm. Khi sơ chế, nên loại bỏ mang và làm sạch kỹ khu vực đầu tôm.

Chỉ tôm: Là đường tiêu hóa màu đen hoặc sẫm chạy dọc lưng, bên trong có thể chứa thức ăn chưa tiêu hóa, chất thải và cát. Đây là nguyên nhân khiến tôm đôi khi có cảm giác sạn khi ăn. Rút chỉ tôm giúp món ăn sạch và ngon miệng hơn. Tuy nhiên, chỉ tôm không có độc tính tự nhiên, việc loại bỏ chủ yếu nhằm bảo đảm vệ sinh trong chế biến.



