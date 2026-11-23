Bắt đầu bằng chủ đề "Tết Trưởng Thành", chiến dịch khai thác sự giao thoa giữa mong ước của con cháu được đền đáp công ơn ông bà, cha mẹ và niềm vui của các bậc sinh thành khi chứng kiến con cháu trưởng thành.

Tết khai sắc từ những mong ước của gia đình

Hai vế của thông điệp "Thắp lửa xuân, khai sắc Tết" có ý nghĩa gắn bó, bổ trợ cho nhau. "Thắp lửa xuân" là khơi lên những mong ước tốt đẹp trong mỗi thành viên gia đình. "Khai sắc Tết" là khi những mong ước ấy trở thành hiện thực.

Cách đặt vấn đề này cũng là trọng tâm của chủ đề "Tết Trưởng Thành" năm 2027. Đó là mong muốn đền đáp công ơn của con cháu và kỳ vọng về một thế hệ sau ngày càng chín chắn của ông bà, cha mẹ. Người trẻ có thể dùng thành quả lao động để thể hiện lòng hiếu kính, chủ động chia sẻ trách nhiệm chăm lo gia đình. Còn với các bậc sinh thành, sự trưởng thành của con cháu chính là niềm vui và sự ghi nhận cho những năm tháng vun đắp.

Tết vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một dịp sum họp, khi tình cảm gia đình được thể hiện qua những thay đổi và hành động cụ thể.

Từ chủ đề đó, chiến dịch phát triển câu chuyện về Tết qua sự phối hợp của nhiều thương hiệu và các hoạt động truyền thông, với TVC là điểm chạm mở màn.

8 thương hiệu cùng khởi động chiến dịch Tết 2027

Đây là chiến dịch Tết đầu tiên có sự tham gia của 8 thương hiệu CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247, BUPNON, Chanté và Vinacafé. Đại diện cho nhiều ngành hàng thiết yếu, các thương hiệu cùng kết nối dưới thông điệp chung, mở rộng phạm vi tiếp cận chủ đề "Tết Trưởng Thành" đến người tiêu dùng.

TVC "Thắp lửa xuân, khai sắc Tết" ra mắt ngày 15/11/2026, mở màn chiến dịch Tết 2027.

Việc quy tụ nhiều thương hiệu trong cùng một chiến dịch giúp lan tỏa thông điệp trên nhiều nhóm sản phẩm và điểm chạm tiêu dùng. Thay vì triển khai những câu chuyện riêng lẻ theo từng ngành hàng, các thương hiệu cùng hướng đến một chủ đề có tính kết nối rộng hơn, gắn với nhu cầu và cảm xúc của các gia đình trong dịp Tết.

Chiến dịch được khởi động bằng TVC ra mắt từ ngày 15/11/2026, phát sóng trên truyền hình và các nền tảng số. Nội dung khai thác mong ước của các thành viên trong gia đình, qua đó truyền tải mối liên hệ giữa hai vế "Thắp lửa xuân" và "Khai sắc Tết". Đây cũng là hoạt động mở đầu, giới thiệu chủ đề truyền thông của mùa Tết 2027 đến công chúng.

Sau TVC, chiến dịch tiếp tục được triển khai qua các hoạt động truyền thông, sự kiện và tương tác với người tiêu dùng. Việc kết hợp nhiều hình thức giúp thông điệp hiện diện trên các kênh tiếp cận khác nhau trong giai đoạn chuẩn bị và đón Tết, đồng thời tạo thêm cơ hội để công chúng tham gia vào các hoạt động của chiến dịch.