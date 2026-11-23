Để làm rõ điều gì phía sau ngành công nghiệp livestream tại Trung Quốc, một nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học xã hội và nhân văn đã thâm nhập làm người livestream giải trí toàn thời gian trong sáu tháng. Trải nghiệm này để lại cho cô những tổn thương tâm lý sâu sắc; cô cảm thấy phẩm giá của mình đã bị chà đạp.

Trong những năm gần đây, dù chính quyền các địa phương liên tục nỗ lực chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực livestream, thì đến cuối năm 2024, số lượng người làm công việc này tại Trung Quốc đại lục vẫn lên tới 38,8 triệu người. Cũng trong tháng 7 cùng năm, chính phủ đã chính thức công nhận livestream là một nghề nghiệp mới trong hệ thống nghề nghiệp quốc gia.

Theo một bản tin từ CCTV, Vương Di Lâm - một nhà nghiên cứu - quan sát thấy nhiều phụ nữ trẻ gia nhập ngành livestream từ bảy năm trước. Để khám phá hệ sinh thái thực sự bên trong, cô đã thâm nhập làm người livestream toàn thời gian tại một công ty quản lý người sáng tạo nội dung (MCN).

Vương Di Lâm hồi tưởng lại rằng áp lực lớn nhất đối với những người vừa gia nhập là các “nhiệm vụ dành cho người mới” do nền tảng đặt ra, cùng với cơ hội được hiển thị trên trang chủ hàng tháng. Các quản lý yêu cầu người livestream tham gia các cuộc thi “PK” trực tuyến - nơi họ phải cạnh tranh xem ai nhận được nhiều quà tặng ảo hơn trong một khoảng thời gian giới hạn.

Đến cuối năm 2024, số lượng người làm công việc livestream tại Trung Quốc là 38,8 triệu.(Ảnh minh họa)

Người thua cuộc sẽ phải chịu các hình phạt, chẳng hạn như bị tạt nước. Cô bày tỏ sự xót xa khi lòng tự trọng của một cá nhân bị chà đạp chỉ để đổi lấy những món quà ảo. Tuy nhiên, Vương Di Lâm cũng chỉ ra rằng nhiều người làm nghề này bị hạn chế bởi nguồn lực và kỹ năng cá nhân, nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục gắn bó để kiếm sống.

Bên cạnh áp lực tâm lý, một số người mới làm nghề livestream còn phải đối mặt với những cái bẫy khắc nghiệt trong các bản hợp đồng.

Lý Hải Yến, một cô gái gen Z, đã ký hợp đồng với một công ty phát trực tuyến tại Thành Đô, Tứ Xuyên vào năm 2024. Hợp đồng quy định thời gian thử việc là ba tháng; nếu livestream 6 giờ mỗi ngày, 22,5 ngày mỗi tháng, cô sẽ nhận được khoản hỗ trợ đảm bảo là 10 nghìn nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng).

Thế nhưng, một năm sau, chẳng những không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào, Lý Hải Yến còn bị cáo buộc vi phạm hợp đồng chỉ vì cô tạm dừng livestream để đi truyền dịch khi ốm - dù sau đó cô đã bù đủ số giờ thiếu hụt. Công ty này đã kiện cô, yêu cầu bồi thường 100 nghìn nhân dân tệ (hơn 380 triệu đồng).

Rất may, tòa án cuối cùng đã phán quyết rằng hợp đồng mà hai bên ký kết là một dạng “hợp đồng kép” vô hiệu, nhờ đó cô tránh được khoản bồi thường khổng lồ.

Trước những định kiến và hiểu lầm về nghề livestream, nhiều ý kiến trong ngành đang kêu gọi sự thay đổi. Minh Vũ, người từng điều hành một công ty tổ chức sự kiện, đã chuyển sang làm livestream sau đại dịch và gắn bó với công việc này suốt sáu năm qua. Cô kiên quyết từ chối các nội dung thô tục hay những tương tác mang tính gợi dục.

Thay vào đó, Minh Vũ xây dựng tệp khách hàng bằng nội dung chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp. Cô thậm chí còn thiết kế các khóa đào tạo để hướng dẫn người mới, chứng minh rằng thành công hoàn toàn có thể đạt được mà không cần dùng đến các chiêu trò thao túng cảm xúc.

Vương Vĩ, một khán giả từng chi từ vài trăm đến hơn 10 nghìn nhân dân tệ để ủng hộ, chia sẻ rằng anh trở thành người hâm mộ trung thành sau khi tham gia một thử thách với streamer am hiểu kiến thức, cùng nhau giải thích các định luật toán học và vật lý nâng cao.

Để ngăn chặn các hành vi thiếu lành mạnh, các nền tảng livestream lớn đã thiết lập những cơ chế tuân thủ và kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Chẳng hạn, mỗi công ty quản lý streamer (MCN) đều được cấp một “phiếu đánh giá sức khỏe” với thang điểm tối đa là 100. Nếu một streamer vi phạm quy định, họ sẽ ngay lập tức nhận được cảnh báo hiển thị trên màn hình, bị trừ điểm và chịu các hình thức xử phạt; điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng của công ty quản lý.

Cơ chế này buộc đội ngũ vận hành phải rà soát và kiểm soát chặt chẽ từng nội dung được phát sóng. Trước tình hình đó, Đổng Thần Vũ, Phó giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định rằng ngành phát trực tuyến (livestream) sẽ không biến mất mà sẽ trở thành một lĩnh vực nghề nghiệp khá ổn định trong tương lai.

Giới chuyên môn và giới học thuật kỳ vọng rằng ngành này không chỉ tạo ra các cơ hội việc làm mà còn thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp chất lượng cao, qua đó giúp ngành phát trực tuyến thoát khỏi những định kiến tiêu cực trước đây.