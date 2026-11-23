Các nhà khoa học tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) vừa công bố một hướng tiếp cận mới trong điều trị ung thư đại tràng: chuyển đổi tế bào ung thư thành trạng thái gần giống tế bào bình thường mà không cần tiêu diệt chúng.

Nghiên cứu do Giáo sư Kwang-Hyun Cho thuộc Khoa Kỹ thuật Sinh học và Não bộ, KAIST, dẫn đầu. Theo thông báo ngày 20/12 của KAIST, nhóm nghiên cứu đã phát triển công nghệ cho phép đảo ngược trạng thái ung thư thông qua việc phân tích và điều chỉnh mạng lưới gene bên trong tế bào.

Tìm cách "lập trình" lại tế bào ung thư thay vì tiêu diệt

Hiện nay, dù nhiều công nghệ điều trị ung thư đã được phát triển, mục tiêu phổ biến của các phương pháp vẫn là tiêu diệt tế bào ác tính. Tuy nhiên, cách tiếp cận này tồn tại những hạn chế nhất định.

Một số tế bào ung thư có khả năng phát triển cơ chế kháng điều trị, tiếp tục tăng sinh và khiến bệnh tái phát. Bên cạnh đó, việc tiêu diệt tế bào ung thư cũng có thể gây tổn thương các tế bào khỏe mạnh, dẫn đến những tác dụng phụ nghiêm trọng đối với người bệnh.

Xuất phát từ thực tế này, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Kwang-Hyun Cho đặt ra một hướng tiếp cận khác: Thay vì tìm cách tiêu diệt tế bào ung thư, liệu có thể đưa chúng trở lại trạng thái bình thường?

Nhóm tập trung vào một quan sát quan trọng trong quá trình hình thành ung thư: các tế bào bình thường dần thoái lui khỏi quỹ đạo biệt hóa vốn có khi chuyển sang trạng thái ung thư. Nói cách khác, trong quá trình ung thư hóa, tế bào dần đánh mất những đặc điểm chuyên biệt vốn có của mô mà chúng thuộc về.

Từ đó, các nhà khoa học phát triển công nghệ tạo ra một bản sao kỹ thuật số (digital twin) của mạng lưới gene liên quan đến quá trình biệt hóa của tế bào bình thường.

Công nghệ này cho phép mô phỏng hoạt động của mạng lưới gene, theo dõi những thay đổi trong quá trình tế bào phát triển và xác định các yếu tố phân tử đóng vai trò như những công tắc điều khiển trạng thái tế bào.

Thông qua phân tích mô phỏng, nhóm nghiên cứu đã xác định một cách có hệ thống những công tắc phân tử chủ chốt có khả năng kích hoạt quá trình biệt hóa của tế bào bình thường.

Khi áp dụng các công tắc này lên tế bào ung thư đại tràng, nhóm ghi nhận chúng có thể chuyển đổi sang trạng thái gần giống tế bào đại tràng bình thường. Kết quả được xác nhận thông qua các thí nghiệm ở cấp độ phân tử, tế bào và trên mô hình động vật.

Điểm đáng chú ý là khả năng đảo ngược trạng thái ung thư không được tìm ra một cách tình cờ thông qua những thử nghiệm riêng lẻ. Thay vào đó, nhóm nghiên cứu chứng minh có thể chủ động xác định các mục tiêu can thiệp bằng cách phân tích bản sao kỹ thuật số của mạng lưới gene liên quan đến quá trình biệt hóa tế bào.

Mở ra hướng điều trị ung thư theo cơ chế đảo ngược

Giáo sư Kwang-Hyun Cho cho biết việc tế bào ung thư có thể được chuyển đổi trở lại trạng thái bình thường là một hiện tượng đáng kinh ngạc. Theo ông, nghiên cứu chứng minh quá trình đảo ngược này có thể được chủ động kích hoạt một cách có hệ thống.

Ông nhấn mạnh công trình đã đưa ra một khái niệm mới trong điều trị ung thư: liệu pháp đảo ngược (reversible cancer therapy), thông qua việc đưa tế bào ung thư trở lại trạng thái gần giống tế bào bình thường.

Đồng thời, công nghệ mới cũng tạo nền tảng để xác định các mục tiêu điều trị tiềm năng bằng cách phân tích có hệ thống quỹ đạo biệt hóa của tế bào bình thường.

Nghiên cứu có sự tham gia của các nhà khoa học Jeong-Ryeol Gong, Chun-Kyung Lee, Hoon-Min Kim, Juhee Kim và Jaeog Jeon. Công trình được công bố trực tuyến trên tạp chí khoa học quốc tế Advanced Science của nhà xuất bản Wiley vào ngày 11/12/2024, với tiêu đề Control of Cellular Differentiation Trajectories for Cancer Reversion (Tạm dịch: Kiểm soát quỹ đạo biệt hóa tế bào nhằm đảo ngược trạng thái ung thư).

Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cùng Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc, thông qua Chương trình Nghiên cứu Nhà khoa học Trung cấp và Chương trình Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Cơ bản.

Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao cho Công ty BioRevert Inc. để phục vụ quá trình phát triển các liệu pháp đảo ngược ung thư có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Dù mở ra triển vọng mới, công nghệ này hiện vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu, đánh giá về hiệu quả và độ an toàn trước khi có thể ứng dụng rộng rãi trong điều trị bệnh nhân. Đây là kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng, chưa đồng nghĩa với việc ung thư đại tràng đã có thể được chữa khỏi bằng cách lập trình lại tế bào.

Nguồn: Eurekalert