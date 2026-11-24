“Mẹ thiên vị!”

Một câu nói ngắn mà đủ khiến nhiều bà mẹ có hai con chạnh lòng.

Trong một bữa cơm, cô con gái lớn 7 tuổi của một gia đình bất ngờ đẩy bát cơm ra, nói lớn với mẹ “Mẹ chỉ để ý đến em thôi! Em đánh con thì mẹ chẳng nói gì. Con mới chạm vào em một cái, mẹ đã mắng con. Mẹ chẳng thương con gì cả!”.

Người mẹ sững lại, mắt lập tức đỏ hoe. Chị đã cố gắng rất nhiều. Mua gì cũng mua hai phần, tối đến cũng luân phiên nằm cùng từng đứa. Vậy mà con gái lớn vẫn nghĩ mẹ bênh em. Chị tự hỏi mình đã làm sai ở đâu.

Nhiều bà mẹ có hai con hẳn từng rơi vào cảnh ấy. Đã cố đối xử công bằng, đến khi nghe con nói mẹ thiên vị, vẫn thấy vừa tủi thân, vừa bất lực, thậm chí bắt đầu nghi ngờ mình có phải là một người mẹ đủ tốt hay chưa.

Vì sao con lớn hay nói mẹ thiên vị?

Từ khi em bé chào đời, con lớn phải làm quen với một thay đổi rất lớn. Trước đây, con có trọn sự chú ý của bố mẹ. Bây giờ, một em bé xuất hiện và cần người lớn dành cho mình rất nhiều thời gian. Trong tâm lý học phát triển, sự ganh đua có thể nảy sinh giữa anh chị em trong gia đình được gọi là sibling rivalry.

Một món đồ chơi hay một gói bánh có thể là thứ hai đứa đang giành nhau. Với con lớn, điều quan trọng hơn đôi khi là được mẹ nhìn vào mắt, được ôm và được nghe mẹ trò chuyện như trước kia.

Bố mẹ mua cho em một món đồ chơi rồi vội mua cho anh chị một món y hệt, nghĩ rằng như vậy là công bằng. Nhưng có lúc, điều con lớn mong nhất chỉ là một khoảng thời gian được ngồi riêng với mẹ. Khi hai đứa có xích mích, nếu người lớn luôn dỗ đứa khóc to hơn trước, cả hai có thể dần học cách khóc to hơn để được chú ý.

3 biểu hiện cho thấy con lớn đang chật vật khi có em

Con bỗng muốn được chăm như hồi nhỏ. Đã lâu không tè dầm, con lại bắt đầu tè dầm. Đã biết tự xúc cơm, con bỗng đòi mẹ đút. Đôi khi, đó là cách con cho bố mẹ thấy mình cũng muốn được chăm sóc.

Con đánh em hoặc cố tình làm hỏng đồ của em. Có trẻ lén đánh em, có trẻ làm hỏng món đồ chơi em thích. Con có thể đang ghen tị mà chưa biết nói ra cảm xúc ấy bằng lời.

Con cố tỏ ra thật ngoan hoặc cố tình quậy phá. Có trẻ làm mọi cách để được bố mẹ khen. Có trẻ lại cố tình gây chuyện vì nghĩ đằng nào bố mẹ cũng chỉ để ý đến em.

5 cách để mỗi đứa trẻ đều thấy mình được yêu thương

Cho con lớn một vai trò riêng

Ngoài việc là anh hay chị, con còn có thể là “cộng sự nhỏ” của bố mẹ. Chẳng hạn, khi bận tay, mẹ có thể nhờ con ngồi cạnh trò chuyện với em một lát rồi nói “Có con giúp, mẹ yên tâm hơn nhiều”. Khi cảm thấy được tin tưởng và được ghi nhận, con có thể dần thấy mình có phần trong việc chăm em cùng bố mẹ.

Dành thời gian riêng cho từng con

Mỗi ngày, bố mẹ có thể dành ít nhất 15 phút ở riêng với con lớn. Hai mẹ con có thể trò chuyện trước giờ ngủ, đọc một cuốn truyện tranh hay vừa đi dạo vừa kể chuyện. Điều con cần cảm nhận được là trong ngày, mẹ vẫn có một khoảng thời gian dành riêng cho mình.

Bỏ những câu so sánh, kể cả khi chỉ nói vô tình

“Con xem em ngoan chưa kìa” hay “Sao con chẳng hiểu chuyện bằng em?” là những câu rất dễ làm trẻ tổn thương. Bố mẹ có thể khen từng con về việc con vừa làm. “Hôm nay con tự mặc quần áo được rồi, giỏi lắm”. “Hôm nay em cũng học được một việc mới”. Mỗi đứa đều có tiến bộ riêng để được ghi nhận.

Để con lớn thể hiện tình thương bằng những việc vừa sức

Bố mẹ có thể nhờ con lấy tã hoặc phụ một tay khi mẹ pha sữa cho em. Khi con giúp, hãy cảm ơn cụ thể. “Nhờ con lấy đồ giúp mà mẹ chuẩn bị sữa cho em nhanh hơn đấy”. Những việc nhỏ ấy cho con cơ hội cảm nhận niềm vui khi làm được điều gì đó cho em.

Bình tĩnh nghe cả những lời khó nghe

Có lúc con sẽ nói “Con ghét em” hoặc “Con ước gì nhà mình không có em”. Bố mẹ có thể nghe con nói hết rồi đáp “Từ khi có em, mẹ phải dành nhiều thời gian chăm em hơn. Con thấy tủi thân, đúng không?”. Khi biết mình có thể nói thật với bố mẹ, con cũng dễ kể rõ hơn điều gì khiến mình buồn hay giận.

Mỗi con đều cần có lúc được bố mẹ dành trọn sự chú ý

Có lúc em cần được bú, mẹ tập trung cho em bú. Có lúc anh chị muốn nghe một câu chuyện, mẹ ngồi xuống và kể cho con nghe. Mỗi đứa trẻ đều cần những khoảnh khắc như thế, khi bố mẹ có mặt và thực sự để tâm đến mình.

Mong những gia đình có hai con, dù có những ngày rối tung lên, vẫn tìm được nhịp sinh hoạt phù hợp với cả nhà. Và mong mỗi đứa trẻ, khi lớn lên bên anh chị em, đều nhớ rằng mình từng được bố mẹ yêu thương theo cách rất riêng.