Trong những năm gần đây, magiê đã thu hút được nhiều sự quan tâm với tư cách là một dưỡng chất thiết yếu cho giấc ngủ và sức khỏe hệ thần kinh; các loại thực phẩm bổ sung dùng trước khi đi ngủ thường chứa magiê glycinate hoặc magiê threonate. Tuy nhiên, vai trò của magiê không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ giấc ngủ và hệ thần kinh. Khoáng chất này còn đóng vai trò thiết yếu đối với quá trình trao đổi chất, sự co giãn cơ bắp, sức khỏe xương khớp và quá trình sản sinh năng lượng.

Mặc dù các loại thực phẩm bổ sung có thể giúp lấp đầy khoảng trống dinh dưỡng, nhưng cách tốt nhất để tăng cường magiê vẫn là thông qua thực phẩm tự nhiên. Các loại rau lá xanh, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu đều là những nguồn cung cấp magiê dồi dào. Nếu bạn muốn bổ sung magiê thông qua đồ uống, dưới đây là 6 lựa chọn mà chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn:

Dù uống trực tiếp hay dùng làm nguyên liệu cho các món sinh tố, dù là sữa nguyên kem hay sữa tách béo, sữa bò đều cung cấp nhiều khoáng chất, trong đó có magiê. Amy Brownstein, chuyên gia dinh dưỡng (MS, RDN), cho biết: "Với gần 30 miligam magiê mỗi cốc, cùng các dưỡng chất khác như kali và canxi, sữa bò là lựa chọn tuyệt vời để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và xương khớp".

Một cốc sữa bò (khoảng 240ml) cung cấp khoảng 7% giá trị dinh dưỡng hàng ngày (Daily Value - DV) của magiê.2 Mặc dù con số này có thể thấp hơn một số loại sữa thực vật, nhưng các nghiên cứu cho thấy những thành phần khác trong sữa bò, bao gồm đường lactose, protein casein, whey và các khoáng chất khác, có thể giúp cơ thể hấp thụ magiê hiệu quả hơn so với nhiều loại sữa thực vật.

2. Sữa đậu nành

Một cốc sữa đậu nành chứa khoảng 54 mg magiê, tương đương 13% giá trị dinh dưỡng hàng ngày, khiến nó trở thành một nguồn cung cấp magiê tốt. Trong số các loại sữa thực vật, sữa đậu nành có thành phần dinh dưỡng gần tương đồng nhất với sữa bò; nó cung cấp lượng protein tương đương và thường được bổ sung thêm các dưỡng chất như vitamin A, vitamin D cùng canxi.

Đậu nành cũng là nguồn cung cấp dồi dào isoflavone, các hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự như estrogen ở người. Các nghiên cứu đã khám phá vai trò tiềm năng của chúng đối với sức khỏe, bao gồm sức khỏe xương và các triệu chứng mãn kinh, mặc dù mức độ lợi ích có thể khác nhau.

3. Nước ép anh đào chua

Nước ép anh đào chua thường được nhắc đến nhiều nhờ vai trò tiềm năng trong việc phục hồi cơ bắp và hỗ trợ giấc ngủ. Loại nước ép này cũng cung cấp magiê, với khoảng 30 mg trong mỗi cốc. Mặc dù magiê đóng vai trò quan trọng đối với chức năng cơ và thần kinh bình thường, nhưng quả anh đào chua còn chứa các hợp chất khác, bao gồm anthocyanin, polyphenol và melatonin, đã được các nhà nghiên cứu xem xét vì những lợi ích sức khỏe tiềm năng của chúng.

Có lẽ bạn đã từng trực tiếp trải nghiệm tác dụng của magiê nếu từng tự pha cho mình một món đồ uống không cồn (mocktail) giúp dễ ngủ từ nước ép anh đào chua, chanh và nước khoáng có ga. Brownstein cho biết: “Nước ép anh đào chua có thể cải thiện chất lượng và thời gian giấc ngủ nhờ chứa melatonin và magiê; sự kết hợp này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho giấc ngủ”.

4. Đồ uống từ cacao

Cho dù bạn thêm một thìa bột cacao vào sinh tố hay pha một cốc cacao nóng, bạn đều sẽ được thưởng thức một thức uống đậm đà hương vị sô-cô-la, đồng thời bổ sung thêm magiê. Chỉ với 1 thìa canh bột cacao, bạn đã nạp vào cơ thể 40 mg magiê, tương đương 10% giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Nếu bạn pha cacao nóng hoặc sinh tố bằng sữa động vật hoặc sữa đậu nành, lượng magiê còn được tăng lên đáng kể.

Nếu không tìm mua được bột cacao nguyên chất, bạn có thể dùng bột ca cao thông thường; loại này cũng chứa magiê nhưng với hàm lượng thấp hơn, khoảng 6% DV cho mỗi thìa canh bột.

5. Nước dừa

Nước dừa có khả năng cấp nước tuyệt vời, mang lại cảm giác sảng khoái và chứa hàm lượng magiê dồi dào. “Một cốc nước dừa chứa khoảng 60 miligam magiê và giúp bù nước sau khi tập luyện,” Whitney Stuart, chuyên gia dinh dưỡng (M.S., RDN, LD, CDCES), cho biết. Mỗi cốc nước dừa cung cấp khoảng 14% giá trị dinh dưỡng hàng ngày của magiê. Ngoài ra, bạn còn nhận được kali và natri, hai chất điện giải giúp điều hòa cân bằng chất lỏng trong cơ thể.

6. Nước khoáng

Khác với nước tinh khiết hay nước máy, nước khoáng được khai thác từ các nguồn ngầm và chứa sẵn các khoáng chất tự nhiên, trong đó có magiê. Megan Byrd, chuyên gia dinh dưỡng (RD), chia sẻ: “Hàm lượng khoáng chất trong nước khoáng tùy thuộc vào từng thương hiệu, nhưng các loại giàu magiê có thể chứa từ 50 đến 120 miligam trên mỗi lít. Đây là cách đơn giản để vừa bù nước, vừa tăng cường lượng magiê nạp vào cơ thể mà không hề chứa thêm đường hay calo”.

Bạn có thể chọn nước khoáng không ga hoặc có ga; đây là một cách dễ dàng để bổ sung magiê vào chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, hãy nhớ kiểm tra nhãn sản phẩm, vì hàm lượng khoáng chất có thể khác biệt đáng kể giữa các thương hiệu.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: ETW)