Bàn thờ là khu vực linh thiêng, cần được giữ gìn sạch sẽ và trang nghiêm. Tuy nhiên, trong quá trình thắp hương hằng ngày, khói nhang có thể bám lên trần nhà, tường và các đồ nội thất xung quanh, lâu ngày tạo thành những mảng ố vàng, đen màu kém thẩm mỹ. Đặc biệt, với những gia đình sử dụng bàn thờ treo tường trong căn hộ chung cư, việc xử lý tình trạng này đôi khi không dễ dàng do không gian phía trên bàn thờ khá hạn chế. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn lắp thêm tấm chống ám khói để hạn chế khói hương bám lên các bề mặt xung quanh. Dù vậy, khi lựa chọn và lắp đặt phụ kiện này, gia chủ vẫn cần chú ý một số vấn đề sau:

1. Chọn kích thước phù hợp với bàn thờ

Đây là yếu tố đầu tiên cần quan tâm khi lắp tấm chống ám khói, nhất là với bàn thờ treo tường. Gia chủ nên đo đạc cẩn thận chiều rộng bàn thờ và khoảng không gian phía trên để lựa chọn tấm chắn có kích thước tương ứng. Nếu tấm chắn quá nhỏ, khói hương vẫn có thể bay ra ngoài và bám lên tường, trần nhà. Ngược lại, thiết kế quá lớn dễ khiến khu vực thờ cúng trở nên nặng nề, mất cân đối với tổng thể căn phòng.

2. Ưu tiên chất liệu an toàn, chịu nhiệt tốt

Tấm chống ám khói thường được lắp ở vị trí gần khu vực thắp hương nên chất liệu là yếu tố không thể xem nhẹ. Gia chủ nên ưu tiên những vật liệu có khả năng chịu nhiệt tốt, không dễ bắt lửa, biến dạng hoặc phát sinh mùi khi tiếp xúc với nhiệt. Nếu lựa chọn mica, nhựa hoặc các vật liệu tổng hợp, cần kiểm tra rõ thông số chịu nhiệt và khuyến nghị sử dụng của nhà sản xuất. Không nên chỉ chọn sản phẩm dựa trên giá thành hay vẻ ngoài bắt mắt mà bỏ qua yếu tố an toàn.

3. Chú ý khoảng cách với bát hương và đồ thờ cúng

Khi lắp đặt, gia chủ cần tính toán khoảng cách giữa tấm chắn với bát hương, nến và những vật dụng thờ cúng khác. Không nên đặt tấm chắn quá sát nguồn nhiệt bởi khói hương có thể tích tụ trong không gian hẹp, đồng thời làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến vật liệu. Thiết kế cần có khoảng trống hợp lý để khói thoát ra ngoài, tránh tình trạng bí bách hoặc cản trở việc thắp hương.

4. Lựa chọn hoa văn trang nhã, phù hợp không gian thờ cúng

Bên cạnh công năng, hoa văn cũng là yếu tố được nhiều gia đình quan tâm khi chọn tấm chống ám khói. Những họa tiết như hoa sen, chữ Phúc, chữ Thọ, tứ quý hay hoa văn mây truyền thống thường được yêu thích bởi mang ý nghĩa tốt đẹp, tạo cảm giác trang nghiêm và gần gũi. Tuy nhiên, gia chủ không nên chọn thiết kế quá cầu kỳ, dày đặc chi tiết hoặc kết hợp nhiều biểu tượng cùng lúc. Với bàn thờ treo tường có diện tích hạn chế, những mẫu hoa văn đơn giản, đường nét thanh thoát thường dễ tạo sự hài hòa hơn. Ngoài ra, nên cân nhắc màu sắc và kiểu dáng sao cho đồng bộ với chất liệu, phong cách thiết kế của bàn thờ.

5. Đảm bảo độ chắc chắn khi lắp đặt

Với bàn thờ treo tường, việc cố định tấm chống ám khói cần được thực hiện cẩn thận để tránh tình trạng rung lắc hoặc rơi xuống trong quá trình sử dụng. Gia chủ nên lựa chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm, kiểm tra kỹ vị trí bắt vít và kết cấu tường trước khi lắp đặt. Không nên tự ý khoan, bắt vít vào những vị trí không phù hợp, đặc biệt khi chưa xác định được khả năng chịu lực của tường và kết cấu bàn thờ.

6. Vệ sinh tấm chống ám khói

Dù được lắp đặt với mục đích hạn chế khói hương bám lên trần và tường, bản thân tấm chắn cũng có thể tích tụ bụi, muội khói sau một thời gian sử dụng. Vì vậy, gia chủ nên vệ sinh định kỳ để giữ cho khu vực thờ cúng luôn sạch sẽ. Tùy vào chất liệu, có thể sử dụng khăn mềm và dung dịch làm sạch phù hợp, tránh các loại hóa chất mạnh hoặc dụng cụ cứng gây trầy xước, làm hỏng bề mặt.