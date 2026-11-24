Khi được chẩn đoán mắc đái tháo đường, không ít người lập tức lập danh sách những thực phẩm phải tránh. Trong đó, trái cây có vị ngọt thường bị xếp vào nhóm đáng lo ngại. Cam cũng không ngoại lệ. Nhiều người nhìn thấy những múi cam mọng nước, ngọt dịu là lập tức từ chối vì sợ đường huyết tăng.

Thực tế, người mắc đái tháo đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn cam. Loại quả này chứa carbohydrate nên vẫn có thể làm tăng đường huyết, nhưng mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào khẩu phần, cách ăn và tổng lượng tinh bột, đường trong cả bữa ăn.

Cam nguyên quả có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp, trung bình khoảng 42 theo một bảng tổng hợp các nghiên cứu. Tuy nhiên, chỉ số này có thể thay đổi tùy giống cam, độ chín và cách đo. GI cũng không phải thước đo duy nhất để quyết định một thực phẩm có phù hợp với người bệnh hay không. Lượng carbohydrate thực tế trong khẩu phần - hay tải lượng đường huyết - cũng rất đáng lưu ý.

Một quả cam còn cung cấp vitamin C, nước, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi. Đặc biệt, phần múi và tép cam giữ lại chất xơ, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate so với việc uống nước ép. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào cảm giác ngọt để kết luận cam là loại quả người tiểu đường phải tránh xa.

Người bệnh nên ăn bao nhiêu cam?

Điều cần quan tâm đầu tiên là khẩu phần. Một quả cam cỡ vừa có thể cung cấp khoảng 10-15g carbohydrate, tùy kích thước và giống quả. Nếu ăn nhiều quả cùng lúc, lượng carbohydrate nạp vào sẽ tăng lên và có thể khiến đường huyết sau ăn cao hơn.

Với người có đường huyết tương đối ổn định, có thể bắt đầu bằng một khẩu phần nhỏ, chẳng hạn khoảng 100-150g cam tươi, rồi điều chỉnh theo kế hoạch dinh dưỡng cá nhân. Đây không phải mức áp dụng cứng nhắc cho tất cả mọi người. Người có cân nặng, mức vận động, tình trạng bệnh và phác đồ điều trị khác nhau sẽ có nhu cầu carbohydrate khác nhau.

Một điểm quan trọng khác là phải tính cam vào tổng lượng carbohydrate trong ngày, thay vì xem đây là món ăn thêm không giới hạn. Nếu đã ăn một khẩu phần trái cây, người bệnh cần cân đối với cơm, bún, phở, bánh mì và các thực phẩm chứa tinh bột khác trong bữa ăn.

Cử nhân dinh dưỡng Nguyễn Thị Thu Hà, trong nội dung tư vấn về cá thể hóa dinh dưỡng trong điều trị đái tháo đường đăng trên Cổng thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, nhấn mạnh người bệnh không cần kiêng tuyệt đối bất kỳ nhóm thực phẩm nào mà cần ăn cân đối, lựa chọn thực phẩm phù hợp và kiểm soát khẩu phần.

Ăn cam nguyên múi hay uống nước ép?

Nếu muốn thưởng thức cam, người mắc đái tháo đường nên ưu tiên ăn nguyên múi thay vì ép lấy nước. Khi ép, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, trong khi người uống có thể dễ dàng sử dụng lượng nước ép tương đương với vài quả cam trong một lần mà không nhận ra mình đã nạp bao nhiêu carbohydrate.

Nước ép cũng không tạo cảm giác no giống như ăn cả quả. Ngay cả nước cam không thêm đường vẫn chứa lượng đường tự nhiên từ nhiều quả cam được ép lại. Vì thế, không nên mặc định nước ép nguyên chất là lựa chọn phù hợp để uống thường xuyên hoặc thay thế nước lọc.

Cam sấy, mứt cam, cam ngào đường và các sản phẩm chế biến có thêm đường cũng cần được cân nhắc kỹ. Quá trình sấy làm giảm lượng nước, khiến các chất dinh dưỡng và đường tập trung hơn trong cùng một khối lượng. Sản phẩm có thêm đường càng khiến việc kiểm soát khẩu phần trở nên khó khăn.

Ăn vào thời điểm nào để dễ kiểm soát đường huyết?

Không có một khung giờ cố định được xem là an toàn tuyệt đối cho tất cả người mắc đái tháo đường. Người bệnh có thể ăn cam như một phần của bữa phụ hoặc kết hợp trong bữa ăn, miễn là khẩu phần phù hợp với kế hoạch dinh dưỡng và thuốc đang sử dụng.

Điều quan trọng là tránh ăn dồn nhiều trái cây trong một lần, nhất là khi bữa chính đã có nhiều thực phẩm giàu carbohydrate. Người đang dùng insulin hoặc một số thuốc có nguy cơ gây hạ đường huyết cũng không nên tự ý bỏ bữa hay thay đổi giờ ăn thất thường.

Nếu chưa biết cơ thể phản ứng thế nào với cam, người bệnh có thể trao đổi với bác sĩ về việc theo dõi đường huyết trước và sau ăn. Ghi lại loại trái cây, lượng ăn và kết quả đo sẽ giúp nhận biết khẩu phần nào phù hợp hơn với bản thân. Không nên chỉ dựa vào một lần đo để kết luận cam có phù hợp hay không.

Những ai cần thận trọng hơn khi ăn cam?

Người mắc bệnh thận: Nếu chức năng thận suy giảm hoặc được yêu cầu hạn chế kali, người bệnh cần hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về khẩu phần cam phù hợp. Không phải ai mắc bệnh thận cũng cần kiêng cam hoàn toàn.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản: Vị chua của cam có thể kích hoạt hoặc làm nặng thêm cảm giác ợ nóng ở một số người. Nếu nhận thấy triệu chứng xuất hiện sau khi ăn, nên điều chỉnh lượng ăn hoặc lựa chọn loại quả khác.

Người đang dùng thuốc điều trị: Không nên tự ý loại bỏ trái cây hoặc thay đổi chế độ ăn chỉ vì lo ngại tương tác thuốc. Nếu đang sử dụng nhiều loại thuốc, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ về những thực phẩm cần lưu ý. Đặc biệt, không nên nhầm cam thông thường với bưởi chùm (grapefruit), loại quả có thể tương tác với một số thuốc.

Cam không phải “vùng cấm” đối với người mắc đái tháo đường, nhưng cũng không phải món ăn có thể sử dụng không giới hạn chỉ vì chứa vitamin C và chất xơ. Cách tiếp cận phù hợp là ưu tiên cam tươi nguyên múi, kiểm soát khẩu phần, tính lượng carbohydrate vào tổng chế độ ăn và theo dõi phản ứng đường huyết.

Người bệnh có đường huyết chưa ổn định, đang điều chỉnh thuốc hoặc có biến chứng thận nên trao đổi với bác sĩ điều trị để được hướng dẫn cụ thể. Thay vì kiêng tuyệt đối vì sợ vị ngọt, hiểu đúng về khẩu phần và cách ăn sẽ giúp người mắc đái tháo đường đa dạng thực đơn mà vẫn hướng tới mục tiêu kiểm soát đường huyết.