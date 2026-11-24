Muốn cải thiện tình trạng bụng ì ạch, đồng thời chăm sóc làn da từ bên trong, chị em có thể tham khảo một công thức đồ uống nghe khá lạ tai: sữa chua, nước ép cà chua và mơ muối. Sự kết hợp tưởng chừng khó uống này thực chất được bác sĩ người Nhật Ikeya Toshiro – Giám đốc Bệnh viện Ikeya giới thiệu như một thức uống hỗ trợ bổ sung nước và dưỡng chất cho cơ thể. Không chỉ được chú ý nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa, công thức còn gây tò mò bởi những thành phần giàu chất chống oxy hóa, có thể góp phần giúp bụng phẳng, duy trì làn da duy trì tươi tắn.

Vì sao bộ ba sữa chua, cà chua và mơ muối được yêu thích?

Điểm thú vị đầu tiên nằm ở sự kết hợp hương vị. Sữa chua có độ sánh mịn, vị chua dịu giúp cân bằng mùi vị hơi nồng của nước ép cà chua. Trong khi đó, mơ muối bổ sung chút mặn ngọt và hương thơm trái cây đặc trưng. Dù thoạt nhìn khá khó đoán, hỗn hợp này lại có sự bổ trợ nhất định về thành phần dinh dưỡng.

Sữa chua: Hỗ trợ hệ tiêu hóa, duy trì độ ẩm cho da

Sữa chua không đường cung cấp lợi khuẩn, đặc biệt là các chủng vi khuẩn lactic, có thể góp phần duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Khi hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, tình trạng táo bón và cảm giác bụng nặng nề cũng có thể được cải thiện ở một số người. Đây là lý do sữa chua thường xuất hiện trong những chế độ ăn hướng đến sức khỏe đường ruột.

Bên cạnh đó, sữa chua còn cung cấp protein và một số dưỡng chất cần thiết. Việc bổ sung đủ nước kết hợp với chế độ ăn cân bằng cũng góp phần duy trì độ ẩm tự nhiên của cơ thể, từ đó hỗ trợ diện mạo làn da khỏe khoắn hơn. Tuy nhiên, không nên xem riêng sữa chua như một phương pháp làm trắng da.

Nước ép cà chua: Bổ sung lycopene, hỗ trợ chống oxy hóa

Nếu ăn cà chua tươi, cơ thể cần tiêu hóa và phá vỡ cấu trúc tế bào thực vật để hấp thu các dưỡng chất bên trong. Quá trình ép hoặc xay nhuyễn có thể làm phá vỡ một phần cấu trúc này, giúp cơ thể tiếp cận một số thành phần dễ dàng hơn. Theo nội dung được bác sĩ Ikeya giới thiệu, nước ép cà chua có thể giúp tăng khả năng hấp thu lycopene so với việc ăn nguyên quả.

Lycopene là chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid, có nhiều trong cà chua chín. Thành phần này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời được nghiên cứu về vai trò đối với sức khỏe làn da. Cà chua cũng chứa kali, khoáng chất tham gia điều hòa cân bằng dịch và huyết áp. Vì vậy, nước ép cà chua không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất mà còn là lựa chọn thú vị để đa dạng hóa khẩu phần rau củ.

Mơ muối: Bổ sung axit hữu cơ và một lượng chất điện giải

Mơ muối tạo nên vị chua mặn đặc trưng cho thức uống. Loại quả này chứa axit citric cùng một số axit hữu cơ khác, góp phần tạo vị chua và kích thích vị giác. Một lượng muối nhất định cũng giúp bổ sung natri – chất điện giải cơ thể có thể mất đi qua mồ hôi. Tuy nhiên, mơ muối thường có hàm lượng natri khá cao nên chỉ nên sử dụng lượng vừa phải, đặc biệt với người cần hạn chế muối.

Cách pha thức uống sữa chua cà chua mơ muối tại nhà

Nguyên liệu khá dễ tìm, gồm sữa chua không đường, nước ép cà chua không muối và một quả mơ muối. Đầu tiên, đổ sữa chua và nước ép cà chua vào cốc theo tỷ lệ 1:1 rồi khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện. Tiếp theo, bỏ hạt mơ muối, xé nhỏ phần thịt quả và cho vào cốc, khuấy thêm một lần nữa. Nếu thích vị ngọt, có thể thêm một chút mật ong nhưng không nhất thiết phải sử dụng.

Để thức uống phù hợp hơn với chế độ ăn lành mạnh, nên ưu tiên sữa chua không đường và nước ép cà chua không thêm muối, đường. Điều này giúp hạn chế lượng đường bổ sung và natri không cần thiết.

Một vài lưu ý khi sử dụng

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ tiêu chảy hoặc khó chịu với thực phẩm có tính axit nên thử lượng nhỏ và uống sau bữa ăn. Người mắc bệnh thận mạn tính hoặc phải kiểm soát lượng kali, natri cần hỏi ý kiến bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng thường xuyên. Quan trọng hơn, muốn duy trì làn da sáng khỏe và vòng bụng gọn gàng vẫn cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước, vận động đều đặn và ngủ nghỉ hợp lý.