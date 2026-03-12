Bất ngờ 2 mỹ nhân của showbiz Việt đang học cùng chương trình thạc sĩ

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã đăng tải bức ảnh chụp cùng Á hậu Thúy Vân trước cổng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM. Trong ảnh, hai người đẹp xuất hiện với vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn nổi bật với nụ cười rạng rỡ.

Đinh Ngọc Diệp đăng tải bức ảnh chụp cùng Á hậu Thúy Vân trước cổng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM. (Ảnh: FBNV)

Đi kèm bức ảnh, nữ diễn viên hài hước chia sẻ: “Hai mẹ bỉm tan trường rồi ạ!”, đồng thời gửi lời cảm ơn thầy cô vì đã thông cảm cho đặc thù công việc của mình. Cô cũng bày tỏ sự biết ơn đối với gia đình khi luôn ủng hộ việc quay lại giảng đường, thậm chí chồng cô còn thay vợ chăm con mỗi tối để cô có thể theo học chương trình cao học. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng, khi nhiều người bất ngờ phát hiện hai mỹ nhân của showbiz Việt hiện đang là bạn học cùng trong chương trình thạc sĩ.

Trước đó, vào đầu tháng 2, Á hậu Phạm Hồng Thúy Vân từng chia sẻ loạt hình ảnh trong những ngày đầu tiên trở thành học viên cao học ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM. Trên trang cá nhân, người đẹp viết: “First days of a Master’s student in Cultural Studies at USSH” (Những ngày đầu làm học viên cao học ngành Văn hóa học tại USSH), bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Những ngày đầu tiên trở thành học viên cao học cúa Á hậu Thúy Vân

Thúy Vân vốn được biết đến là một trong những nàng hậu có nền tảng học vấn nổi bật của showbiz Việt. Trước khi hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cô từng theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, chuyên ngành Thanh nhạc, đồng thời là cựu học sinh của THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) - một trong những ngôi trường có bề dày thành tích của TP.HCM.

Cũng trong khoảng thời gian này, diễn viên Đinh Ngọc Diệp cho biết cô đã trúng tuyển chương trình cao học đợt 2/2025 ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM. Chia sẻ trên Facebook cá nhân, nữ diễn viên bày tỏ niềm vui xen lẫn sự dí dỏm khi tự nhận mình là “nữ sinh cao tuổi nhất lớp”.

Theo thông tin được chia sẻ, chương trình cao học mà Đinh Ngọc Diệp theo học thuộc ngành Văn hóa học, một trong những lĩnh vực đào tạo thế mạnh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM, cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần học tập bền bỉ của nữ diễn viên.

Đinh Ngọc Diệp cũng đang theo học chương trình cao học ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM). (Ảnh: FBNV)

Thực tế, Đinh Ngọc Diệp từ lâu đã được biết đến là một trong những nghệ sĩ sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng của showbiz Việt. Cô từng đạt 10 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, 9,5 điểm trong kỳ thi đại học, đồng thời là thủ khoa đầu vào khối D, trúng tuyển vào khoa Báo chí – Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM).

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục hoàn thành văn bằng 2 ngành Quan hệ quốc tế tại chính ngôi trường này. Không dừng lại ở bậc đại học, cô còn từng du học và theo học chương trình Thạc sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Stirling (Vương quốc Anh). Việc tiếp tục quay lại giảng đường ở bậc cao học tại Việt Nam cho thấy hành trình học tập của Đinh Ngọc Diệp mang tính dài hơi và nhất quán, bất chấp những thay đổi trong công việc cũng như cuộc sống cá nhân.

Việc cả Đinh Ngọc Diệp và Thúy Vân cùng theo học chương trình thạc sĩ ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM đã khiến nhiều khán giả bất ngờ vì 2 gương mặt quen thuộc của showbiz Việt lại trở thành bạn học trên giảng đường. Lựa chọn tiếp tục theo đuổi con đường học thuật ở bậc thạc sĩ cũng cho thấy sự đầu tư lâu dài của cả hai người đẹp trong việc trau dồi kiến thức, đặc biệt trong lĩnh vực liên quan đến văn hóa và xã hội. Với nhiều khán giả, câu chuyện hai mỹ nhân của showbiz cùng quay lại giảng đường không chỉ tạo cảm giác thú vị mà còn truyền cảm hứng về tinh thần học tập bền bỉ, ngay cả khi cả hai đã có sự nghiệp và vị trí nhất định trong lĩnh vực giải trí.