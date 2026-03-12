Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một sự thật phũ phàng về những gia đình có 2 con: Đọc xong mà giật mình vì đúng quá!

12-03-2026 - 10:01 AM | Sống

Dù việc “bát nước xuôi dòng” hay giữ sự công bằng tuyệt đối là rất khó, nhưng cha mẹ cần tỉnh táo để nhìn thấu những màn kịch nhỏ của trẻ.

Trong các gia đình có hai con, cha mẹ thường đối mặt với một cuộc chiến không hồi kết về sự công bằng. Đằng sau những màn tranh giành ấy là một sự thật tâm lý thú vị: Những đứa trẻ sinh sau thường hình thành lối ứng xử linh hoạt, “khôn ranh” hơn hẳn anh chị mình.

Áp lực từ “cái cân” công bằng của cha mẹ

Nhiều người vẫn đùa rằng, đến thăm một gia đình có hai con nhỏ giống như bước vào một cuộc đàm phán căng thẳng. Mọi thứ từ quà cáp, bánh kẹo đến cả số lần gõ cửa cũng phải được chia đều tuyệt đối. Chỉ cần một sai lệch nhỏ, như một hộp bánh bị vỡ vài miếng hay một cái liếc mắt không đều cũng đủ để bùng nổ một cuộc "nội chiến".

Thực tế, tâm lý “phải công bằng” khiến nhiều phụ huynh kiệt sức. Có những người mẹ chia sẻ rằng ngay cả khi ngủ cũng không dám nghiêng người, vì chỉ cần quay sang phía đứa con này, đứa con kia sẽ lập tức tị nạnh là mẹ thiên vị. Nỗ lực duy trì sự cân bằng này vô tình tạo nên một môi trường cạnh tranh ngầm giữa những đứa trẻ.

Con thứ “thế trận”, con cả “thật thà”

Một hiện tượng phổ biến trong các gia đình này là sự đối lập về tính cách: Con cả thường có xu hướng bộc trực, nghĩ gì nói nấy; trong khi con thứ lại rất giỏi quan sát, biết nhìn sắc mặt và đặc biệt là “mồm miệng đỡ chân tay”.

Câu chuyện về một cặp chị em tranh giành đồ chơi dưới đây là minh chứng điển hình:

Khi người chị cố gắng lấy lại món đồ bị em cướp mất, đứa em không hề phản kháng mạnh mẽ mà chọn cách im lặng giữ chặt. Ngay khi thấy người lớn xuất hiện, đứa em lập tức bật khóc nức nở, tố cáo bị chị đánh và đau đớn. Kết quả là người chị bị mắng, còn người em được ôm ấp vỗ về cùng món đồ chơi trên tay.

Những màn "diễn xuất" này không hiếm gặp. Con thứ thường biết cách tạo ra những tình huống khiến mình trở nên yếu thế để tranh thủ sự bảo vệ của người lớn. Bên cạnh đó, chúng cũng thường dành cho cha mẹ, ông bà những lời ngọt ngào, tạo ra "giá trị cảm xúc" cao hơn hẳn so với sự lầm lì hoặc vụng về của con cả.

Ảnh minh hoạ

“Chiến thuật sinh tồn” từ vị trí sinh sau

Vì sao con thứ thường “tinh quái” hơn? Các chuyên gia tâm lý cho rằng điều này liên quan mật thiết đến thứ tự ưu tiên trong gia đình.

- Cuộc chiến giành sự chú ý: Con cả sinh ra trong sự quan tâm tuyệt đối của cả nhà. Ngược lại, con thứ vừa chào đời đã phải chia sẻ tình yêu thương đó với anh/chị mình. Để có được phần hơn, chúng buộc phải học cách “giành giật” bằng trí tuệ và cảm xúc.

- Kỹ năng quan sát: Sinh sau đồng nghĩa với việc đứa trẻ có cơ hội quan sát cách anh chị mình bị phạt hoặc được khen, từ đó rút ra kinh nghiệm để tránh sai lầm và tìm cách lấy lòng người lớn hiệu quả hơn.

- Sự nỗ lực để được công nhận: Việc thể hiện sự hiểu chuyện, làm việc chăm chỉ hay khéo léo hơn chính là cách để con thứ khẳng định vị thế của mình trong lòng cha mẹ.

Lời khuyên cho cha mẹ: Đừng chỉ nhìn vào bề nổi

Sự khôn khéo của con thứ đôi khi khiến cha mẹ vô tình nảy sinh tâm lý thiên vị. Tuy nhiên, nếu không tỉnh táo, người lớn rất dễ làm tổn thương những đứa con cả thật thà, ít nói.

Dù việc “bát nước xuôi dòng” hay giữ sự công bằng tuyệt đối là rất khó, nhưng cha mẹ cần tỉnh táo để nhìn thấu những màn kịch nhỏ của trẻ. Thay vì chỉ phản ứng dựa trên tiếng khóc, hãy dành thời gian quan sát và thấu hiểu tâm tư của cả hai. Sự công bằng không nằm ở việc chia đều mọi thứ, mà nằm ở chỗ mỗi đứa trẻ đều cảm thấy mình được thấu hiểu và yêu thương đúng cách.

Theo Thanh Hương

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ sinh khiếm thị ở Bắc Ninh trúng tuyển cùng lúc Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Brown và Johns Hopkins: Chỉ một chữ WOW!

Nữ sinh khiếm thị ở Bắc Ninh trúng tuyển cùng lúc Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Brown và Johns Hopkins: Chỉ một chữ WOW! Nổi bật

6 loại quả là "kho báu biotin" thiên nhiên, chị em sau 30 tuổi chăm ăn giúp: "Chống già", kích thích mọc tóc con

6 loại quả là "kho báu biotin" thiên nhiên, chị em sau 30 tuổi chăm ăn giúp: "Chống già", kích thích mọc tóc con Nổi bật

Bậc thầy phong thủy dự đoán 4 con giáp phát tài ngay trước tháng 2 âm lịch: Top 1 làm gì cũng may, giàu càng giàu thêm

Bậc thầy phong thủy dự đoán 4 con giáp phát tài ngay trước tháng 2 âm lịch: Top 1 làm gì cũng may, giàu càng giàu thêm

09:34 , 12/03/2026
Nhà tuyển dụng hỏi: "Nếu sếp sai nhưng vẫn yêu cầu làm theo, bạn sẽ làm gì?", cô gái trả lời khéo léo khiến hội đồng gật đầu

Nhà tuyển dụng hỏi: "Nếu sếp sai nhưng vẫn yêu cầu làm theo, bạn sẽ làm gì?", cô gái trả lời khéo léo khiến hội đồng gật đầu

09:30 , 12/03/2026
4 loại đồ uống "phá gan" không kém gì bia rượu, loại thứ 2 người Việt từ trẻ em tới người lớn đều… mê

4 loại đồ uống "phá gan" không kém gì bia rượu, loại thứ 2 người Việt từ trẻ em tới người lớn đều… mê

09:15 , 12/03/2026
Con "tôm hùm" không ăn được đã gieo rắc nỗi lo lắng cho nhiều người Trung Quốc: Lý do là gì?

Con "tôm hùm" không ăn được đã gieo rắc nỗi lo lắng cho nhiều người Trung Quốc: Lý do là gì?

08:36 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên