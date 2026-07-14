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Showbiz Việt có Á hậu xinh đẹp, học vấn khủng "mất tích" suốt 1 năm mà chẳng ai nhận ra!

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Showbiz Việt có Á hậu xinh đẹp, học vấn khủng "mất tích" suốt 1 năm mà chẳng ai nhận ra!

Từng hoạt động rất sôi nổi nhưng nàng hậu này vắng bóng suốt thời gian dài.

Trong dàn Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy liên tục tạo tiếng vang sau khi đăng quang quốc tế, Á hậu Ngọc Hằng chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và thử sức ở lĩnh vực âm nhạc thì Trịnh Thùy Linh lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Á hậu 1 gần như "biến mất" khỏi showbiz, không còn cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội suốt hơn 1 năm qua. Điều đáng nói là sự vắng bóng của cô diễn ra âm thầm đến mức nhiều khán giả không nhận ra.

Trịnh Thùy Linh đã "ở ẩn" từ sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ và trao lại danh hiệu cho người kế nhiệm, cô gần như rút khỏi các hoạt động giải trí. Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân cũng chính là những khoảnh khắc tại đêm chung kết cuộc thi. Kể từ đó đến nay, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 hầu như không còn chia sẻ về công việc hay cuộc sống cá nhân.

Showbiz Việt có Á hậu xinh đẹp, học vấn khủng "mất tích" suốt 1 năm mà chẳng ai nhận ra! - Ảnh 1.

Trịnh Thuỳ Linh là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022

Showbiz Việt có Á hậu xinh đẹp, học vấn khủng "mất tích" suốt 1 năm mà chẳng ai nhận ra! - Ảnh 2.

Lần gần nhất Thuỳ Linh xuất hiện là để trao lại vương miện cho người kế nhiệm là Á hậu Châu Anh

Trước khi lui về hậu trường, Trịnh Thùy Linh từng có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình mang danh hiệu Á hậu. Người đẹp cho biết đây là quãng thời gian giúp cô trưởng thành hơn, được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều con người và học được những bài học quý giá. Với cô, điều đáng trân trọng nhất không chỉ là danh hiệu mà còn là tình yêu thương của khán giả và trách nhiệm truyền cảm hứng bằng những điều tích cực.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc dịu dàng, Trịnh Thùy Linh còn được xem là một trong những nàng hậu có học vấn nổi bật. Cô tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Kinh doanh và Marketing của chương trình liên kết quốc tế giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Coventry (Anh). Trong suốt thời gian đương nhiệm, dù lịch trình dày đặc, người đẹp vẫn duy trì việc học và hoàn thành chương trình với thành tích xuất sắc. Chính sự nghiêm túc ấy giúp cô nhiều lần được khen là nàng hậu tài sắc vẹn toàn.

Showbiz Việt có Á hậu xinh đẹp, học vấn khủng "mất tích" suốt 1 năm mà chẳng ai nhận ra! - Ảnh 3.

Trịnh Thuỳ Linh từng hoạt động showbiz chăm chỉ, được khen là một trong những nàng hậu sở hữu nhan sắc xinh đẹp

Showbiz Việt có Á hậu xinh đẹp, học vấn khủng "mất tích" suốt 1 năm mà chẳng ai nhận ra! - Ảnh 4.

Trịnh Thuỳ Linh có học vấn khủng, tốt nghiệp trường danh giá

Trước khi ở ẩn, Trịnh Thùy Linh khiến cư dân mạng chú ý bởi diện mạo ngày càng sang trọng. Nếu trước đây cô gắn với hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo thì hiện tại, nàng hậu sinh năm 2001 theo đuổi phong cách trưởng thành và thanh lịch hơn. Những thiết kế tối giản kết hợp cùng loạt phụ kiện đến từ các thương hiệu xa xỉ giúp cô toát lên thần thái của một "phú bà" chính hiệu. Bên cạnh đó là những chuyến nghỉ dưỡng tại resort cao cấp, những bữa ăn ở nhà hàng sang trọng và lối sống kín đáo, không phô trương.

Chính sự thay đổi này khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến Phương Nhi. Trước khi kết hôn và rút khỏi làng giải trí, Á hậu Thanh Hóa cũng từng có khoảng thời gian sống khá kín tiếng, hạn chế xuất hiện và gần như không chia sẻ nhiều về đời tư. Bởi vậy, mỗi lần Trịnh Thùy Linh lộ diện với hình ảnh ngày càng sang trọng, không ít người lại đặt câu hỏi liệu nàng Á hậu có đang chuẩn bị cho một bước ngoặt mới trong cuộc sống.

Showbiz Việt có Á hậu xinh đẹp, học vấn khủng "mất tích" suốt 1 năm mà chẳng ai nhận ra! - Ảnh 5.

Trịnh Thuỳ Linh có cuộc sống sang chảnh, tay chơi đồ hiệu trước khi lui về ở ẩn

Showbiz Việt có Á hậu xinh đẹp, học vấn khủng "mất tích" suốt 1 năm mà chẳng ai nhận ra! - Ảnh 6.

Sự biến mất bất thường của Thuỳ Linh gây bàn tán

Chuyện tình cảm của Trịnh Thùy Linh cũng là "ẩn số" với công chúng. Người đẹp từng bị cư dân mạng soi một vài chi tiết được cho là liên quan đến một chàng trai bí ẩn. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích hay tận dụng sự chú ý để tạo sức nóng, cô vẫn giữ nguyên cách ứng xử quen thuộc là im lặng. Có lẽ cũng chính vì sự kín tiếng ấy mà đến tận bây giờ, Trịnh Thùy Linh vẫn là một trong những Á hậu bí ẩn nhất của Hoa hậu Việt Nam, dù đã "mất tích" khỏi showbiz gần một năm.

Showbiz Việt có Á hậu xinh đẹp, học vấn khủng "mất tích" suốt 1 năm mà chẳng ai nhận ra! - Ảnh 7.

Trịnh Thuỳ Linh không cập nhật MXH, khoá Facebook ở chế độ riêng tư suốt hơn 1 năm qua

Theo Hạ Anh

Thanh niên Việt

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