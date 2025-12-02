Á hậu Việt vừa nhận học bổng tiến sĩ: Từng làm MC VTV, hôn nhân viên mãn tuổi 27

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh thu hút sự chú ý khi thông báo trúng tuyển chương trình tiến sĩ Quản trị (PhD in Management) tại Đại học RMIT, đồng thời nhận học bổng toàn phần giá trị gần 3 tỷ đồng. Theo cô, đằng sau cột mốc này là hơn một năm miệt mài chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu và vượt qua nhiều vòng phỏng vấn để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của chương trình.

Mệnh danh "nàng hậu tri thức"

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, đạt danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngay từ khi đăng quang, Phương Anh được khán giả nhớ đến bởi vẻ ngoài dịu dàng và nền tảng học vấn vững vàng.

Phương Anh giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cô từng đoạt giải ba trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016 và được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách khoa TP.HCM. Về ngoại ngữ, Phương Anh sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 và DALF C1 tiếng Pháp.

Sau đăng quang, Phương Anh tập trung theo đuổi con đường học vấn. Năm 2021, người đẹp tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống quản lý thông tin (Đại học RMIT). Tháng 4/2024, cô đạt thành tích loại giỏi khi theo học chương trình Thạc sĩ Thương mại Toàn cầu (Master of Global Trade).

Năm 2022, cô từng đại diện Việt Nam thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế). Với trình độ học vấn nổi trội, cô được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn. Tuy nhiên, việc trượt top 15 khiến người đẹp để lại tiếc nuối.

Khép lại hành trình thi nhan sắc, Phương Anh tiếp tục xây dựng hình ảnh theo định hướng trí thức, làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp, trở thành MC trong nhiều chương trình văn hóa - giáo dục và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tháng 3/2022, sau gần một năm học việc và trải qua các kỳ sát hạch, Phương Anh lên sóng VTV9 với vai trò BTV - MC dẫn chương trình thời sự Toàn cảnh 24h.

Tuy nhiên đầu năm 2025, nàng hậu quyết định nghỉ việc ở VTV để tập trung cho sự nghiệp giảng viên đại học, hoạt động trong ngành giáo dục, phát triển sự nghiệp theo hướng nghiên cứu và nếu có thể sẽ tiếp tục học tiến sĩ.

Phương Anh từng làm MC của VTV9.

Á hậu Phương Anh cho biết việc theo đuổi chương trình tiến sĩ là quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi cô muốn tiếp tục phát triển bản thân và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Khi nhận được học bổng tiến sĩ, người đẹp 9X không khỏi xúc động. Cô xem đây là dấu mốc quan trọng và hy vọng thành tích này sẽ truyền cảm hứng đến những người trẻ đang theo đuổi ước mơ học tập và phát triển tri thức.

Hôn nhân viên mãn bên chồng tiến sĩ

Bên cạnh học vấn, đường tình duyên của Phương Anh cũng viên mãn không kém. Nàng hậu kết hôn với doanh nhân Hồ Đắc Đức vào tháng 9/2023. Cả hai được nhận xét vô cùng xứng đôi, không chỉ về ngoại hình mà còn học thức, gia thế.

Chồng của Phương Anh đang học lên tiến sĩ ở Anh, là con trai của GS Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Dù khá kín tiếng, song Phương Anh không giấu được sự biết ơn khi nhắc đến chồng, người luôn lặng lẽ ủng hộ và tạo không gian để cô phát triển công việc.

Nhắc đến chồng, Phương Anh từng bày tỏ: "Có những thời khắc trong đời mà ta biết chắc chắn, đây chính là người sẽ cùng mình đi hết chặng đường phía trước". Cô cho biết khoảnh khắc được cầu hôn là cột mốc sâu sắc, còn lễ cưới là lời khẳng định cho hành trình đồng hành trải qua của cô và chồng.

Á hậu Phương Anh có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng tiến sĩ.

Ở tuổi 27, Phương Anh được xem là nàng hậu có cuộc sống viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn hôn nhân. Ngoài là giảng viên tại Đại học RMIT, cô vẫn duy trì sự hiện diện trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông, đặc biệt với vai trò MC, khách mời tại các chương trình, sự kiện gắn liền với văn hóa, giáo dục.

Người đẹp sinh năm 1998 thừa nhận, cô chưa từng đặt mục tiêu lấy chồng, có nhà, có bằng thạc sĩ ở tuổi dưới 30 nhưng đều đã đạt được. Vì vậy cô biết ơn và trân trọng cuộc sống hiện tại.