Loạt nghệ sĩ tên tuổi, Hoa - Á hậu đồng hành cùng học sinh, sinh viên tại một sân chơi sáng tạo đặc biệt

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026), với mục tiêu lan tỏa những câu chuyện nhân văn, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân cũng như sự chung tay của người dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Lan tỏa giá trị tích cực, nâng cao nhận thức trong môi trường số

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng kéo theo sự gia tăng của thông tin xấu độc, sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật, cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, nhất là trong giới trẻ. Đây cũng là cách tiếp cận mới, kết hợp giữa tuyên truyền và sáng tạo nội dung số nhằm định hướng giá trị sống và tăng cường khả năng “tự đề kháng” trước các thông tin tiêu cực.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lực lượng Công an nhân dân, các cơ sở giáo dục, cơ quan báo chí cùng đông đảo học sinh, sinh viên. Đáng chú ý, sự kiện có sự góp mặt của nhiều gương mặt uy tín trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa và sắc đẹp như các đạo diễn Lê Hoàng, Ngô Quang Hải, Nguyễn Quang Dũng, Tuấn Lê, Đặng Thái Huyền; Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh; Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy; Á vương Phạm Tuấn Ngọc; Á hậu Đỗ Cẩm Ly…

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng môi trường số lành mạnh. Mỗi tác phẩm dự thi, theo ông, đều mang ý nghĩa như một thông điệp thiết thực góp phần giữ gìn sự bình yên trong đời sống.

Tại điểm cầu TP.HCM, Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị cho biết “Tổ quốc bình yên” không chỉ là mục tiêu của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ tạo không gian để các bạn trẻ đóng góp những góc nhìn mới, sáng tạo trong việc nhận diện và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Sân chơi sáng tạo cho giới trẻ, hướng tới xã hội an toàn, văn minh

Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các trường Công an nhân dân, cùng cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng. Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.

Sản phẩm dự thi là video clip có thời lượng tối đa 5 phút, với hình thức thể hiện đa dạng như phóng sự, phim ngắn, tiểu phẩm, video kể chuyện hay motion graphic. Nội dung xoay quanh các chủ đề thiết thực như định hướng giá trị sống, phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống lừa đảo và các vấn đề xã hội nổi bật.

Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh. Xa hơn, cuộc thi hướng tới hình thành một “mạng lưới phòng ngừa xã hội”, nơi mỗi cá nhân đều chủ động bảo vệ bản thân trước các nguy cơ trên không gian mạng, đồng thời lan tỏa những nội dung tích cực để “phủ xanh” môi trường số.

Một điểm nhấn của cuộc thi là tôn vinh những hình ảnh đẹp, hành động cao cả và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân – lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, các tấm gương bình dị trong đời sống thường ngày cũng được ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin xã hội và tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Cuộc thi được tổ chức qua ba vòng gồm Sơ loại, Sơ kết và Chung kết, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9/2026. Vòng sơ loại tiếp nhận bài dự thi từ ngày 28/3 đến hết tháng 7/2026; các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn vào vòng tiếp theo trước khi bước vào chung kết. Đêm gala trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 9/2026 tại Hà Nội.

Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, điện ảnh và truyền thông. Quá trình chấm thi được thực hiện độc lập, đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Hệ thống giải thưởng đa dạng, từ giải Khuyến khích đến giải Đặc biệt, cùng nhiều giải phụ nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật về chuyên môn và ý tưởng sáng tạo.

Với thông điệp “Bình yên không đến từ sự thờ ơ, mà được vun đắp mỗi ngày từ trách nhiệm và niềm tin”, cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là lời kêu gọi hành động đối với mỗi cá nhân. Mỗi video tích cực được lan tỏa, mỗi hành động đẹp được thực hiện sẽ góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh và phát triển bền vững, đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân trong hành trình giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.