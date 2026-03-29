Chàng Tây nặng 89kg gặp nữ tài xế xe ôm công nghệ chỉ 43kg: Pha xử lý gây sốt sau cuốc xe 2,5km

Mới đây trên mạng xã hội, xôn xao bài đăng của một chủ tài khoản người nước ngoài, kể lại trải nghiệm đi xe ôm công nghệ chân thực mà hài hước. “Hôm nay tôi lần đầu có tài xế GrabBike là nữ, chắc cô ấy khoảng 43kg. Tôi nặng 89kg. Mỗi lần dừng đèn đỏ mà cô ấy phải giữ thăng bằng cho cả hai, tôi thấy áy náy. Tôi tip (tiền boa - PV) cô ấy 100k cho chuyến đi 2.5km” , người đàn ông thành thật kể lại trải nghiệm.

Bài đăng thu hút lượng tương tác cao chỉ sau vài giờ đồng hồ đăng tải.

Hầu hết dành lời khen ngợi người đàn ông, không chỉ vì tiền tip mà còn vì cách người đàn ông quan sát và đồng cảm với người tài xế. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự thích thú trước sự tinh tế rất “đời” này: từ việc để ý những lần chống chân khi dừng đèn đỏ, cho đến cảm giác áy náy khi nhận ra sự chênh lệch cân nặng có thể khiến người khác vất vả hơn.

“Bạn thật dễ thương, cảm ơn bạn đã tử tế với cô ấy”, “Bạn thật tốt bụng, không phải vì tiền cho thêm, mà từ những để ý nhỏ xíu đáng yêu”, “Nghe vừa thương vừa buồn cười luôn:)) nhưng bạn xử lý quá ổn”, “Chị ấy thay vì từ chối anh thì rất cố gắng, anh thay vì khó chịu thì lại giúp đỡ chị ấy. Cả hai đều dễ thương trong thế giới khắc nghiệt này. Chúc anh luôn mạnh khỏe ạ”, “Cute quá vậy”,. .. là những bình luận của cư dân mạng.

Song, cũng có ý kiến cho rằng người đàn ông có thể thì nên lái hộ, vì cũng để đảm bảo an toàn cho cả hai, do cân nặng… quá chênh lệch. Người đàn ông cũng nhanh chóng để lại bình luận cho biết vợ của anh cũng chỉ khoảng 50kg và có thể chở chồng và con trai bằng xe máy bình thường, ngay cả thời điểm anh chàng này nặng tới 132kg, hiện tại thì cân nặng đã giảm.

Chưa dừng lại ở đó, anh chàng này cũng nói luôn lý do chính là bởi: “Tôi chưa đủ kinh nghiệm để chạy ngoài đường, tôi có bằng lái ô tô ở Việt Nam nhưng chưa có bằng xe máy”.

Nhiều người cũng kể lại trải nghiệm tương tự: “Hồi mình 48kg, mình chở em mình 1m68 110kg gần 10km từ quận 10 xuống Thủ Đức thi đại học, chạy dọc đường ai cũng nhìn”, “Có lần đi từ bệnh viện về công ty, tui book được chị, sau bao năm mấy anh đèo. Xong bả mới chạy, tay lái hơi yếu tui mạnh dạn đề xuất: ‘Chị ơi em lái cho, em đang buồn tay chân với cả đường về công ty em thạo lắm’. Thế là tui chở bả”, “Nhưng tính ra chị kia cũng giỏi ấy, vì nó sẽ bị cảm giác kiểu chênh vênh hoặc không vững ấy”,...

Một chi tiết khác khiến cộng đồng mạng bất ngờ là khả năng sử dụng tiếng Việt của chủ bài đăng, khi biết anh chàng này là người Mỹ. Không chỉ viết caption trôi chảy, người đàn ông còn tương tác, trả lời bình luận tự nhiên như người bản địa.

Theo thông tin từ trang cá nhân, anh là Adam Herrera, người Mỹ, hiện đang sinh sống tại TP.HCM cùng vợ người Việt. Trên Threads, tài khoản của anh thu hút hơn 578.000 người theo dõi, chủ yếu chia sẻ những câu chuyện đời thường tại Việt NaM, từ con người, nhịp sống cho đến những trải nghiệm rất nhỏ nhưng giàu cảm xúc.

Trong khi đó, kênh TikTok của anh cũng có hơn 55.000 follower, với nội dung xoay quanh cuộc sống gia đình, đặc biệt là những khoảnh khắc cùng vợ và con trai.